早起｜朝早8點堂最辛苦 研究指不宜太早上課 改善睡眠質素可以點

準時點起床上學，說來容易，但對學生而言卻是一大難關。相信不少人在學生時代都曾抱怨，為何早上總是困？學校時間表到底是誰定的？同學們，喜訊來了！新加坡有研究發現，大學生如果太早上課，會縮短他們的睡眠時間，令學習成績會下降，建議大學考慮避免強制性的早課。



早課出席率低1成

新加坡國立大學的研究團隊，上月在《Nature Human Behaviour》研究報告，團隊追踪在2018到2020年間共24,000個大學生的出席狀況，更對181名大學生進行為期６星期的調查，紀錄他們的起床時間、上學時間以及早上第一堂課的出席率。

結果發現，早上8點的課堂，出席率都比其他上課時間低約10%，而且學生會因上早課而睡眠不足，因而影響學習表現，研究人員建議大學應考慮避免強制性的清晨課程。

太早上堂削減睡眠時間 反而影響身心健康

研究人員更進一步指出，早課可能會對大學生造成巨大的生活壓力，學生們會更容易患上失眠或睡過頭，也就導致遲到或缺席的情況更常出現。另外，由於太早起床，減少了平均一個小時的睡眠時間，若長期的睡眠不足，有機會損害身體機能，從而影響學生們的學習成績。

對此，研究小組表示，通常學校規劃早課，是為了最大限度地利用教室空間和教師講課時間等資源，並儘量減少學生和教師，在日程安排太密集衝突。但研究團隊在分析，這些大學生的成績與有無早課時發現，早課的天數頻增，卻是與成績呈負相關的，可見，太早的課堂對學生並無益處。

睡不好會造成身體各器官退化？（按圖👇👇👇）

+ 7

快學四個改善睡眠小方法

1. 每天定時起床，無論前晚睡眠如何。



2. 每天盡量固定時間上床。



3. 每天睡前花約半小時，以相同程序做相同的事：例如檢視明天的行程、洗澡、刷牙、穿上睡衣、閱讀。這些例行、放鬆、且固定的行為，可幫助身體規律的期待睡眠，並讓身心皆準備好入睡。



4. 要將床與睡眠做連結：身體會和外界事物做各種連結。譬如當我們聞到好吃的食物會分泌唾液；上床基本為了睡眠，而非閱讀、工作或看電視。



此外，臥房應盡量隔絕光線、避免噪音。白天的光線和夜晚的暗黑差距愈大，愈能刺激身體產生褐黑激素，有助眠作用。晚間洗溫水澡也可達到加速睡眠的效果。另外要注意的是，白天的瞌睡會影響晚間睡眠品質，讓睡眠變淺眠、更容易受打擾，還會增加對隔天瞌睡的期待，形成惡性循環。而焦慮也會增加神經系統的活躍，讓人更難入睡，所以房間內應避免放置滴滴答答的時鐘。