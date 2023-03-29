淋巴癌｜致病原因仍不明！6症狀發燒超過38℃且持續2周以上快就醫

淋巴癌，又稱為「惡性淋巴瘤」，是因為淋巴細胞的異常，使得淋巴組織發生病變。近年來，台灣淋巴瘤的發生率有逐漸增加的趨勢，約佔所有癌症的2%，位居2021年台灣十大癌症的第十位。



淋巴癌分兩種，非何傑金氏淋巴瘤發生率高

淋巴細胞是人體重要的免疫細胞，若是發生惡性病變，失控增生且喪失凋亡機制的淋巴細胞將可能引發淋巴癌。淋巴癌可分為「非何傑金氏淋巴瘤」與「何傑金氏淋巴瘤」。

淋巴癌風險因素（按圖了解👇👇👇）：

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根據台灣的流行病學數據顯示，以非何傑金氏淋巴瘤發生率較高，高達九成患者屬於此類型，何傑金氏淋巴瘤約佔一成。非何傑金氏淋巴瘤男女發病率約略相同，但好發於中高年族群，因此隨著人口老化，發生率逐年增長。

致病原因仍不明，出現6大症狀要注意

目前，非何傑金氏淋巴瘤致病原因仍不明確，但根據已發表的台灣內外文獻推測，高齡、具丙肝病史、淋巴癌家族病史，自體免疫疾病、愛滋病毒患者、BMI過重者、幽門螺旋桿菌患者等有較高發病機率。

一旦莫名出現淋巴結腫脹、發燒超過38℃且持續2周以上、夜間盜汗、久咳不癒超過1個月、6個月內體重減輕10%以上、疲累感愈來愈嚴重6大症狀，就應該及時就醫，依照醫囑進行相關檢查。

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瀰漫性大B細胞淋巴瘤惡性度高、病程快速

非何傑金氏淋巴瘤之中，又以惡性程度頗高的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」（Diffuse Large B Cell Lymphoma,DLBCL）最為常見，約佔5成。其病程發展快又猛，如未及時控制，短短數月就可能危及性命。

瀰漫性大B細胞淋巴瘤症狀不典型，與老化、疲勞症狀相似，高達半數患者確診時已屬晚期，很容易錯失黃金治療期。

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即早確診，已有6大治療方式可延長存活期

「及時確診、治療之所以重要，是 因為瀰漫性大B細胞淋巴瘤，容易從淋巴循環脫逃，轉移到其他器官、組織，造成身體機能受損。」提醒大家，別將症狀視為老化、疲勞，應把握黃金治療期，避免未來生活品質受衝擊。

確診後無需恐慌，目前，臨床治療有「化學治療、標靶治療、放射線治療、異體移植、自體移植、細胞治療」6大治療方式，可幫助患者爭取長期無疾病存活、延長存活期。

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