心臟｜十多種原因可致心跳變慢　或為危疾先兆　但一原因不可避免

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

台灣女星黃小柔老公王睿日前心臟感到不舒服、胸悶，到院時心跳僅剩51下，最後確診為心肌梗塞，經置放心血管支架治療。台安醫院心臟內科主任林謂文說，心跳變慢可能與心臟節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞有關，這時就要盡速就醫檢查，找出真正病因，加以治療。不過，心跳變慢最主要的原因仍與「年齡」有關。

其實在一天當中，每個人心跳都可能有時快、有時慢。林謂文說，如在運動、活動時，或從上午到下午全神貫注工作時，心跳會比較快，而到晚上休息、睡覺時，心跳就會變慢，甚至是半夜3、4點，若進入深層睡眠時，每分鐘心跳只有30、40跳，「這都是有可能的」。

相關文章：心臟｜血管粥狀硬化不只因肥胖而起　4大原因致病　年紀大為其一

+4

林謂文表示，一般每分鐘正常心跳次數，約為60到100跳之間，如果每分鐘低於60跳，約50多跳就算是偏低，但心跳50多跳，不代表不正常，如運動員或先天心跳較慢的人，基本心跳就是50、60跳，這時不需要過度緊張，但如果平時每分鐘基本心跳為80到100跳之間，當心跳突然降低至50多跳時，就要提高警覺。

林謂文說，心跳變慢原因有十多種，可能是患有心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞、荷爾蒙失調、代謝疾病等，或是心肌梗塞、心衰竭、心絞痛病人常使用的抑制心跳藥物，讓每分鐘心跳降至約50、60跳，在不出現休克的情形下，以防病情惡化，均會使心跳變慢。

心臟衰竭｜9成患者得病不自知　遇上3大病徵　還以為只是年紀大了

「不過，隨着年齡增長，身體開始老化，此為心跳變慢最常見的原因。」林謂文說，主要是步入老年後，主管心臟跳動的節律點退化，造成心跳神經傳導較慢，讓心跳變慢。

林謂文提醒，若心跳突然變慢，同時合併胸悶等不適症狀，這時應提高警覺，須盡速就醫檢查，若為心跳節率點病變須裝置心跳節律器，讓心跳恢復正常跳動，而若是心肌梗塞則可能有猝死風許，須盡速放置心臟血管支架，避免生命受到威脅。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

心臟衰竭｜氣喘腳腫5症狀似太累？行樓梯測心臟平躺不能睡要小心

+10

銀髮健康｜身體踏入熟齡常見6大退化　心血管外這些位置也要留神

+9
營養師推薦2023年10大超級食物　吃這些可抗氧化降三高防心臟病！指甲｜心血管阻塞、癌症都可從指甲看出？2種情況恐肺心臟在求救剪腳甲｜銀髮趾甲偏厚易變形　忽略可致甲溝炎　浸暖水外要2法寶老人斑｜頸部、眼底長出粒粒？5種肉芽屬安全　但遇這情況要留神肌少症｜常做運動可減肌肉流失速度？若只做這運動　其實幫助不大

延伸閱讀：

就在今晚！ 別錯過「月掩金星」 氣象局：這樣觀星最佳

影／台電人員春天最怕的事 喜鵲築巢竟愛用鐵絲超崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

哪些「超級食物」可改降三兼有益心臟健康？

「超級食物」通常含有豐富營養元素，可提高免疫力，改善心臟健康等，以下包括藍莓、大蒜、南瓜子、綠茶等10種超級食物，雖不能單獨作為治療或預防疾病的唯一依據，但多吃還是對健康有益……繼續閱讀

除肥胖外，還哪些原因可致血管粥狀硬化？

周邊動脈阻塞疾病的高危險因子主要有4項，除了三高外，還有洗腎及……繼續閱讀

心臟病
心臟衰竭
心臟健康
老人健康
長者
聯合新聞網