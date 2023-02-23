糖尿病｜維他命D可降低糖尿病風險？補充過量當心結石、高血鈣

國際最新研究發現，糖尿病前期病患補充維他命D，可降低罹患糖尿病達15％。但醫師提醒，研究是針對糖尿病前期病患，而一般人補充維他命D，可能無法證明可預防糖尿病。



補充維他命D 糖尿病前期病患罹病風險降15％

國際期刊《內科醫學年刊》發表一篇最新研究，研究團隊發現，糖尿病前期成人病患補充較多的維他命D，與降低罹患第2型糖尿病的風險有關，研究結果顯示，與安慰劑組相比，補充維他命D的組別，發生糖尿病的相對風險降低約15％。

台灣成大醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅指出，研究發現糖尿病前期病患補充高劑量的口服維他命D，長達3年之後，確實可以降低糖尿病發生率的相對風險達15％、絕對風險則降低了3.3％，「這項研究打破原先只有血中維他命D濃度不足的族群，補充維他命D才能有效預防糖尿病前期，進展成糖尿病」的看法。

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研究混合分析活性及非活性維他命D3 恐有疑慮

台灣萬芳醫院內科部新陳代謝科主任李亭衛表示，此研究分析的3個臨床試驗，其中2個使用非活性的維他命D3，另1個則是用活性的維他命D；混合分析的結果顯示，維他命D可以顯著減少糖尿病的發生，甚至讓血糖異常的病人變回血糖正常。

不過，李亭衛認為，研究把活性與非活性的維他命D一起分析「有些疑慮」，因為非活性的維他命D3可用作一般民眾的營養補充品，但活性的維他命D是醫師處方藥物。

台灣國防醫學院生理及生物物理學科教授謝博軒提到，此研究對象是患有糖尿病前期症狀的病患，而非一般大眾都可以參考的結果，「這篇研究並沒有證明一般大眾補充維他命D，可有效降低糖尿病的發生風險」。

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過量補充維他命D 當心結石、高血鈣

歐弘毅提到，研究使用的維他命D劑量，遠高於目前醫學建議的「建議飲食攝取量」每日600國際單位（IU），但長期使用高劑量維他命D的安全性，尚未經過完整評估，是否會引起尿路結石或是增加高血鈣的風險、或對肌肉和骨骼的健康，產生不良影響皆不清楚，此研究無法證實與評估高劑量維他命D的安全性。

謝博軒補充，研究的糖尿病前期患者使用維他命D劑量達到1200國際單位（IU），並維持血中較高的維他命D濃度，似乎可降低糖尿病的發生率，但長期服用容易引起高血鈣和高血尿等相關毒性反應。另外，一般推薦維他命D的單日攝食劑量是400到600國際單位（IU），此劑量範圍並不能達到研究中有效降低糖尿病發生率的作用劑量。

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補充維他命D 先諮詢醫師

李亭衛補充，目前確實不知道若要減少糖尿病發生，血中的維他命D濃度應要到多少濃度，但是維他命D的血中濃度越高，高血鈣的風險確實也更高，提醒一般人補充維他命D應是服用非活性的維他命D3，但維他命D補充過量仍有危險性，建議先諮專業醫師。

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