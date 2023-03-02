中年脫髮｜頭髮一直掉怎辦？常見3大原因　多吃海鮮、堅果助預防

●三大掉髮原因：壓力、遺傳、疾病

●壓力引起「休止期掉髮」最常見

●補鋅及鐵等營養素，幫助毛髮生長



「十禿九富」真的嗎？掉髮大多不影響生理健康，卻會影響外在形象增加心理負擔。現代人常因為壓力、遺傳或疾病造成掉髮問題，臨床上除了雄性禿及圓禿外，以壓力引起的「休止期掉髮」患者最多，掉髮危機可能持續半年。

脫髮不只影響外觀，更可能是反映身體健康狀況的徵兆：（按圖了解）

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每天掉髮逾100根 應注意

頭髮一直掉怎麼辦？台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫生張華景表示，若每天掉髮超過100根，或隨意抓髮每次掉髮超過5到6根時，就必須注意，應及早介入治療，避免頂上無毛危機。

最常見三大掉髮原因，分別為壓力誘發的休止期掉髮、遺傳相關的雄性禿，以及慢性疾病導致的掉髮，如甲狀腺素低下、缺血性貧血、紅斑性狼瘡等。

原因1：壓力引起掉髮

．休止期掉髮

壓力誘發的掉髮，以休止期掉髮最常見。張華景說，頭髮的生長分為生長期、過度期、休止期，三期別的頭髮會同時存在於健康頭皮，依照每個時期持續的時間長短，以生長期的頭髮最多，其次為休止期，最後為過度期。一般人每天掉髮約100根。

引起休止期掉髮的壓力，如產後、手術、減重、藥物、生理或心理的重大事故等。壓力會導致多數毛髮同時進入休止期，掉髮數超過正常值。

治療：病史詢問找出可能原因，不過度恐慌，調整生活作息，靜待毛髮代謝再生。

．圓禿

圓禿俗稱「鬼剃頭」，部分患者會主訴「壓力大」，坊間也多數認為圓禿與壓力有關。張華景指出，圓禿其實是自體免疫細胞不明原因去攻擊毛囊，導致區塊性掉髮，頭皮會有單處至多處呈現邊界規則之圓形區塊性掉髮，某些嚴重者連眉毛或體毛都會掉落。

治療：局部注射類固醇，或局部塗抹類固醇類藥物改善。

原因2：遺傳雄性禿

雄性禿又稱為「型態性禿髮」，常與遺傳有關，男女皆會發生，臨床上，雄性禿以男性為主，隨年紀增長，雄性禿發生機率增高，35歲到40歲男性，20到30%會出現雄性禿。

治療：藥物治療或植髮。服用抑制雄性荷爾蒙作用的藥物，延緩惡化速度及改善髮量，投藥時間愈早愈好，若毛囊已嚴重萎縮，使用藥物治療可能無法滿意時，需進行植髮，才有機會有效地增加髮量。

使用雄性禿口服及外用藥物不會立即見效，一般使用4到6個月才會有初步效果，最佳療效必須用藥一到二年才能看出是否能改善患者的毛髮量，若服用藥物一年後，未達預期效果，可考慮改變藥物或尋求植髮治療。

原因3：疾病導致掉髮

疾病導致掉髮，可能源於紅斑性狼瘡、梅毒或甲狀腺功能異常。張華景表示，梅毒患者掉髮像被蟲蛀，俗稱「蠹食型禿髮」，頭髮會有一小塊一小塊的散狀掉髮；紅斑性狼瘡患者則像出現疤痕性掉髮，易導致毛囊萎縮及消失；其餘像缺鐵性貧血或缺鋅都可能掉髮。

治療：疾病相關的掉髮，只要找出原因就有機會改善。

吃海鮮、堅果 作息要正常

想要避免掉髮，張華景認為，維持身心靈健康外，可補充鋅及鐵等幫助毛髮生長的營養素，飲食可吃海鮮或堅果類食物，同時維持運動及正常生活作息，洗髮可選擇強健髮絲等產品協助。不過，改善的根本是治療，若發現有掉髮問題，應尋求皮膚科醫生協助。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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