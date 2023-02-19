糖尿病｜手腕無力麻木不是老化！神經病變可釀殘疾 初期四大症狀

「是老了嗎？連筷子都拿不穩！」台灣52歲陳先生長長被老婆這樣罵，雖然年紀增長身體毛病跟著變多，但沒有原因的手沒力、麻木，別以為是年紀大了血液循環不好。



台灣衛福部彰化醫院神經內科醫師林嶸洲坦言：「一出現麻木等神經症狀需要趕快就醫治療，要釐清是糖尿病造成的神經病變或是其他疾病引發，若一拖再拖神經病變常已經無法回復。」

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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神經病變是不可逆！麻木時間過長就得就醫

52歲陳先生在門診抱怨他老婆老罵他吃飯時筷子常掉地上，他也覺得奇怪，右手腕怎麼無力麻木，就醫發現是周邊神經病變，由糖尿病引發。林嶸洲坦言：「很多糖尿病患者不自知或不在乎，覺得好像沒有很嚴重，一旦進展到神經病變是難以回復。」

陳先生大概5年多前健檢曾驗出血糖偏高，但由於沒有不適症狀，並沒有放在心上，沒有就醫，沒有追蹤，最近發現拿筷子常會掉落、手腕麻木，還以為真的老了，也以為可能只是短暫的血液循環不好，但隨著麻木時間愈來愈長，才覺得不對勁而就醫。

經檢查發現陳先生右手腕及手指輕微無力，右手皮膚痛覺喪失，右手肌腱彈跳反射消失，為「典型周邊神經病變」的現象，近一步找尋造成的主因，發現抽血檢查其空腹血糖270 mg/dl，糖化血色素10.1%，進一步神經傳導檢查，已有多條周邊神經受損。

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急性周圍神經病變也可能釀終身殘疾

事實上，糖尿病可稱為台灣人的新國病，病發年齡持續下探，造成多種身體器官受損，常見的併發症包括腦血管疾病、心血管疾病、腎臟疾病、視網膜病變、周邊神經疾病等。林嶸洲表示：「其中周邊神經病變十分多樣性，有些個案是緩慢地從手腳末梢產生麻木感或刺痛感，隨著時間加重。」

周邊神經病變也可能是急性或快速發病，造成嚴重的手腳無力及感覺喪失的症狀，急性的神經病變甚至可能造成終身殘疾。林嶸洲強調：「一出現麻木等神經症狀需要趕快就醫治療，愈早治療效果愈好，首先要釐清是糖尿病造成的神經病變或是其他疾病引發，但不少病患一再忍耐，有的甚至一拖就是1、2年，神經病變常已經無法回復。」

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神經病變初期表現有四大症狀

臨床上周邊神經病變的患者以糖尿病患最多，發病初期大多是麻木或刺痛感，對於冷熱痛覺變得遲鈍，進而出現不自覺的傷口或潰瘍，因此很多患者常驚訝其腳部或手部何時出現傷口並不知道。

為了避免周邊神經病變，林嶸洲呼籲：「糖尿病患的血糖控制最重要，飯前血糖儘量控制在120 mg/dL以下，糖化血色素控制在7%以內。而且患者的手足部要特別保護，儘量避免受刺激、傷害，也可戴手套、穿襪子來保暖，隨時檢視有沒有傷口。」

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糖尿病老病號出現手腳麻木症狀，當心多發性神經病變

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