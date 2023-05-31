前列腺癌｜失禁、逆行射精 前列腺手術後遺多 患癌唔做手術都得？

對男人而言，前列腺是一個非常重要的器官，主要功能包括是儲存及製造前列腺液，前列腺液可與精子混合成精液，同時亦包含平滑肌組織，可幫助射精。然而，前列腺癌在香港男性中並不罕見，現時治療前列腺癌的主要手段為前列腺根治性切除手術，但術後出現後遺症的風險高，更有可能喪失性能力。為了根治前列腺癌，難道只能「忍痛一刀切」？唔做手術又得唔得？



前列腺癌為本港第3大常見男性癌症，光是二零二零年就已經錄得逾 2300 宗發病個案。為了徹底根治癌症，現時選用的方法有兩種，但無論是那一種方法都有出現後遺症的風險。

前列腺根治性切除手術有何風險？

現時用作治療前列腺癌的根治性療法有兩種，包括前列腺根治性切除手術和放射性治療，前者亦會用作治療前列腺增生症。接受前列腺根治性切除手術受術者將會被全身麻醉底手術，醫生會將整個前列腺及精囊切除，然後將膀胱及尿道重新縫合起來。術後受術者可能會出現以下後遺症：

1. 尿失禁



手術後可能會出現短期或長期的尿失禁。這可能是由於手術期間切除了部分攝護腺和尿道周圍的肌肉造成的。

2. 性功能問題



手術後可能會出現勃起功能障礙，包括無法勃起或勃起不全。這可能是由於手術期間切除了部分攝護腺和神經結構造成的。

3.逆行射精



逆行射精是指精液不經由射精途徑排出體外，而是逆流進入膀胱中。這是因為手術可能會切除或損傷對正常射精過程至關重要的結構，例如射精管和攝護腺。逆行射精通常不會對身體造成嚴重的健康問題，但可能會影響生育能力和性生活體驗。

3. 尿道狹窄



手術後可能會出現尿道狹窄，這可能是由於手術期間切除了部分攝護腺和尿道周圍的組織造成的。

4. 疼痛



手術後可能會出現疼痛，包括腰痛、骨痛和盆腔疼痛等。

5. 血尿



手術後可能會出現血尿，這可能是由於手術期間切除了部分攝護腺和周圍組織造成的。

6. 膀胱問題



手術後可能會出現膀胱問題，包括頻尿、尿急和尿痛等。

做手術並非唯一選擇？

為了根治前列腺癌，前列腺根治性切除手術是有效的選擇，然而若患者及早發現癌症，其實仍有轉彎的餘地。

早前，英國一項長達數十年的研究指，患上前列腺癌１到２期的患者，無論接受哪一種方法，死亡率亦沒有太大差距，因此患者可考慮延遲接受根治性切除手術，改為由醫生「積極監察」，即定期測量患者血液中前列腺特異性抗原蛋白質的水平，這種蛋白質會隨著前列腺癌的惡化而升高的。

該研究共有1,643名前列腺癌前期患者參與，他們隨機被分到3組不同療法的組別，分別是接受前列腺切除手術（553人）；放射及短期激素阻斷治療（545人）；積極監察（545人）。

並向其進行為平均約15年的追蹤，定期瞭解患者病情變化，以評估他們的治療效果。

在研究結束時，只有45名參與者死於列腺癌，包括：

前列腺根治性切除手術組別12人（2.2%）；



放射性治療組別16人（2.9%）；



積極監察組別17人（3.1%）。



結果發現，無論選擇那一種治療方法，可見無論接受哪一種治療，局限性前列腺癌的生存率皆為97%。

根治性切除潛在損失可能更大！

研究人員認為，雖然積極監察有機會增加讓前列腺癌轉移、擴散及惡化的機率，但從長遠而言死亡率都相差不到1%，接受手術反而更可能要承受根治性治療相關的副作用風險。惟以上建議只適合前列腺癌前期或低風險人士，後期或高危風險人士則仍須及時接受治療。

（參考資料：醫管局、衛生署、NEJM、香港中文大學何善衡泌尿中心）