敏感肌恩物｜濕疹與癬點分？皮膚爆痕點搞？搽一物5分鐘即止癢！

春天是各種皮膚炎症好發的季節，在中醫的角度濕疹在春天復發的原因在於天氣一旦變得潮濕，長期受濕氣影響就容易形成濕邪，使濕疹問題變得更嚴重。而濕疹在全身上下均有機會出現，使皮膚痕癢難當，甚至出現脫屑、結痂、滲出組織液的現象，影響患者生活以及情緒健康。



濕疹人士往往需要用外用類固醇藥控制病情，但即使長時間感痕癢亦不能過度用藥，如果用手抓癢患處只會令皮膚破損，使濕疹範圍擴大。不過現時有不少皮膚產品品牌致力為濕疹人士的皮膚痕癢問題進行研究，並帶來解決方案。來自新加坡國家皮膚中心研發的護膚品牌Suu Balm就推出了一系列可速效舒解濕疹的產品，止癢同時重新為皮膚建立屏障，從根源解決皮膚問題。



濕疹等於癬？

濕疹是皮膚炎的一個統稱，而濕疹其實還會細為八種類型，而由於濕疹與癬的症狀非常相似，都會有痕癢、紅腫、脫屑的症狀，所以不少人誤以為它們都是相同的疾病。而事實上，兩者是並不相同的疾病，濕疹是沒有傳染性的皮膚炎症，而引發濕疹的成因並沒有一個明確的原因，但相信與環境中的致敏源例如花粉、遺傳、以及食物致敏源如雞蛋、牛奶等有所關聯。

而癬是由真菌引發的皮膚病，好生長在潮濕環境並有機會寄生在人體。春夏天天氣潮濕，使真菌入侵表皮質層機會大增。然而雖然癬與濕疹的症狀很相似，但濕疹共不具傳染性，而相反癬是可以傳染他人，包括共用物品例如梳以及毛巾，然而癬發作的時間比較短暫，而濕疹而旦變為慢性症狀，就會間歇性地病發，而且病發的範圍相比起癬可以更廣闊。

濕疹是過敏性皮膚病，目前並沒有可以完全根治的方法，不過可以以不同方式紓緩以及避免刺激誘發炎症的發作。而癬由於明顯是由真菌所引致，對治方法以及預防方式相對上較易解決。

如何分辦癬還是濕疹？

癬常見感染類型



．甲癬：甲癬是指感染地方在腳指甲以及手指的癬，亦稱灰甲，一旦受感染手甲或腳甲會出現斑點，指甲顏色變灰，黃色，而且亦會變形增厚。

．體癬：體癬包括有金錢癬以及股癬，金錢癬可以擴散至身體所有地方，它看起來是一個個圓形的紅斑，紅斑的邊緣會是突堯狀，不過中央的位置反而沒有邊緣的紅腫。股癬普遍出現在胯下，肛門以及臀部附近的鱗形疹斑，疹斑有機會滲出組織液甚至有水泡。

．汗斑：當環境潮濕時候，一種叫皮屑芽孢菌的真菌入侵皮膚表層，導致出現皮膚上淡色的斑塊，並會引起痕癢。

．足癬：即是「香港腳」，一旦感染腳趾間會出現水泡脫皮，紅癢的狀況出現。

濕疹常見感染類型



．錢幣型濕疹：錢幣型濕疹以它病發的特徵而命名，患者會出現圓形或紅色斑塊，常見於四肢如手背、前臂、小腿等位置。錢幣型濕疹發生的原因有機會由於金屬或特定細菌過敏，甚至因蚊蟲叮咬抓癢患處亦有可能觸發。

．神經性皮膚炎：神經性皮膚炎是一種與精神以及心理狀況有關的濕疹，當情緒及精神壓力失衝就會發作，症狀包括會令皮膚角質層增厚及鱗狀腫塊，並會引致強烈的痕癢感，好發的位置常見於手足位置，頸部等。

．汗皰疹：常見發作的地方於四肢汗腺發達的地方例如手掌以及腳掌的位置，患處會出現小水泡，可多達數十個，而且手指及腳趾、腳掌邊緣亦有機會長丘疹及水泡，有部份患者會感到痕癢，亦有人會無感覺。汗皰疹發生的原因有機會由於接觸化學清潔劑，身心壓力失衡，環境濕度變化等因素而誘發。

．主婦濕疹：主婦濕疹的出現由於手部經常接觸刺激性物質或過敏原，患者常見於家庭主婦、髮型師、醫護人員等，因為他們經常會接觸刺激性的化學劑，主婦濕疹會導致手部乾燥而龜裂脫皮，嚴重裂開甚至會造成出滲血。

．接觸性皮膚炎：接觸性皮膚炎的出現與不同過敏原以及接觸的刺激物質有莫大的關係。不論因接觸過敏原而引起過敏性皮膚炎，還是長時間接觸刺激性化學物質而引起刺激性皮膚炎，主要病徵都會是皮膚出現紅腫及發癢，出現泛紅丘疹，甚至脫皮及出現水泡。

．脂漏性皮膚炎：脂漏性皮膚炎是炎症發作於皮脂分泌旺盛的地方，例如臉部、胸口、頭皮等，當皮脂分泌旺盛再加皮屑芽孢菌堵生，一旦出現異常免疫反應就容易形成脂漏性皮膚炎。而過度清潔皮膚，天氣變化等外在因素亦會有機會誘發濕疹發作，及時皮膚會出現紅疹或脫屑。

．異位性皮膚炎：一種慢性發炎的皮膚疾病，而且會不時復發。異位性皮膚炎常見於兒童身上會出現，但大人亦有機會病發，醫學界相信與遺傳有關，病發位置常見於四肢屈曲位置，而隨着年齡不同發病位置有所差別，例如嬰兒時好發於頭部，而兒童時會擴散至四肢及頸部。異位性皮膚炎會使肌膚乾燥紅腫，而且異常痕癢，抓癢會導致破皮並滲出液、結痂等狀況，使濕疹更嚴重產生惡性循環。

濕疹常見的種類分別有哪些? ．錢幣型濕疹

．神經性皮膚炎

．汗皰疹

．主婦濕疹

．接觸性皮膚炎

．脂漏性皮膚炎

．異位性皮膚炎

濕疹發作到底是太濕還是太乾？

遺憾地，濕疹發作原因在醫學界未有確實的定論，不過就整體而言與遺傳，皮膚屏障受損，免疫系統異常有很強的關聯性。而有一些外在及內在的變化因素則會令濕疹復發甚至惡化，天氣變化就是其中一種，潮濕多汗，抑或寒冷過乾亦會誘發濕疹的發生，還有其他因素例如過敏原的刺激、體內荷爾蒙、情緒及壓力等亦是刺激濕疹發生的原因。而濕疹肌膚呈現乾燥脫皮還是滲出組織液，有機會並不反映皮膚的乾濕程度，而是與濕疹的發作時間的階段相關。當濕疹發作時為急性濕疹，會出現紅斑及滲出組織液，而在後期反覆發作後皮膚因結痂而增厚乾燥，是急性濕疹發展至慢性濕疹的病徵。

5分鐘紓緩濕疹好物

患上濕疹過程讓人煎熬其中一個原因是病發時皮膚會變得痕癢難忍，而抓撓的時候又會令皮膚進一步受損及惡化，濕疹使患者的生活以及身心造成不少麻煩。而慶幸現時醫學的科研讓護膚產品出現突破性的改進，不只可以從根源重建肌膚屏障，還在短時間內紓緩濕疹帶來的痕癢狀況—來自新加坡科研技術的護膚產品品牌Suu balm就推出了一系列針對濕疹人士以及敏感肌的產品，且不含類固醇，可頻繁使用而不會產生藥物依賴性。

Suu balm 如何助敏感肌重建屏障？

Suu balm由新加坡國家皮膚中心研發，專為亞洲皮膚及氣候而設計。鄭宏量醫生 (Dr. Tey Hong Liang)在新加坡國家皮膚中心中管理痕癢治療部門。鄭醫生意識到現有的各種保濕劑及潤膚乳霜都無法充分治療患者皮膚乾癢的症狀，於是他決定研發新的解決方案。鄭醫生將薄荷醇的天然止癢和涼爽功效與能修復天然皮膚障壁的高濃度神經醯胺保濕劑結合在一起。薄荷醇可在數分鐘內起到緩解瘙癢的作用，同時涼爽效果也促使患者頻繁使用，這對於使神經酰胺修復皮膚屏障至關重要。

來自新加坡科研的止癢原理

鄭醫生花費了數年時間不斷鑽研可以為肌膚快速止癢的配方，經過多次嘗試及研發後最終成功調配出獨有的快速有效止癢組合—就是將天然成份薄荷醇與深層保濕乳結合，不但可以立即緩解痕癢，而且如果持續用更有助修復皮膚屏障，讓肌膚回復健康的狀態。

鄭宏量醫生與合作夥伴在新加坡國家皮膚中心進行了臨床研究以證明其安全性和療效。研究結果顯示濕疹患者痕癢症狀減輕達56％。進一步的臨床研究也證明了超過90％的受試者在塗抹該產品後的幾分鐘內，痕癢症狀就開始緩解。

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Suu Balm 的產品蘊含一種特殊的成份，可快速緩解痕癢 – 薄荷醇，其作用是冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播。 同時，神經酰胺有助於恢復皮膚的水分。薄荷醇可迅速和冰爽地止癢，神經酰胺可恢復皮膚水分。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES。

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*Suu Balm的產品避免塗在開放性傷口上（應用在周圍）、眼睛、嘴巴附近或敏感位置。如入眼要立即清洗，如發覺皮膚不適或敏感，立即停止使用，不可進食。

改善濕疹小貼士

．避免使用過熱水洗澡，洗澡時間避免過長

．避免使用含香料或刺激成份沐浴露

．不要以刺激性物料作為貼身衣物例如羊毛

．在家居避免接觸過敏原以及使用容積塵的毛氈

．在外流汗時要及時以濕毛巾輕抹掉



衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：

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