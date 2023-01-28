糖尿病｜擦傷腳趾竟變成截肢？提防足部病變　7指標監控身體狀況

「本來只是腳不小心踢到椅子，腳趾擦傷，怎麼知道後來腳趾就越來越黑，醫生說要切掉腳趾。但是，切完腳趾後傷口還是沒好，又再一次清創。醫生說，這次如果再好不了，可能就要切到小腿了…。」一個小傷口，最後演變為截肢，這樣的糖尿病患者故事，是許多病患與家屬最恐懼卻也不少見的夢魘。



據台灣2009年健保資料庫統計，每年平均100位糖尿病患者中，就有1位因嚴重糖尿病足住院治療，且截肢率高達3成。而一旦發生糖尿病足潰瘍，其平均餘命只剩6.1年；若是截肢患者，平均餘命更只有3.3年，醫生提醒糖尿病患者不可不慎，以免「一失足」成千古恨！

糖尿病患者可從以下7大指標評估自己的健康狀況：（按圖了解）

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來自台灣的成大醫院家庭醫學部林菀茹醫生指出，造成糖尿病患者足部病變的3大因素包括：

．下肢血管病變

．神經病變

．局部感染



如果長期血糖控制不佳，久了會破壞全身血管、產生血管病變，而支配腿部的神經就無法獲得足夠營養，進而導致神經病變。「糖尿病患者的四肢容易產生神經病變，特別是腳趾與手指，慢慢往上延伸，而且下肢比上肢嚴重。」

林菀茹醫生說，相比於一般人無感染問題，傷口經適當照顧可於1至2星期內復原，但糖尿病患者因為神經病變，皮膚容易乾燥龜裂，而且對疼痛的感覺變遲鈍，往往對碰傷或裂傷卻不自知，造成細菌感染。加上糖尿病患血液循環不好、組織缺氧，白血球沒法殺菌，就容易產生足部潰瘍，嚴重時導致截趾、甚至截肢的後果。

林菀茹醫生也提醒，不論有無足部問題，糖尿病患者定期做足部檢查是必要的，應每天以溫水和肥皂清洗雙腳並仔細檢查，包括：腳趾縫、腳側、腳底等。而為預防皮膚乾燥，可抹上不含酒精的乳液，但不宜抹在腳趾之間，避免引發香港腳。

美國糖尿病醫學會建議，即使無症狀，所有糖尿病患者都要做周邊神經病變篩檢，以能及早發現神經病變，預防症狀持續惡化。第2型糖尿病患者在診斷時便應做神經篩檢，第1型於診斷後5年開始做，之後每年都需做1次。

林菀茹醫生指出，血糖控制不佳的糖尿病患者容易引起後續併發症，如慢性腎臟病、視網膜病變、冠心病、腦中風、末期腎臟病、失明、截肢等；因此要檢查7個指標，檢視患者是否控制得宜，以避免嚴重併發症產生。

7個指標包括：

．糖化血色素

．血壓

．低密度脂蛋白膽固醇

．遵醫囑按時服藥

．眼底檢查

．足部檢查

．腎功能檢查



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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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