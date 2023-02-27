糖尿病｜每周至少運動150分鐘！營養師教5招改變生活型態防糖尿病

糖尿病是台灣人位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡，根據台灣國民健康署統計，全台灣約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以25,000名的速度持續增加，糖尿病及其所引發的併發症影響台灣人健康不容小覷，醫療負擔相當龐大。



對此，台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，其實糖尿病也並非無法預防，而有些慢性病是自己日積月累養成的，例如長期久坐的生活型態、飲食不均、熬夜、抽煙喝酒等等，十幾二十年的生活圍繞著這危險險因子，等年紀到了真的就是準備治療三高或更嚴重的疾病。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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不過，營養師珊珊也說到，雖然好像聽起來負面，但事實確實如此，當然偶爾的大餐或炸物可以讓心靈獲得滿足，但總不能天天開Party，平常日子才是最重要的，尤其是身體處於亞健康的朋友，為此，她也整理了一些可以「調整生活型態」的方向給大家參考：

5招改變生活型態防糖尿病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 減重5~10%：對於過重或肥胖者，減重是必須也是首要選項。

2. 減少脂肪攝取：每日攝取<30%總熱量。

3. 減少飽和脂肪攝取：每日攝取10%總熱量。

4. 增加膳食纖維攝取：每1000大卡攝取15公克膳食纖維。意即1500kcal者至少攝取23公克，1800kcal至少攝取27公克。

5. 運動：每週至少150分鐘運動。



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