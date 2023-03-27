運動健身｜運動用錯方式恐傷膝蓋！醫授3大安全運動原則避免受傷

隨著近年運動風氣的盛行，參與體育活動的人也越來越多，但有許多人因為錯誤的觀念或是沒有專家指導，運動傷害也隨之產生。



台灣長春藤預防醫學健康管理陳炯瑜醫師說明，運動是增加肌力的好方式，不過如果沒有選擇合適的運動、沒有做好事前暖身、姿勢錯誤，不只容易引發運動傷害，也可能造成膝蓋的負擔。

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在運動中，以「跪、蹲、跑」這三個動作對於膝蓋負擔較大，跪和蹲的動作會導致膝蓋過度彎曲，進而導致軟骨磨損，而跑步時膝蓋需要承受4倍體重的重量，如果本身有舊傷或是跑步姿勢錯誤，也可能造成膝蓋的負擔。此外，像是籃球和排球運動，因為有跳躍、快速衝刺的動作，膝蓋受傷的風險也較高，嚴重時更可能導致半月板撕裂、前十字韌帶斷裂等。

本身擁有豐富馬拉松經驗的陳炯瑜醫師分享，其實不管什麼運動，都可以掌握以下3大原則，降低運動傷害發生的機率。

掌握3大安全運動原則（按圖👇👇👇）

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一、運動前確實熱身

藉由運動前大約15-30分鐘的暖身，來降低關節僵硬性，提高心跳率、身體溫度等，能夠有效避免肌肉拉傷、關節挫傷等運動傷害。

二、適度運動不硬撐

找到適合自己的運動，並找到適當的場地，例如以慢跑來說，操場PU跑道較具有彈性，相對於一般馬路來說，能夠減輕關節的負擔。

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三、伸展與休息很重要

運動的前中後，都需要適當的休息伸展，增加肌肉、肌腱、韌帶的伸展性，能讓關節活動更加平穩，降低運動傷害的風險。如果在運動後發現有膝蓋疼痛問題，可以先以正確的運動觀念，能預防運動傷害提升，如果已發生運動傷害的朋友們，或是希望可以趁年輕好好保養關節，也可以選擇免動刀的I CARE PRP+優適骨來改善，因為有專利的離心技術，相較於傳統的注射療法，血小板濃度更高，效果更好，能夠緩解關節疼痛，修補受傷組織，讓你怎麼動都不卡卡。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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