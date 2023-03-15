消委會｜4成肉乾樣本含致癌物 全部均高糖鹽 推薦6款健康零食代替

消費者委員會測試市面上30款肉乾、肉鬆和肉紙零食樣本的食用安全和營養價值，發現逾4成樣本（13款）檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），含量最高的1款為牛肉乾樣本，其4種PAHs的總含量超出歐盟上限逾5成。另外，林真香脆豬肉干竟被檢出含有禁用獸藥呋喃唑酮的代謝物，消費者應避免食用。



（圖片來源：消委會提供）

消委會於去年10月至11月從主要零售點搜集了10款豬肉乾、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙（脆豬肉乾）樣本，每包售價介乎$11.5至$170不等，而每100克的售價則由$13.7至$96.8，售價差異頗大。是次研究檢測了樣本的食用安全，包括PAHs、獸藥殘餘和防腐劑的含量，以及營養素含量，包括糖、鈉、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸和蛋白質。測試結果顯示，每100克售價最低和最高的樣本，總評均獲4.5分，反映價格相宜的產品亦可以有好品質。

4.5分評價有10款

（圖片來源：消委會提供）

在本次測試的樣本中，沒有樣本能獲取滿分的5分評價，而獲取4.5分評價的樣本則有10款，分別是金安記蜜汁豬肉乾、Field Trip牛肉乾、上田黑椒牛肉乾、媽媽的廚房寶寶專用肉鬆-原味、美珍香香酥肉鬆、味一豬肉鬆、廣良興豬肉鬆、新東陽精緻豬肉鬆、座山牌 豬肉紙及梭坤敬泰國脆豬肉乾。

消委會指，製作肉製品的過程中，蛋白質、碳水化合物、脂肪等有機物質在高溫受熱下，會分解而形成癌污染物多環芳香烴（PAHs）。

13款樣本檢出可致癌物 美珍香含量最高

測試結果顯示，13款、即逾4成樣本檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），包括9款豬肉乾樣本：黑橋牌、快車肉乾、台畜、紹香園、冠華、759阿信屋、味脯、珍殿、及山手作；以及4款牛肉乾樣本：Field Trip、小牧味屋、華園、及美珍香。其中，又以美珍香盒裝牛肉乾的PAHs含量最高，其4種PAHs的總含量超出歐盟上限逾5成。

林真香豬肉紙檢出獸藥殘餘 消委會建議避免食用

在眾多樣本中，只林真香豬肉紙檢出禁用獸藥硝基呋喃（AOZ），含量為每公斤0.95微克，不符合法例要求，亦超出歐盟的行動參考值。聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會（JECFA）指有證據顯示呋喃唑酮對實驗動物有基因毒性和增加患癌發病率，惟現時未有足夠證據證明可令人類患癌，而基於國際間未能訂定其每日可攝入量，為審慎起見，消委會建議消費者避免食用檢出呋喃唑酮代謝物的產品。消委會亦促請有關廠商監察有關產品所使用的原材料是否安全，並要加強檢測，確保產品符合本港規例要求。

硝基呋喃是抗菌劑，通常被用作獸藥，多個地區包括內地、歐盟、美國、加拿大、澳洲已禁止在食用動物中使用。測試檢測了4種硝基呋喃類獸藥的代謝物含量，包括呋喃妥因代謝物（AHD）、呋喃他酮代謝物（AMOZ）、呋喃唑酮代謝物（AOZ）和呋喃西林代謝物（SEM）。

結果顯示1款豬肉紙樣本檢出AOZ，含量為每公斤0.95微克，

全部樣本均屬高糖 高鈉只有一個例外？

（圖片來源：消委會提供）

消委會指，本次測試中全部樣本皆達高糖水平，每100克檢出的糖含量由18.3克至47.2克。

糖含量最高的1款為豬肉紙，一個每日攝取2,000千卡能量的成年人食用該樣本的建議分量，攝取的糖含量便相等於約1.9粒方糖，佔世衞建議游離糖的攝取上限約19%。如果食用1整包，攝取的糖含量便等同約6.3粒方糖，達世衞建議上限約63%。

而在鈉含量方面，除了1款，即媽媽的廚房寶寶專用肉鬆-原味外，全部樣本均屬高鈉食品，每100克檢出的鈉含量由715毫克至1,900毫克。鈉含量最高的為一款豬肉紙，成年人若進食建議分量所攝入的鈉，已達世衞建議的鈉每日攝取上限95%，如再加上從日常膳食攝入的鈉，估計該位成年人當日攝入的鈉會超出世衞建議的上限。

食得太多易致肥 不應當作蛋白質的來源

消委會又指，唯一不屬高鈉的肉鬆樣本，其鈉含量亦十分接近高鈉水平。而該款肉鬆與另1款肉鬆，均屬高脂食品，每100克含有21克脂肪，但肉鬆食用分量一般較低，食用該樣本的建議分量攝入的總脂肪不算高。

豬肉紙的情況就有所不同，每食6用分量所含的總脂肪最高的樣本，食用該樣本的建議分量會攝入18.4克總脂肪，佔世衞建議上限的27.6%，建議消費者食用時要有所節制。

另一方面，全部樣本均屬於高蛋白質。然而，肉乾、肉鬆和肉紙經過醃製以增加風味，絕大部分均為高糖高鈉食品，消費者應減少進食，不宜以此類食品作為蛋白質的來源。

6款健康食品代替高糖高鈉零食

消委會提醒，儘管肉乾、肉鬆和肉紙類食品十分惹味，但始終加工肉製品屬第1組致癌物，亦普遍高糖高鈉。根據世衞建議，多吃蔬果、少吃加工肉類和紅肉是預防多種癌症的重要一環。

如果想食零食又要食得健康，其實仲有好多選擇。如果想轉吓口味，不妨試下以下6款健康零食！

▼6大健康零食推介（按圖看清👇👇👇）

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開心果



優點及營養：低脂、低熱量，含優質蛋白、膳食纖維及豐富維他命E、鎂、磷等

功效：調節情緒、紓解壓力

紅棗乾



優點及營養：滋味香甜，富含胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、維他命P、磷、鈣、鐵等

功效：補虛益氣、養血安神、抗氧化

蒟蒻果凍



優點及營養：高蛋白、低脂肪、熱量極低，含可溶性膳食纖維

功效：減少宿便堆積，有助降低膽固醇

核桃仁



優點及營養：含卵磷脂，腦磷脂

功效：溫陽補腎、補腦、提高記憶力、助生烏髮、緩解疲勞壓力

山楂餅



優點及營養：含多種維他命、酒石酸、檸檬酸、山楂酸、蘋果酸、鈣、磷、鐵等

功效：含解脂酶，促進脂肪類食物消化，有助胃液分泌、增加胃內酶素

腰果



優點及營養：含有大量維他命、Omega 3多元不飽和脂肪酸

功效：加速脂肪燃燒，促進心血管健康，降膽固醇，預防動脈硬化及心臟病

▼同場加映：口痕想吃東西成因（按圖了解👇👇👇）