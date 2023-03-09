中學文憑試｜常食快餐加工食品易損記憶力 6種食材有助提升記憶力

本月21日就是中學文憑考試（DSE）第1科主科英文（口試）開考的日子，作為家長當然希望子女能獲得好成績。想幫助子女，除了在身邊督促他們溫習，不妨試一下從飲食著手！



下週是考試週，不少學生已經開始準備考試（資料圖片）

美國俄亥俄州立大學在老鼠身上曾進行研究發現，連續四星期食用加工食品，會導致大腦明顯出現記憶力減退、發炎的情況，它們會忘記幾天前曾待在同一個空間，而學習力和記憶力都受到影響。

加工食品四大特性 過量攝取影響記憶力

加工食品為延長保質期和增加口味等理由，成份含量通常都含有「多添加劑」、「高鹽」、「高糖」及「高脂」。防腐劑、色素、人工香料等添加劑屬化學物質，過量食用當然會影響腦部健康。而過量的鹽會導致血管變窄，因而減少輸送至腦部的血液量，影響腦部維持正常功能。

糖份方面，適量攝取糖份有助腦部運作，但要注意與「天然糖」對應的「游離糖」，過多的游離糖會導致海馬體萎縮，降低記憶力。脂肪方面，是指反式脂肪，會令壞膽固醇形成，而過多的壞膽固醇會損害認知功能。

適量攝取糖份有助腦部運作，但要注意與「天然糖」對應的「游離糖」，過多的游離糖會導致海馬體萎縮，降低記憶力。（圖片：yennanku.blogspot）

補充 DHA 防止大腦發炎 6種食材有助提升記憶力

在日常生活中難以避免食用加工食品，是否等於無法避免記憶力受損？不用擔心，研究發現補充 DHA 能有效防止大腦中繼續升高發炎反應，即有助預防記憶衰退。以下是6種有助提高記憶力、幫助學習的食材：

1. 魚



魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，這些脂肪酸對腦部健康非常有益。Omega-3脂肪酸可以減少炎症反應，促進神經元健康，並改善記憶力。此外，魚類還含有高質量的蛋白質和維生素D等營養物質。

2. 藍莓



藍莓是含有豐富抗氧化劑的水果，其中包含的類黃酮有助於保護神經元，維持腦部健康。此外，藍莓也含有維生素C、膳食纖維和鉀等營養物質，有助於保持身體健康。

3. 豆類



豆類含有豐富的膳食纖維、蛋白質和維生素B，這些營養物質有助於提高能量和認知功能。豆類還含有豐富的鐵、鎂和鋅等礦物質，有助於維持身體健康。

4. 菠菜



菠菜是一種綠色蔬菜，含有豐富的營養物質，包括維生素K、維生素C、維生素E和鉀等。菠菜中的維生素K可以促進腦部功能，提高記憶力，而其他營養物質也有助於維持身體健康。

5. 堅果



堅果含有豐富的ω-3脂肪酸、蛋白質和維生素E等營養物質。這些營養物質有助於保持心臟健康、提高認知功能和記憶力。此外，堅果還含有豐富的膳食纖維和礦物質，有助於維持身體健康。

6. 綠茶



綠茶含有豐富的抗氧化劑，其中的茶多酚和優酪酸有助於提高認知功能和記憶力。綠茶還含有咖啡因，可以提高警覺性和注意力。此外，綠茶還有助於減少壓力和焦慮，有助於維持身體和心理健康。