胃痛｜長期胃痛喝熱水舒緩竟致胃癌？醫揭4大成因　預防6大要點！

內地一名20多歲的女子患有長期胃痛，但她並沒有求醫，反而養成以喝熱水舒緩痛楚的習慣。久而久之病情加劇，約半年後到醫院檢查，竟發現罹患胃癌。



多喝水對健康好，但亦要喝「對」！（資料圖片）

綜合內地媒體報道，內地一名20多歲的賈姓女子因長期胃痛，故而在網絡上搜尋紓緩胃痛的方法，發現有人稱「多喝熱水」有助紓解，於是一直靠這方法緩解胃痛。惟半年後身體開始出現上腹疼痛、胃酸倒流等問題，遂前往醫院做胃鏡檢查，終於揭發她罹患胃癌，先後接受了兩次手術。

深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅指，胃痛、經痛時，不少人會喝熱水減輕痛楚，不過，其實喝熱水並不能紓緩胃痛，雖然不至於導致胃癌，但溫度過高的水會更加刺激胃黏膜。

他解釋，導致胃癌的病因實際上很複雜，目前認為與胃癌有直接關聯的因素有4個，包括環境因素、飲食習慣、家族遺傳病史、感染幽門螺旋桿菌。

胃癌早期難察覺

據香港癌症資料統計中心資顯示，胃癌位列本港十大常見癌症的第6位。在2019年，胃癌的新症共有1,303 宗，男性有759宗，女性有544宗。男性與女性患者的比率約為1.4比1。在死亡率方面，胃癌在本港致命癌症中居第6位。在2020年，胃癌導致613人死亡，佔癌症死亡總數的4.1%。

據美國關注胃癌的預防與治療的非營利組織「No Stomach For Cancer」表示，胃癌初期並無症狀，即使有症狀，也可能會被解讀作腸胃道疾病症狀，因而錯過治療胃癌的黃金時期，或至胃癌晚期才發現。

▼當癌細胞開始成長和擴散，胃癌早期症狀會持續，有以下症狀要注意：（按圖👇👇👇）

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＊胃癌初期腹痛的位置可能會在上半腹部、胸骨後部，或位置模糊不清。

▼胃癌晚期時，癌細胞可能擴散至鄰近的器官，包括肝和大腸：（按圖👇👇👇）

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胃癌症狀似胃潰瘍

胃癌初期症狀與平日的腸胃問題相似，出現肚痛、腹脹、噁心或嘔吐時與胃潰瘍的症狀一樣，令人難以分辨。不過，由於腫瘤還是實體的，如果在吃飽後感到胃痛，比較似胃癌症狀，因腫瘤跟食物摩擦後會產生痛覺；但如果是吃飽前才痛、吃飽後就不痛，則比較像胃潰瘍。

預防胃癌6大要點！

1. 規律健康的飲食



建議選擇低脂、高纖、富含維生素和礦物質的食物，如蔬菜、水果、全穀類食物、豆類、瘦肉和魚類等，同時減少攝入鹽、煙燻食品、火腿、酸菜、油炸和油膩食物等。

2. 戒煙限酒



長期大量飲酒、吸菸會增加罹患胃癌的風險，因此應盡量戒煙限酒，或者完全戒除這些不健康的習慣。

3. 避免長期使用非甾體消炎藥物（NSAIDs）



長期使用非甾體抗炎藥物，如阿司匹林和布洛芬等，可能會增加罹患胃癌的風險。

4. 避免接觸有害物質



如苯、二甲苯等有害物質，長期接觸會增加胃癌的風險。

5. 減少精神壓力



長期精神壓力可能影響人體內分泌系統，增加罹患胃癌的風險，因此應該盡量減少精神壓力。

6. 預防幽門螺旋桿菌感染



幽門螺旋桿菌感染是引起胃癌的高危因素之一，可以通過注意個人衛生、飲食衛生和規律接受相關檢查等方式預防。

40歲以上定期做胃鏡檢查

如果家族有近親曾患上胃癌，便建議40歲以上人士每年定期接受胃鏡檢查，及早發現，及早接受治療，有助提高治癒率。