紫菜可以日日食？小心碘鈉攝入過量 附消委會8款4.5至5星紫菜

紫菜香脆又美味，不少人吃零食都會選擇吃紫菜，但小心一不留意就越吃越多，攝取過多碘和鈉，消委會驗出27款不同種類的即食紫菜，其中7成樣本屬高鈉，可見進食紫菜需要注意，慎防無節制地進食而墮入高鈉陷阱，内文涵蓋碘和鈉建議攝取量，以及消委會8款總評4.5至5星紫菜内容。



建議攝取碘和鈉含量

消委會驗出27款不同種類的即食紫菜，其中成人食用最高碘含量的一款飯團（1件飯團約用1片紫菜）用紫菜樣本計算，每100克含有34,600微克碘，食用分量1片（1.3克）達可耐受最高攝入量（600微克/每日）的75%。而1至3歲幼兒食用最高碘含量的1款嬰幼兒零食紫菜樣本計算，每100克含有8,570微克碘，1小包（2克）可達最高攝入量（200微克/每日)85%，家長給子女吃紫菜的時候，都要小心給予的分量，避免兒童攝取過量碘。

根 據《食 物 及 藥 物（成 分 組 合及標籤）規例》（下稱《標籤規例》）的規定，每100克固體食物含不少於碘營養素參考值（即150微克）30％的碘（即45微克），便 屬含豐富碘的食品。

而世 界 衞 生 組 織（世 衞）建 議 成 人每日碘可耐受最高攝入量按每公斤體重計算不應超過30微克，一個60公斤的成年人，每天不 應 攝 取碘 多於1, 8 0 0 微 克根據中國營養學會《中國居民膳食營養素參考攝入量（2 0 13 版）》的 資 料。1歲和4歲碘可耐受最高攝入量是200微克/每日，7歲是300微克/每日，11和14歲分別是400和500微克/每日，而18歲以上的碘可耐受最高攝入量是600微克/每日。

紫菜天然含有鹽，但如果於製造過程再添加鹽，會使其鈉含量更高，經常食用高鈉食品，會增加患上高血壓的風險，世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（約5克食鹽，略少於1平茶匙）。

圖片來源：消委會

8款4.5至5星紫菜

消委會檢測27款不同種類的即食紫菜，總評分愈多★代表表現愈佳，最多5粒，計分内容和比重分別是營養素含量（40％）、營養標籤資料與測試結果的差距（10％）、金屬污染物含量（50％）。

永井海苔 Nagai Nori 味付海苔片測試每100克有1940毫克鈉，和標籤顯示分量沒有相差，總脂肪每100克有2.4克，和標籤每100克有1.8克總脂肪，相差35%，總評4.5星。

永井海苔 Nagai Nori 總評4.5星

Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed（19#）總評最高有5星星，測試中每100克有467毫克鈉，總脂肪每100克有3克。Style ONE Laver ForRice Ball（20#）測試中每100克有297毫克鈉，總脂肪每100克有4.6克，總評有4.5星。Topvalu Salted Nori Seaweed For Rice Balls（21#）測試中每100克有4840毫克鈉，測試中總脂肪每100克有3克，總評有4.5星。浦島海苔UrashimaYaki Sushi NoriToasted Seaweed（22#）測試中每100克有144毫克鈉，總脂肪每100克有2.4克，總評有4.5星。

Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed（19#左一）總評最高有5星星

情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed 以及 浜乙女Hamaotome壽司燒海苔GrilledSeaweed

情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed測試中每100克有529毫克鈉，總脂肪每100克有4.4克，總評4.5星。浜乙女Hamaotome壽司燒海苔GrilledSeaweed測試中每100克有872毫克鈉，總脂肪每100克有4.5克，總評4.5星。

丸德海苔米FriendMarutoku Nori My Friend Kizami Nori

丸德海苔米FriendMarutoku Nori My Friend Kizami Nori測試中每100克有593毫克鈉，總脂肪每100克有4克，總評4.5星。

紫菜禁忌

根據消委會資料，海藻類食物的碘含量豐富，亦含有不少鹽分，小心過量進食有機會導致碘和鈉攝取過高而對身體造成負面影響，應以整體飲食不超過每天碘和鈉攝取量上限。

紫菜是碘質的良好來源，雖然碘是甲狀腺健康的重要微量礦物質，但過量攝取卻會導致甲狀腺腫大，影響其功能，香港營養師協會建議，如果消費者懷疑攝入過多的碘並出現頸部腫脹等症狀，應盡快諮詢醫生，而腎病病人和正服用華法林（抗凝血藥）的病人於食用紫菜前應先諮詢醫生或註冊營養師意見，紫菜含有維他命 K，可能會干擾華法林等血液稀釋藥物。

消委會也提醒，口味於嬰幼兒階段建立，經常食用高鈉等重口味食物，或會使嬰幼兒養成偏好鹹味的習慣，建議選擇原味或調味料較少的紫菜，以及不宜食用超過建議食用分量。