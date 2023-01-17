雞精｜進補要識揀！9款雞精獲消委會評5星 低鈉不含脂肪或零脂肪

捱更抵夜要提神，不少人或會服用雞精產品，但市面上同類型的產品五花八門，你又是否清楚哪隻是最好？消委會就市面較常見的15款預先包裝傳統雞精、滴雞精、熬雞精和素滴雞精進行食用安全和營養素含量測試，其中9款雞精獲消委會評5星最高分。



（圖片來源：消委會提供）

消委會從主要零售點搜集 15 款市面較常見的預先包裝雞精樣本，包括 1 款傳統雞精、10 款滴雞精、3 款熬雞精和 1 款素滴雞精，每盒售價由$188 至$990，以每次食用分量計算，售價由$11.75 至$133 不等，相差 10 倍。就食品安全方面，分別測試樣本的防腐劑、抗氧化劑、激素、黃曲霉毒素的含量，而營養素測試則涵蓋總脂肪、飽和脂肪酸、膽固醇、鐵、鈉、蛋白質及氨基酸。

（圖片來源：消委會提供）

根據消委會發表的測試結果，大部分樣本均如聲稱屬「高蛋白質」食物，14 款液體雞精樣本中逾 9 成樣本（13款）為高蛋白質食物，即每 100 毫升液體食物含不少於 6 克蛋白質。而固體素滴雞精的唯一樣本，每 100 克蛋白質含量達 14.7 克，亦屬於高蛋白質食物每 100 克固體食物含不少於 12克蛋白質）。

9款雞精獲消委會評5星

傳統雞精

●白蘭氏 原味雞精 （Brand's Essence Of Chicken Origina）

滴雞精

●WatsLife 滴雞精(原味) （WatsLife Pure Chicken Essence (Origina)）

●仁和堂X元進莊滴雞精(原味)

●chembio 少爺滴雞精 （3chembio Shao Yeh Dripped Chicken Essence）

●鴻福堂 原味有機滴雞精 （Hung Fook Tong Organic Chicken Essence for Strengthening）

●余仁生 原味滴雞精 （Eu Yan Sang Pure Chicken Essenc）

熬雞精

●老協珍 熬雞精 （Lao Xie Zhen Traditional Essence Of Chicken）

●馬百良 十六度超特濃熬雞精 （Ma Pak Leung Pure Chicken Essence 16% (Extra Concentrated)）

素滴雞精

●維特健靈 原味素滴雞精 （Vita Green Amazing Vegan Chicken Essence）

以上9款雞精在3個項目，即黃曲霉毒素、營養素含量測試及營養標籤的標示值和測試結果的差距及營養聲稱標示中均得到高評價。

沒有檢出脂肪

其中，WatsLife 滴雞精(原味)、仁和堂X元進莊滴雞精(原味)、chembio 少爺滴雞精、鴻福堂 原味有機滴雞精、余仁生 原味滴雞精的樣本沒有檢出脂肪，而白蘭氏 原味雞精的脂肪檢出量為每100毫升 0 .1克 至 0 . 3克。根 據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》， 每100克固體食物含不超過0.5克總脂肪，或每100毫升液體食物含不超過0.5克總脂肪，便符合使用「不含脂肪或零脂肪」或「無脂肪」等的字樣。

僅1款檢出膽固醇 8成更達「低鈉」水平

在獲得5星評價的雞精中，除了馬百良十六度超特濃熬雞精檢出每100毫升含1.7毫克膽固醇，其餘樣本均沒有檢出膽固醇。另外，除了老協珍熬雞精外，其餘所有樣本的鈉含量達「低鈉」食物的水平。

雞精VS滴雞精VS熬雞精

傳統雞精、滴雞精和熬雞精的主要分別在於製作方式。傳統雞精是把雞隻長時間以高溫高壓隔水加熱蒸煮；而滴雞精則是以蒸箱加熱滴出的雞隻精華，整個製作過程中不加水；熬雞精的製作過程與熬雞湯相近，將原料雞隻放進鍋爐中，經長時間高溫熬煮萃煉。雞精還會經過脫油步驟，去除大部分油脂。至於近年出現的素滴雞精，則標榜以植物精華為原材料製成。

消委會指傳統雞精、滴雞精及熬雞精的高壓高溫製作過程取代了人體內消化蛋白質酵素的消化工作，對於消化蛋白質酵素分泌異常的病人或可減輕其消化系統的負擔，然而有特別需要的人士例如病人、手術後的人士等飲用前應詢醫生或註冊營養師的意見，慎重考慮是否適合進食雞精。

消委會提醒選購要注意5點

消費者選購和食用雞精產品時，除了要檢視產品的成分列表和食用須知外，還要注意以下事項：

1. 雞精屬於保健食物，建議一般消費者注意該等產品是否切合自身營養需要。正常健康人士，包括長者、孕婦或產後婦女，只要保持均衡飲食，應能攝取足夠營養，不應以該等產品代替正餐



2. 高血壓患者、痛風患者、腎功能較弱的慢性腎臟病患者、無法正常代謝支鏈氨基酸的楓糖尿症（maple syrup urine disease）患者、消化系統異常、營養不良、或有特別營養需要的人士，以及病人或手術後人士，在飲用雞精產品前應諮詢醫生或註冊營養師意見，以確認是否適合飲用相關產品。



3. 嬰幼兒可從母乳及進食各種食物獲得發育所需營養。家長不應自行給予嬰幼兒飲用此類產品，若嬰幼兒有特別營養需要，家長應諮詢醫護人員。



4. 按「健康飲食金字塔」，建議 18 至 64 歲成人每天進食 5 至 8 兩肉、魚、蛋及代替品以攝取蛋白質作為均衡飲食一部分，應控制肉類及代替品的食用分量，以免攝取過多蛋白質，長期攝取過多蛋白質可能對身體如腎臟造成影響。



5. 建議在日間飲用此類產品，因為它們可能有提神功效，晚上服用或會令人難以入睡。



消委會又提醒，各品牌價格差異大，每食用分量由11.75元至133元不等，最貴價的馬百良「十六度超特濃熬雞精」與最平價的白蘭氏「原味雞精」，同獲消委會五星總評分，反映產品價格與質素及營養價值非必然掛勾，消費者宜精明選擇。

（圖片來源：消委會提供）

雖然雞精產品含有豐富蛋白質，不過如果消費者單純希望補充蛋白質，可考慮直接進食原型食品如雞肉、牛奶、雞蛋等，蛋白質含量更豐富。消費者若為攝取蛋白質而進食雞精便要留意雞精產品的價格和每次攝入量，再衡量是否值得花額外金錢購買雞精產品，或以維持均衡飲食的方法去攝取所需蛋白質。