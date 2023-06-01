婚前檢查vs 孕前檢查三大分別 | 最新體檢邊間好？一文同您逐間睇

婚姻是人生大事，生育更是牽涉兩代人幸福的關鍵。不論是計劃步入教堂的新人們還是結婚後希望有孩子的夫婦，首要考慮的事還是身體的健康，然而圬間的身體檢查眾多看著令人眼花瞭亂，而不少人都誤以為婚前檢查已等同孕前檢查，其實兩者的側重點以及檢查的項目還是有所差異。那麼踏入2023年，現時最新相關檢查項目有哪些？有什麼檢查套餐優惠可供選擇？小編在下文蒐羅了不同的體檢讓大家一目瞭然，藉著體檢更了解自身的健康需要及狀況，使用獨家的01積分更可以折上折，兼顧大家錢包的健康！



婚前檢查vs 孕前檢查三大分別

一. 婚前檢查vs 孕前檢查意義與用途

婚前檢查是為準備結婚的新人而設的身體檢查，了解自身的健康，同時也能全面了解伴侶的身體情況，當中包括的除了基礎的體格檢查，特別是有關傅染病以及遺傳性疾病的風險檢查，所以婚前檢查以了解彼此健康狀況以計劃將來作為最大的目的，而孕前檢查的意義在於探尋不育抑或懷孕的機率與風險，因為一旦發現某一方存在著不育的情況，可以在漫長的懷孕準備之前，及早尋求相關的針對性治療。婚前檢查及生育檢查有些檢查項目的確會重疊，不過在結婚前進行過婚前檢查，在婚後數年準備好養育子女時候，其實亦需要進行生檢查，因為生育檢查更深入分析懷孕的機會以及可以更全面了解難以懷孕的因素，再者身體的情況一直有所變化，接受檢查亦是對健康狀況了解的重大更新。

傳染病及遺傳病的嚴重性

婚前檢查可以檢查出雙方有否存在傳染病的潛在風險，不同傳染病對於人體均有不同程度的損害，嚴重亦可以致命，常見的傳染病種類有乙型肝炎、梅毒、愛滋病等等。除此之外有些傳染病不單會傳染另一半，還會在懷孕或分娩的時候傳染給小寶寶，所以為了自己的摯愛以及下一代的幸福，接受身體檢查避免將疾病之苦傳給他人，亦可以讓自己健康出現問題時及早求醫。

為伴侶健康著想—了解傳染病致命性



【乙型肝炎】乙型肝炎病毒是透過感染者血液抑或體液傳播，可以經由性接觸及與人共用受污染的個人物品，例如牙刷、剃刀及指甲鉗等傳播，甚至由母親傳染給剛出世的小寶寶亦有機會傳染。如未及時發現並完全清取的話有機會進一步發展成慢性乙型肝炎病，而慢性乙型肝炎是終身感染，甚至有機會轉變為肝癌。乙型肝炎有機會沒有症狀，它的潛伏期可長達一百六十日，而即使有症狀，也會與甲型或其他肝炎相似，如疲倦、發燒、噁心、小便呈茶色及眼白發黃等等，不過如惡化時更會出現肝昏迷的狀況。

【梅毒】梅毒是其中一種透過性接觸所感染的全身性傳染病，它的病發期可分成三期，潛伏期長達三個月，所以一旦延誤醫治可以對眼晴，大腦及神經系統等造成毀滅性傷害。初期的梅毒患者會在性器官有無痛楚的潰瘍現象，男性比較發現，然而女性在陰道內出現潰瘍就不易察覺，到中期會有廣泛型的皮膚疹，發燒以及淋巴腫脹等問題出現，然而症狀會慢慢消失，病毒卻留在體內擴散，甚至到隱性期全無症狀，要待醫生驗血才知悉感染梅毒。一旦梅毒到了晚期，更會入侵眼晴及大腦，心臟，嚴重可引致失明。

【愛滋病】愛滋病(AIDS)，即「後天免疫力缺乏症」是由愛滋病病毒(HIV)，即人類免疫力缺乏病毒所引致，一旦受感染愛滋病病毒會破壞人體免疫力系統，因為會逐漸破壞體內的一種叫CD4淋巴細胞，令感染者的免疫力受損並下降並形成機會性感染，引發不同併發症導致死亡。愛滋病病毒主要是透過血液或體液（母乳、精液、陰道分泌物）接觸黏膜或皮膚上的傷口感染，與愛滋病病毒患者進行不安全性行為即有機會感染愛滋病病毒。根據衛生署的數字反映，性接觸佔主要傳染途徑達八成，因為女性以及男性的口腔，直腸內壁以及性器官是以黏膜覆蓋，因此陰道、口交、肛交等接觸黏膜並交換深層體液方式均是傳播途徑。不過一個人感染愛滋病病毒並不等同患上愛滋病，因為感染愛滋病病毒患者受感染初期多數患者並沒有明顯病徵，病毒潛伏期可長達十年，不過照樣有機會傳染他人。而感染愛滋病病毒並得到因愛滋病病毒引起的疾病如機會性感染，才界定為愛滋病患者。

為下一代健康著想—了解遺傳病的禍害



【德國痳疹】德國痳疹可以透過接觸人體飛沫而感染，而一旦女性在懷孕首三個月患有德國痳疹，出生的寶寶則有機會患上先天性風疹綜合症，出現白內障、失聰、智力發展障礙等問題。而德國痳疹潛伏期大約為兩星期左右，症狀難以辨別，分別是出疹，頭痛及發燒，上呼吸道感染等，而且沒有治療的方法只能以藥物作紓緩不適。

【高血壓】別以為高血壓只是肥胖引致的慢性病，這只是其中一個易令人患上高血壓的因素，事實上有高血壓家族病史亦會有相當高的機會患上高血壓，換句話說，高血壓亦是遺傳性疾病的一種，如果父母雙方均有高血壓，遺傳的機率更超過一半，達六成左右。而高血壓可以引發不同的致命性致病例如心臟衰竭、中風、冠心病等等。

【地中海貧血】地中海貧血因而其名，是一種在地中海，亞洲及東南亞一帶流行的遺傳性疾病，而根據衛生署資料顯示，在本港每大約十二人就有一人為地中海貧血攜帶者，一旦父母雙方都攜有同樣的地中海貧血基因，媽媽就有四分一機率誕下重型地中海貧血的寶寶。患有重型地中海貧血的人由於身體無法製造足夠的血紅蛋白而需要終生定期輸血及受治療。

二. 婚前檢查vs 孕前檢查檢查重點

婚前檢查的重點除了基本的體格檢查，還有傳染病以及遺傳性疾病的檢查，為婚後生活以及計劃擁有下一代踏出第一步，找出潛在傳染病的風險更可以提高自身康復的機會，是對彼此的健康的一種雙嬴的安排。而生育的身體檢查針對較深入，在女性方面特別是會檢查女性子宮、荷爾蒙以及卵巢是否有病變影響懷孕的成功率，而男性方面則會以前列腺以及精液的檢查為主。

三.婚前檢查vs 孕前檢查常見項目

婚前檢查常見項目

體格檢查



．身高、體重、體重指數

．總膽固醇

．血壓、脈搏

血液分析



．全血計數CBC

血型



．血型及 Rh 因子

傳染疾病



．德國痳疹抗體 (只限女性)

．乙型肝炎表面抗原

．梅毒血清試驗

．愛滋病毒抗體

生育檢查



．精子常規檢查

孕前檢查常見項目

體格檢查



．身高、體重、體重指數

．總膽固醇

．血壓、脈搏

荷爾蒙檢查（女士）



．黃體素

．催乳激素

．促甲狀腺素

超聲波檢查



．超聲波盤腔檢查（女士）

．膀胱超聲波檢查（男士）

子宮頸及子宮頸分泌物檢查



．柏氏抹片檢查

．人類乳頭瘤病毒基因測試

．滴蟲及念珠菌塗片

精液化驗（男士）



．精液顏色

．精液紅血球以及白血球數量

．精液黏性及狀態

小便檢查



計劃美好婚姻生活以婚前檢查開始

小編相信不少準新人們會希望先接觸婚前檢查，不過坊間選擇林林總總，不知道該如何選擇合適的檢查的話，可以先留意以下精選婚前檢查的套餐，價錢由數百至數千不等，覆蓋項目的範圍亦有不同，大家可就套餐列出的項目來選擇適合自己的身體檢查。

實惠型婚前檢查

Precision Health Care 2人婚前健康檢查 $1110

Precision Health Care秉承「保健為本」的宗旨，透過提供專業的知識及意見，使大眾獲得恰當的健康知識。從多關注個人的健康情況，以致凝聚社區關注健康的意識，務求讓大眾能享受健康的身體所帶來幸福美滿的生活。他們提供的 2人婚前健康檢查 ，一對新人一同檢查都只是 HK$1,110。



莊柏醫療-49項-安心婚前檢查(男士) $735

莊柏醫療分店網絡遍佈港九新界，包括中環、旺角、佐敦、荃灣等9個地點，致力令市民大眾能受惠於便利的一站式醫療綜合管理服務，而達到「病前預防、病後調理」的全面健康目標。特此設定了女士49項安心婚前/產前檢查 及 男士49項安心婚前檢查服務，專為準備建立家庭或生育的女士而設，幫助了解更多身體狀況，為下一代的健康提供保障。其精選 49 個檢查項目，包括血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、德國痳疹抗體等。



全面型婚前檢查

ApexHealth 傲士健康 男性 - 全面婚前檢查 (80項) $1800

ApexHealth 傲士健康以香港為基地，銳意以全面周詳的檢測服務照顧人生每個階段。由科學和醫學專家團隊組成，探索生命科技的研究與應用，提供國際級高標準的身體檢查和基因檢測服務，更開拓嶄新的「檢測+」概念，把精準的檢測服務連結至個人化的跟進方案，由跨專業的醫學專家針對檢測結果，於個人發展、健康管理以至生活保健等領域，提供積極前瞻的專業建議。檢查適用於18歲或以上有意或正準備結婚的男士，項目重點包括精液檢查、睪固酮、愛滋病、梅毒、地中海貧血、血型及Rh因子、三高檢查 (糖尿、血壓及血脂)等等。



ApexHealth 傲士健康 女性 - 全面婚前檢查 (79項)$1700

ApexHealth 傲士健康婚前檢查的對象是一眾準新人，夫婦進行婚前身體檢查，了解自己及伴侶的健康狀況，建議給適用於18歲或以上女士，適合有意或正準備結婚的女性。計劃重點檢查項目包括德國痲疹、愛滋病、梅毒、地中海貧血、血型及Rh因子、三高檢查 (糖尿、血壓及血脂)等等。



尚醫健康優越(女士) 婚前檢查79項 $2350

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，結合中、西方醫學、營養監控、皮膚及體重管理等專業服務，致誠為顧客提供一站式健康管理服務。檢查重點包括CBC 全血計數、乙型肝炎表面抗原、抗體、德國痲疹IgG檢測、盤腔超聲波、肝功能、愛滋病毒一及二型抗體測試等等。



尚醫健康優越(男士) 婚前檢查85項 $2250

尚醫健康優越(男士) 婚前檢查重點項目包括前列腺超聲波檢查、乙型肝炎表面抗原、抗體、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、小便常規檢查、肝功能等等。



Leciel Medical 婚前健康檢查進階組合 $3480

Leciel Medical 尖端科技結合專業團隊，從醫學微整、體重體態管理、皮膚護理、以至個人化健康管理，全面貼心照顧每位顧客的需要，以突顯個人美學特質，追崇優質健康為宗旨，為顧客度身訂做從內而外最合適的療程。婚前健康檢查進階組合首50名付款客戶送「體脂內臟脂肪健康檢查+法國3D體型分析」，項目重點包括血細胞檢查（貧血、血癌）、血型、甲狀腺功能、㇠型肝炎測試、性病篩選檢查、生育檢查等等。



婚前檢查常見注意事項

婚前檢查進行前需詳細了解各項檢查項目需要提前準備的要求，

以下是一些常見注意事項：

１. 充分睡眠及休息：在各項檢查前需要有充分的睡眠及休息。

２. 空肚及避免飲水的時間： 留意哪些檢查有指定的空肚及避免飲水的時間。

３. 禁慾：如有關男士檢查精液的檢查，一般需要在檢查前3天禁慾以確保結果準確。

４. 經期：女士在經期內不宜進行有關尿液的檢查。

