紫菜可以日日食？小心碘鈉攝入過量 附消委會8款4.5至5星紫菜

紫菜香脆又美味,不少人吃零食都會選擇吃紫菜,但小心一不留意就越吃越多,攝取過多碘和鈉,消委會驗出27款不同種類的即食紫菜,其中7成樣本屬高鈉,可見進食紫菜需要注意,慎防無節制地進食而墮入高鈉陷阱,内文涵蓋碘和鈉建議攝取量,以及消委會8款總評4.5至5星紫菜内容。



建議攝取碘和鈉含量

消委會驗出27款不同種類的即食紫菜,其中成人食用最高碘含量的一款飯團(1件飯團約用1片紫菜)用紫菜樣本計算,每100克含有34,600微克碘,食用分量1片(1.3克)達可耐受最高攝入量(600微克/每日)的75%。而1至3歲幼兒食用最高碘含量的1款嬰幼兒零食紫菜樣本計算,每100克含有8,570微克碘,1小包(2克)可達最高攝入量(200微克/每日)85%,家長給子女吃紫菜的時候,都要小心給予的分量,避免兒童攝取過量碘。

根 據《食 物 及 藥 物(成 分 組 合及標籤)規例》(下稱《標籤規例》)的規定,每100克固體食物含不少於碘營養素參考值(即150微克)30%的碘(即45微克),便 屬含豐富碘的食品。

而世 界 衞 生 組 織(世 衞)建 議 成 人每日碘可耐受最高攝入量按每公斤體重計算不應超過30微克,一個60公斤的成年人,每天不 應 攝 取碘 多於1, 8 0 0 微 克根據中國營養學會《中國居民膳食營養素參考攝入量(2 0 13 版)》的 資 料。1歲和4歲碘可耐受最高攝入量是200微克/每日,7歲是300微克/每日,11和14歲分別是400和500微克/每日,而18歲以上的碘可耐受最高攝入量是600微克/每日。

紫菜天然含有鹽,但如果於製造過程再添加鹽,會使其鈉含量更高,經常食用高鈉食品,會增加患上高血壓的風險,世衞建議一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克(約5克食鹽,略少於1平茶匙)。

圖片來源:消委會

8款4.5至5星紫菜

消委會檢測27款不同種類的即食紫菜,總評分愈多★代表表現愈佳,最多5粒,計分内容和比重分別是營養素含量(40%)、營養標籤資料與測試結果的差距(10%)、金屬污染物含量(50%)。

永井海苔 Nagai Nori 味付海苔片測試每100克有1940毫克鈉,和標籤顯示分量沒有相差,總脂肪每100克有2.4克,和標籤每100克有1.8克總脂肪,相差35%,總評4.5星。

永井海苔 Nagai Nori 總評4.5星

Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed(19#)總評最高有5星星,測試中每100克有467毫克鈉,總脂肪每100克有3克。Style ONE Laver ForRice Ball(20#)測試中每100克有297毫克鈉,總脂肪每100克有4.6克,總評有4.5星。Topvalu Salted Nori Seaweed For Rice Balls(21#)測試中每100克有4840毫克鈉,測試中總脂肪每100克有3克,總評有4.5星。浦島海苔UrashimaYaki Sushi NoriToasted Seaweed(22#)測試中每100克有144毫克鈉,總脂肪每100克有2.4克,總評有4.5星。

Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed(19#左一)總評最高有5星星

情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed 以及 浜乙女Hamaotome壽司燒海苔GrilledSeaweed

情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed測試中每100克有529毫克鈉,總脂肪每100克有4.4克,總評4.5星。浜乙女Hamaotome壽司燒海苔GrilledSeaweed測試中每100克有872毫克鈉,總脂肪每100克有4.5克,總評4.5星。

丸德海苔米FriendMarutoku Nori My Friend Kizami Nori

丸德海苔米FriendMarutoku Nori My Friend Kizami Nori測試中每100克有593毫克鈉,總脂肪每100克有4克,總評4.5星。

紫菜禁忌

根據消委會資料,海藻類食物的碘含量豐富,亦含有不少鹽分,小心過量進食有機會導致碘和鈉攝取過高而對身體造成負面影響,應以整體飲食不超過每天碘和鈉攝取量上限。

紫菜是碘質的良好來源,雖然碘是甲狀腺健康的重要微量礦物質,但過量攝取卻會導致甲狀腺腫大,影響其功能,香港營養師協會建議,如果消費者懷疑攝入過多的碘並出現頸部腫脹等症狀,應盡快諮詢醫生,而腎病病人和正服用華法林(抗凝血藥)的病人於食用紫菜前應先諮詢醫生或註冊營養師意見,紫菜含有維他命 K,可能會干擾華法林等血液稀釋藥物。

消委會也提醒,口味於嬰幼兒階段建立,經常食用高鈉等重口味食物,或會使嬰幼兒養成偏好鹹味的習慣,建議選擇原味或調味料較少的紫菜,以及不宜食用超過建議食用分量。