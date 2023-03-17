口腔癌｜5習慣致口腔白斑恐演變成癌症！5招消白斑遠離口腔癌威脅

快看看自己的嘴巴內有沒有無法消除的白斑，小心有可能是癌前病變找上門了！醫師表示，口腔癌為台灣十大癌症之一，最容易發生在中壯年男性身上，而口腔白斑是台灣最主要的癌前病變，呼籲民眾不妨利用5種方式，消除口腔白斑，降低罹患口腔癌的機率。



台北醫學大學附設醫院牙科部主任吳家佑表示，口腔癌是中壯年男性最容易發生的癌症，而口腔內的白色斑塊，也就是口腔白斑症，更是台灣目前口腔癌最主要的一種癌前病變。

5種習慣會造成口腔白斑、消除口腔白斑5招（按圖）

+ 7

5種習慣會造成口腔白斑，造成口腔癌風險

吳家佑指出，許多口腔癌患者，口腔內一開始是先出現薄的白斑，再演變成厚白斑、不均質白斑，等到變成不均質白斑，罹患口腔癌的機率就會大於50％以上。而會造成口腔白斑發生的危險因子就是檳榔、香煙，若是再喝酒，就會讓機率更高；除此以外，不適合的假牙、長歪的牙齒，也是有風險。

很多人罹患口腔癌，並不是一開始就是長腫瘤得癌症了，大多都是先出現一段時間的口腔白斑，久而久之才會變成口腔癌，所以如果能夠在白斑階段就讓白斑消失，或是治療消除，就能夠降低口腔癌罹患的機會。

相關文章：口腔癌｜好發於舌下、頰黏膜！6招預防口腔癌避免長期曝曬太陽👇👇👇

+ 4

消除口腔白斑5招

吳家佑建議，民眾若發現口腔白斑，一定要戒除香煙、檳榔、酒，或是移除會造成口腔黏膜刺激的物質，像是沒做好的假牙、智齒等。另外，也可以多補充新鮮的蔬果，同時保持健康的飲食、正常作息，消除口腔白斑，遠離口腔癌的威脅。

延伸閲讀：

早餐愛吃「這食物」體內恐累積大量重金屬？身體排毒靠4招 魚頭、魚皮要少吃

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」