生龍B攻略｜一文看清懷孕檢查 這月份受孕才算是龍B 附懷孕秘訣

剛踏入兔年，已有不少夫妻準備下一個生產高峰期「龍年」，因中國傳統生肖屬龍可為家族帶來興旺，所以每逢龍年將至，不少為龍B的夫妻會努力「造人」。婦產科專科醫生 – 李閏婷醫生正正經歷過2012年的「龍年」生龍B景況，當中女士有什麼要注意、檢查等等，李醫生會跟大家分享。



超過最佳生育年齡便成為高齡產婦

年輕女性自然成孕的機會較年長女士高，懷孕期間亦較少出現併發症，產後復原也較快，而女性在35歲後，身體機能、卵子的儲備和質素都會下降，所以年紀越大，懷孕的機會越低。凡女士懷孕時預產期是35歲或以上，便屬於高齡產婦。

高齡產婦懷孕期出現併發症的風險較高

高齡產婦在懷孕期出現併發症的風險較高，例如妊娠糖尿病、妊娠毒血症，而胚胎亦較高機會出現染色體問題，例如唐氏綜合症，亦增加小產的風險

自然流產：流產機率會隨著年齡增加而上升，小於35歲大約有10-20%，超過45歲則約一半機會流產。

唐氏綜合症： 30歲左右的母親誕下唐氏綜合症嬰兒機率少於0.2%， 35歲孕婦懷有唐氏症寶寶的機率是1/350；40歲的孕婦則提升至1/100。

妊娠糖尿病：妊娠糖尿病的機率會隨著產婦的年齡增長而增加，在懷孕期間，若血糖控制不理想，會增加胎兒過大，羊水過多，早產，剖腹生產的機會，而胎兒過大會導致生產出現困難甚至難產，對孕婦及胎兒也有危險。

妊娠毒血症：妊娠毒血症指孕婦在懷孕期間出現高血壓加尿蛋白，嚴重時可引發癲癇、中風、器官衰竭，亦會導致胎兒發育遲緩或早產，危及孕婦及胎兒生命。

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按圖先看看女性生育年齡的重要性：

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計劃生育前 夫婦必須維持理想體重及身體狀況增加懷孕機會

有生育計劃的夫婦，應保持良好的生活習慣，均衡飲食，充足休息，定時運動，吸煙飲酒者應盡早戒煙戒酒，以維持健康的身體，為懷孕做準備。女士過瘦或過胖也會影響排卵，減低懷孕機會，而肥胖男士的精子數量和質量也比較差，亦會減低生育能力，所以夫婦都應保持理想體重，身體體質指數（BMI）應維持於 18.5-22.9 範圍。女士在懷孕前三個月至懷孕12周，應服用400微克的葉酸補充劑，以減低胎兒患神經管缺陷（先天腦部或脊椎發育異常）的機會。

夫婦在準備懷孕前，建議進行孕前檢查，以了解雙方的健康狀況。女士方面，抽血檢驗可作隱性遺傳病篩查，例如地中海貧血，亦包括病毒測試，例如乙型肝炎、梅毒、德國麻疹抗體和愛滋病；而超聲波可評估子宮和卵巢的狀況，了解有否子宮肌瘤或卵巢囊腫等常見的婦科疾病，這些問題不單可影響生育，亦有機會在懷孕後帶來併發症，所以應在懷孕前診斷處理。 而月經不規律亦會影響排卵，若女士的月經周期少於21天、多於35天，或一年少於8次月經都屬於不正常，應該盡早找醫生跟進，以排除卵巢多囊症或其他荷爾蒙失調問題。而男士則建議進行精液分析檢查，以評估精子的數量、形態和活動能力。

懷孕周數產前檢查是不可或缺的

產前檢查是懷孕時必不可缺少的一環，目的是要確保孕婦及胎兒的健康。在整個懷孕的過程中，有一些檢查是不可或缺的。

懷孕周數產前檢查內容

6-8周：超聲波以確定胎兒位置、數目和心跳，並確定預產期

10周以上：產前血檢查：血型, 恆河猴因子(Rh因子), 血色素及平均紅血球容積以作地中海貧血基因篩查，亦會進行病毒測試，包括德國麻疹抗體, 乙型肝炎抗原, 梅毒測試, 愛滋病病毒抗體測試

-無創性胎兒染色體篩查：透過抽血，評估胎兒患有染色體問題的風險，包括唐氏綜合症、愛德華氏綜合症、巴陶氏綜合症、性染色體相關疾病、微缺失症候群等，準確度高於99%

18-22 周：胎兒結構超聲波：透過結構超聲波，檢查胎兒的結構及內臟器官，以排除先天缺陷

26-28周：口服葡萄耐量試驗 (OGTT)：俗稱飲糖水，以評估妊娠糖尿病。跟據中文大學2016年的資料推算，本港現時最少有20%的孕婦患有妊娠糖尿病，所以建議所有懷孕婦女進行妊娠糖尿病篩查

35-37周：乙型鏈球菌篩查：乙型鏈球菌是一種常見寄存在人類腸道、泌尿和生殖系統的細菌，約20%的懷孕婦女的陰道或直腸拭子樣本可找到此細菌，受乙型鏈球菌寄存的孕婦，在分娩時，新生兒有機會經過陰道而受到感染。所以建議在35-37周進行乙型鏈球菌篩查，採集低陰道和直腸攞拭子樣本作化驗，拭子測試呈陽性的孕婦，在分娩時需要接受靜脈注射抗生素，以降低新生兒受到感染的機會

除了這些檢查，孕婦也需要定時接受常規的產前檢查，常規檢查包括量度血壓和尿液測試，檢驗小便中有沒有糖份和蛋白，以及早發現懷孕期間出現的併發症，包括妊娠糖尿病及妊娠毒血症，而超聲波檢查則可以評估胎兒的生長情況。

三大較易懷孕小秘訣

如果想在這段時間懷孕，夫婦便要勤力一點。卵子排出後會留在女士體內24小時，而精子則可存活3-5天， 每兩至三天行房一次可增加精子和卵子結合的機會，增加懷孕機率。有些夫婦務求一擊即中，只在預計排卵當日行房，卻事與願違，未能成孕，因為女性一個月只會排卵一次，很難精確預計，因此次數太疏容易錯失懷孕機會，而且太久沒行房，精子於男士體內久久未排出，質素便會下降，反而影響受孕機會。

女性月經週期中最易受孕的時間通常是排卵前五天直到排卵當天，在這段期間增加行房次數可增加受孕機會。要預計排卵，可有幾個方法：

1.以經期推算： 女性在下一次月經到來之前約14日就會排卵，留意自己3-6個月月經周期可觀察月經規律，從而推算排卵日子，但若月經不規則，排卵期就變得難以預測

2.觀察身體變化： 有些女性在排卵前會有輕微腹痛、乳房脹痛，而陰道分泌物會變得像生雞蛋蛋白般透明而有黏性

3.使用排卵紙：排卵試紙的原理是利用驗尿去量度女士體內的荷爾蒙黃體化激素（leuteinizing hormone, LH）的變化，來判斷是否進入排卵期

而量度體溫變化以監測排卵並不準確，所以不建議使用。

若想生龍B，甚麼月份開始準備最好？

明年2月10日是初一，也是龍年之始，在這天往後一年出世的嬰兒就是「龍B」，想懷上「龍B」，首先要知道如何計算預產期。一個懷孕孕期大概為40周，月經規律的女士，在最後一次月經的第一天為始，往後推算兩周大約就是排卵期，即是最容易受孕的日子，而將這次月經的第一天「月份減3、日期加7」，便是預產期，當然預產期並不能精確預計分娩日子，多多少少會有誤差，所以若能在今年6月到明年4月受孕，嬰兒很大機會會在龍年出世。

為生龍B 患上妊娠毒血症母親想多等一星期才剖腹 幸母嬰健康

龍年往往是生育高峰期，所以龍年特別忙碌。還記得2012年農曆新年前，因為醫學原因而替孕婦安排催生或剖腹產時，很多媽媽也想多等數天，讓孩子可以在龍年出生。有一個媽媽在足月前已患上妊娠毒血症，再加上胎位不正，所以建議37周剖腹產，但媽媽卻想多等一個多星期，讓孩子成為「龍B」。媽媽需要留院，以密切監察血壓和胎兒狀況，若出現嚴重併發症，便要及早安排緊急手術。幸好媽媽和胎兒情況保持穩定，可以在預定的日子剖腹產。

不過很多時候，頑皮的嬰兒也會為父母帶來驚喜，提早出世，作為醫生也不能預計，所以無論是「龍B」或是「兔B」，也是上天賜予的禮物，最重要是母子平安。