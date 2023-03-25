眼睛健康｜眼睛酸澀頭痛皆因眼壓高？4生活妙招減眼壓睡眠最重要

工作一整天下來，眼睛好脹、頭痛好痛，自覺眼壓高不舒服！當眼壓超過20毫米汞柱極有可能是所謂高眼壓症，長期眼壓高未來罹患青光眼的風險大為增加，除了用藥穩定控制之外，台灣三軍總醫院青光眼專科主任呂大文強調：「夜間睡覺除了睡好外，可以將枕頭稍微墊高一點，也會對降眼壓有幫助。」



眼壓高會怎麼樣嗎？

眼壓是指眼球內容物對眼球壁形成的壓力，當眼壓升高時，有些人便開始感到眼睛不舒服、酸澀、眼睛覺得漲、看到燈泡周圍有彩虹圈（光暈）、眼球脹痛、眼窩疼痛、明顯不舒服、頭痛、甚至偏頭痛到劇烈頭痛及嘔吐。

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明明我跟同事都工作時間一樣，怎麼我只有我眼壓特別高不舒服？呂大文解釋：「其實眼壓高的主因，是因眼睛內部排出防水的功能不正常，當排水受阻下眼球內會累積過多的液體，造成眼壓上升，當眼壓超過20毫米汞柱就是高眼壓。」

一旦眼壓高最怕長期下來對視神經造成傷害，惡化變成青光眼，呂大文說：「也不一定高眼壓一定會變成青光眼，跟每個人的天生體質有些關係，可能就是單純的高眼壓症，但如果有伴隨其他危險因子仍有進展到青光眼的機會。」因此，高眼壓症也是長時間追蹤，眼壓的控制變為很重要。

眼壓高怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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生活習慣與眼壓高度相關！四大降眼壓妙招

眼壓數值是浮動，會受外在環境與身體內在出現變化，除了藥物跟眼藥水控制眼壓之外，呂大文也提出以下生活細節可以做出調整：

1. 睡覺時將枕頭墊高：把頭墊高一點至少20-30度，睡醒後眼壓也會比白天來得低。

2. 避免趴睡：許多人都有午休趴睡的習慣，但趴睡這個動作會讓眼壓上升5-6毫米汞柱。

3. 讀書、辦公時減少低頭：不論是唸書、用電腦工作，盡量減少長時間低頭看，否則眼壓也有可能會上升3-5毫米汞柱，最佳的方式採取平視。

4. 進行運動：運動對於降眼壓都幫助，但切記不能做「憋氣」運動，若是憋氣做仰臥起坐、重訓，反而會讓眼壓上升。

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另外，生活作息也是跟眼壓息息相關，特別是睡眠，如果患者眼壓偏高無法穩定控制，通常一問晚上睡眠品質不佳、睡不好、淺眠，上述這些狀況也會影響眼壓，呂大文說：「一個人正常一天大概分泌大概3.5-4.2cc的房水，但如果晚上睡不好、或是熬夜，房水變成分泌5.5cc，雖然只是多了1cc量看似很少，但眼睛就來不及排水，眼壓就會高起來。」

雷射手術患者角膜薄！眼壓通常較低

眼壓不像血壓民眾可以居家測量，必須一定要到診所、醫院由專業醫師操作，目前最常見是採取氣動式測量，將氣體噴射到角膜中央部進行測量，比過往衛生及安全。

眼壓是評估眼睛健康程度很重要的因素之一，呂大文提醒：「如果你曾經動作近視雷射手術的話，眼壓數值就會不準，進行過雷射手術的患者角膜變得比較薄，當測量時氣體噴在眼睛時反彈力就變少，通常眼壓都不會超過12 。」

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加上現代人高度近視者多外，使用智慧型手機習慣普及，無形之中視神經可以慢慢出現損傷，若想要穩定控制眼壓，良好的生活習慣缺一不可，千萬別以為自己長期眼壓高沒關係。

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