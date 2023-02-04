立春護肝養生妙方—迎春接福由身體開始 茶湯水體檢全方位照顧！

立春，既是二十四節氣之一，亦是二十四節氣之首。立春的「立」，有開始的寓意，中國以立春為表示春天的節氣開始。踏入春季，天氣潮濕且變得和暖，養生的重點就會改變為散寒以及護肝的方面，迎春接福先由身體開始，有強健的體魄才有足夠的力量面對生活的挑戰！立春的養生妙法可由茶療、湯水、以及體檢全方位照顧身體面對四季變遷的需要。



立春的意義

立春作為二十四節氣之首，象徵萬物開始甦醒復蘇，新一年的來臨以及春季的開始。天氣變得乍暖還寒，並且潮濕多雨，古時農民會由立春的天氣來預計來年的收成狀況。而為了鼓勵農民努力耕作，這天亦是「農民節」的意思。立春傳統亦有「打春」、「咬春」的習俗，「打春」是指古時人們會用泥制作牛的形狀，牛肚子會塞上五穀，然後立春的日子就會鞭打春牛以祈求豐收；而「咬春」則是藉着立春當日吃春餅，咬生蘿蔔，寓意五穀豐登，以及迎春的意思。

中醫認為養生需要順應「春生、夏長、秋收、冬藏」的規律

立春的飲食

有中醫認為養生需要順應「春生、夏長、秋收、冬藏」的規律，而春天屬木，木與肝對應，立春後陽氣初生，需要保護陽氣，同時中醫認為整個冬天身體會累積不少寒氣在肝臟的部位，而肝主疏泄，喜調達，春天時要注意補肝以及肝的排毒，飲食方面適合辛甘發散的食物，例如蘿蔔、蔥、芹菜、洋蔥等，有利於陽氣生發和肝氣疏泄，特別是蘿蔔，更是立春其中傳統會進食的蔬菜。

白蘿蔔味辛，生吃可以升氣散寒以及清熱解毒

白蘿蔔味辛，生吃可以升氣散寒以及清熱解毒，幫助關節活動暢順，促進冬天儲積在身體的寒氣除去，然而易腸胃不適、腹瀉的人則避免生吃白蘿蔔。同時少酸增甘，因為酸味入肝不適合春季生發養生的原則，即例如山楂、檸檬等等，並可以多吃甘味之物例如桂圓、紅棗、栗子、核桃等等，以防傷肝氣並健脾益氣。

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立春的生活習慣

由於肝主疏泄，在志為怒，在中醫觀念肝有調節情緒的作用，所以如果要護肝要避免肝氣鬱積，避免情緒暴怒，可以在春意漸濃的時候多到大自然吸收新鮮空氣，藉着郊遊以及散步等活動放鬆心情。除了適時調整心情之外，日常也要習慣早睡早起，經常熬夜會有機會對肝功能有負面影響，因為在中醫角度凌晨一時至三時是肝休息的時間，而西醫角度認為睡眠才可以讓肝機能回復，有良好的睡眠才可以維持肝臟的健康。

除此之外，平日也要盡量避免喝酒，因為分解酒精會對肝臟造成額外的負擔，同時如果平日飲食多油炸高糖的食物，莫說養肝健肝，更會刺激肝並容易上火，嚴重有機會患上脂肪肝病。所以生活習慣要留意是否有任何傷肝的習慣，在新一年決心改善。

日常生活可以多以無糖茶飲代替汽水奶茶等高糖飲料，商家養生一族以及Ozen 生活館均製作了一些針對肝健康的茶飲，讓大家在百忙之中只需喝一杯熱茶，就可以輕鬆享受養生的樂趣。

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大家可以嘗試茶飲，好好疏肝 （按圖）：

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了解肝臟需要 由立春開始

立春適宜護肝，在飲食以及生活習慣上保護肝功能固然重要，不過隨着年紀增長，一些潛在的身體疾病亦開始浮現，特別現代人食無定時，睡眠習慣不良，損害健康程度就會愈來愈嚴重，所以透過身體檢查，可以及早留意肝臟功能是否正常。而許多肝臟疾病例如脂肪肝在初期並無明顯症狀，許多人都是由體檢才發現肝臟原來已出現問題，一旦忽略肝臟健康，嚴重拖延可引致肝硬化甚至肝癌。立春有開始的寓意，在這個日子預約肝臟體檢，讓身體在新一年有一個健康的開始。

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