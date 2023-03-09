128歲全球最長壽女人瑞逝世 曾許願想早點去世 附7種長壽食材

經家屬證實，全球最長壽女人瑞的南非婦人馬茲布科（Johanna Mazibuko）於3月3日在家中離世，享年128歲。她曾在2022年生日時，表示希望能早點去世，沒想到一語成讖。



根據當地媒體報導，馬茲布科出生於1894年5月11日，至今已有128歲。她的媳婦稱，馬茲布科在2月14日曾出現中風症狀，28日出院，想不到3天後就撒手人寰，可惜無法伴她度過5月份129歲的生辰。

百年人瑞出生平凡

馬茲布科一生橫跨了3個世紀，先後經歷過兩場世界大戰，以及西班牙流感和新冠病毒兩場世紀大疫情。與大家想像的不同，馬茲布科並非出身富裕之家，反而在玉米農場長大，一生都未曾受過教育。曾誕下了7個孩子，但至今只有兩人仍健在人世，孫子女與曾孫加起來超過50人。

曾許願想早點去世？

作為世上最長命的女性，馬茲布科並不為自己的長壽而感到高興，在去年128歲生日時她曾向傳媒表示「我感到神奇，那麼多年過去我仍然活著。為甚麼我仍然在生？身邊的人都死去。」她亦問道自己何時會死「我活著有什麼意義？這個世界令我感到厭煩，因為我每天就是坐在這裡甚麼也做不到。」如今她終於可以如願以償，獲得永遠的平靜了。

吃7種食材 延年益壽

從日常飲食可以中選擇一些對身體有益的食材，以促進身體健康、延緩衰老，進而達到長壽的效果。以下是一些常見的長壽食材及其功效：

1. 紅棗：補血養氣、滋陰潤燥、促進血液循環。



2. 黑豆：有助於降低膽固醇、預防心血管疾病、滋補腎臟。



3. 紫米：含有豐富的維生素和礦物質，有助於預防心臟病、高血壓和糖尿病等疾病。



4. 龍眼肉：補氣益血、強身健體、養心安神。



5. 蓮藕：清熱解毒、利水消腫、有助於降低血糖和血壓。



6. 竹笙：補腎養肝、滋陰潤燥、提高免疫力。



7. 山藥：補脾益肺、滋陰潤燥、有助於預防疲勞和失眠。



健康長壽的秘訣

1. 飲食均衡：飲食中應盡量攝取各種營養素，並避免攝入過多的高熱量、高脂肪、高糖分的食物。



2. 運動習慣：適量的運動可以增強身體的免疫力、心肺功能和肌肉力量，有助於維持身體健康。



3. 定期檢查：定期進行健康檢查可以及早發現身體問題，及時治療，避免疾病的惡化。



4. 心情舒暢：過度的壓力和焦慮會對身體產生負面影響，保持心情舒暢和積極樂觀的態度對身體健康非常重要。



5. 不吸煙、限酒：吸煙和過量飲酒會對身體造成嚴重的傷害，應該盡量避免或戒除。



6. 充足睡眠：充足的睡眠可以幫助身體恢復和修復，有助於維持身體健康。



雖然馬茲布科並不為自己的長壽感到慶幸，但相信大多數人還是希望自己能多活一點時間的，其實長壽的秘訣說出來很簡單，那就是「吃好、睡好、心情好」，但要做到卻不是易事。

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