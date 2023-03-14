退伍軍人｜日本百年旅館溫泉水1年只換兩次 涉事社長疑愧疚自殺亡

隨著疫情逐步減退，世界各地的旅遊亦開始復甦，貴為香港人「第二個家鄉」的日本當然亦不例外，被困在港3年，不少港人都希望前往日本、泡一泡溫泉，洗去一身霉氣。但泡溫泉都要留意當地的衛生環境，近日，福岡一家超過百年歷史的溫泉旅館，傳出「一年只換2次水」，「退伍軍人桿菌」（Legionella）數量嚴重超標3700倍的醜聞，甚至還一度偽造文書做出虛假申告！



據日本傳媒報導，這次傳出醜聞的溫泉旅館是福岡百年溫泉旅館大丸別莊（Daimaru Besso），創立於1865年，位於築紫野市知名的二日市溫泉街。按照當地公共浴場管理條例，若是屬於連日使用型的循環式浴池每周必須至少完全換水一次，且水中殘留氯濃度必須在於每升0.4毫克以上。

每年只換兩次水 突擊檢查揭虛假申告

事源去年8月，當地衛生部門進行例行水質檢查，當時已發現旅館大浴池軍團菌含量超標兩倍。後來，旅館謊稱已定期換水消毒，其並指去年10月下旬自行檢測時已達標。惟當地衛生部門11月再度進行突擊檢查，竟發現池水中「退伍軍人桿菌」（Legionella）數量嚴重超標3700倍，旅館方只得承認報告造假，並道出真相。原來，自2019年以來，大浴池每年只換兩次水，按沒有規定進行消毒。大丸別莊大浴池的退伍軍人桿菌可能是感染者泡溫泉時帶來的。

據報道，大丸別莊二度停業整改後，已於去年12月下旬恢復營業。福岡縣政府正在研究如何處罰。

涉事社長曾公開致歉 疑愧疚自殺亡

事件被揭發後，時任社長山田真曾公開鞠躬致歉。他承認曾指示員工「疫情期間客人少，不用換水」，又指低估退伍軍人桿菌嚴重性，他又指「因為我膚淺的想法，給大家添麻煩了」。日本放送協會（NHK）引述警方報道，12日上午7時左右，在筑紫野市內發現一名男性死亡，確認是山田真，從停在附近道路、山田真的車上發現類似遺書內容的筆記，警方指根據現場情況，認為屬自殺，正詳細調查。

甚麼是退伍軍人桿菌？

退伍軍人桿菌（Legionella）是一種革蘭氏陰性菌，常見於自然水源中，例如湖泊、河流和地下水。其中一種名為Legionella pneumophila的菌株是一種致病性菌株，可以引起嚴重的肺炎，稱為軍團菌病（Legionnaires' disease）。

退伍軍人症（legionellosis，又名軍團菌病）是一種嚴重的肺炎，其症狀包括高燒、咳嗽、胸痛、頭痛、肌肉疼痛、喉嚨痛和肺炎等。感染通常發生在吸入被感染的水源中的微小氣溶膠時，例如噴霧、氣化或水蒸氣中的微小氣溶膠。軍團菌病通常需要在醫院接受治療，包括抗生素和支持性治療等。

由於軍團菌可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。為了預防軍團菌病，建議針對可能存在感染風險的水源進行定期清潔和消毒。此外，建築物中的水系統也應該定期清潔和消毒，以避免退伍軍人桿菌菌株生長繁殖的風險。

（參考資料：衛生署）