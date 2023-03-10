長壽｜耳朵穴位多　多按摩可延緩老化？抗衰老效果成疑但仍有益處

在耳朵給予微量電流刺激、如同對耳朵搔癢，就能防老化？英國一項研究結果顯示，對55歲以上健康成人的耳朵進行微量電流刺激，受試者的情緒、睡眠、生活品質都獲得了改善。



這麼說來，按摩耳朵、輕搔耳朵，真能紓壓又延緩老化？

一直以來，耳朵被視為神秘而敏感的器官。近年坊間興起採耳、耳燭等護理服務，服務內容簡單來說就是掏耳朵，清除耳垢之外還搭配耳朵按摩、紓壓，據說能創造酥麻、搔癢的感覺，搭配店家營造的環境氛圍，讓顧客感覺舒服、放鬆。從中醫觀點來看，耳朵佈滿許多穴道，分別對應身體不同的重要部位，因此讓這個器官更顯獨特。

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2019年，英國曾做過一項研究，利茲大學與格拉斯格大學研究員對29名55歲以上的受試者進行經皮膚迷走神經刺激療程（tVNS），連續2周每天透過電子儀器讓少量電流通過耳朵內的迷走神經，持續刺激15分鐘。研究發現，受試者心理健康、生活品質、睡眠和情緒方面都有所改善。

研究團隊認為，老化和自律神經系統退化有關，主要是交感神經活動增加，副交感神經活動下降，這對人們的心臟功能、腸胃機能及情緒等都有影響，甚至隨年紀增加，進一步導致心衰竭、高血壓、憂鬱症等。

預防或減緩自律神經系統的失衡，就可以改善老年人的健康，而迷走神經正是副交感神經之一，所以刺激、活化迷走神經，就能調整自律神經系統，延緩老化，而且這個方法不需透過手術，侵入性低，只要經由耳朵的皮膚刺激，就能達到一定效果，被團隊視為非常有發展性的治療方式。

刺激迷走神經有助放鬆情緒 但研究方法有待驗證

來自台灣的創新醫療健康科技研發中心共同創辦人暨IMHTC亞太營運處門診部思維診所院長江秉穎解釋，迷走神經是第10對腦神經，能讓心跳減緩、血壓下降、呼吸放慢，身體代謝活動都能趨於緩和，因此，學理上透過電流刺激迷走神經確實能達到活化的作用，使人較不會處於緊張狀態。

「但要直接刺激迷走神經有一定難度，」他說明，迷走神經的走向是從大腦顱底骨一路延伸至橫膈膜，迷走神經延伸到耳殼的分支非常少，所以必須開刀將電極埋至體內迷走神經附近，才能達到刺激作用，「這也是為甚麼大部分迷走神經的研究不會從耳殼來做刺激，因為距離實在太遠，除了離顱底骨太遠，迷走神經的枝幹主要走向也是往橫膈膜、腹腔走。」

而且，副交感神經不只有迷走神經，讓人感到放鬆靠的也可能不只是迷走神經，研究的效果有可能是同時刺激了其他神經所產生的效果，縱使耳朵有迷走神經經過，也是非常微小的分支，「如果是研究大耳神經的刺激反應就非常有針對性，證據也比較充足，因為大耳神經就在耳殼上，能直接接觸到。」

江秉穎對於這項研究結果的推論也持保留態度，因為情緒、睡眠和生活品質難以直接連結老化，即使受試者的情緒、生活品質改善，也無法推斷這樣就能延緩或預防老化，記憶或運動耐受力等等會是比較好的老化指標。

磁場刺激改善失眠、延緩老化 新應用指日可待

此外，有關神經刺激，目前以電流刺激和磁場刺激為兩大主流。由於人體本身會導電，電流會四處流竄，因此電流有時無法集中於需要作用的部位，若透過加強電流，人體可能感到不舒服或被電到的感覺，目前台灣未通過任何電治療的適應症。

磁場則較有針對性，能量較集中，能對特定部位進行治療或作用，逐漸被廣為應用。其中，經顱磁振刺激術（rTMS）已在多個地區包括台灣通過食藥署許可，國內目前的適應症是重度憂鬱症及強迫症。越來越多臨床證實磁場刺激對改善記憶力也有顯著幫助，也有人將其用於仿單標示外的使用（off label use），包括失眠、耳鳴、失智等，都發現有不錯效果，被認為是未來指日可待的應用。

雖然經皮耳朵電刺激用於預防老化有許多需要進一步驗證的地方，但江秉穎表示，耳朵的神經確實多又密，因此特別敏感，中醫認為耳朵穴位多，可能也和耳朵的神經分佈多有關。不過，按摩或輕撫耳朵感到特別舒服應該和特定神經沒有直接關連，只是相較於四肢、軀幹或臉部，耳朵平常較少碰觸，才會有特殊的感覺。

江秉穎也建議，想要預防老化或紓壓，還是要回歸均衡飲食、規律運動及正常作息，而專精睡眠呼吸中止症的他也提醒，許多人常忽略睡着後的事，例如有些人睡着後呼吸中止，長期缺氧也容易提早老化，因為身體缺氧容易產生過氧化物，讓細胞凋零、甚至可能導致細胞變性，這些都會在無形中加速人體的老化。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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