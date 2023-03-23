膀胱癌｜持續染髮40年確診膀胱癌 點先染得安心？附染髮小貼士

有別於過往只為了遮蓋白髮，近年來，染髮已經逐漸成為人們打扮中常見的一環，為了迎合市場的需求，商家們亦不斷推出各式各樣的染料，有不少人亦因此染上了經常染髮的習慣。但近日有醫師指出，原來長期染髮有可能會增加致癌風險。



近日，台灣耕莘醫院泌尿科醫生歸家豪於當地節目《健康2.0》分享個案指，一名60歲女士一直喜愛染髮，已持續數十年，因出現最終確診膀胱癌。

該名女士在工廠任職，起初以為癌症的成因是長期接觸化學品，惟女子只是一般工作人員，平時沒有機會接觸化學物品。後來發現，由於女士愛美，從20歲起開始染髮，且40年間從無間斷，歸醫生推測，這可能是致癌的原因。

歸醫生指，染髮劑多為水溶性染劑，有機會溶化於血液，再經由腎臟代謝，進入尿液中，日子一長就有機會影響膀胱健康。他又指，膀胱癌棘手之處就在於，其他癌症有腫瘤標記，可在血液中驗出，但膀胱癌則完全沒有，很多病人要到出現血尿症狀時，才意識到要檢查，很多時候都為時已晚。

節目的另一位嘉賓，家醫科醫師王健宇又指，染髮時應盡量避免染料接觸到頭皮，以免吸收過量的化學物質。另外，在日常飲食中亦要注意，食用色素及環境荷爾蒙都會引致膀胱癌。他提醒，平時應選原形食品、即非加工食品進食，同時又要多喝水、多排尿，以將減低患上泌尿道相關癌症的風險。

消委會亦曾在染髮劑中驗出致敏物質

▼16款染髮劑檢出致敏物質（按圖 👇👇👇）

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消委會亦曾對市面上的染髮劑進行測試，當時的檢驗結果發現，共13款永久性染髮劑及6款草本海娜染髮粉則分別檢出不同種類的致敏物質。而其中更有一款染髮劑含有禁用物質間苯二胺（m-phenylenediamine，MPD），它在歐盟的《CLP法規》中屬急性毒性及第一類的皮膚致敏物，可導致第二類基因發生永久性突變。

使用含有致敏物質的染髮劑，或導致皮膚敏感、皮炎、皮膚痕癢、紅腫、水泡、甚至出現過敏性休克等反應。這些反應的嚴重程度因人而異，有些人可能對染髮劑的反應更為敏感。

選擇和使用染髮用品小貼士

在使用染髮劑自行染髮時，可參考以下5點，以確保安全：

1. 有濕疹或頭皮表面痕癢甚至破損，應避免染髮。不健康的頭皮有機會增加身體對不同化學物質和微生物的過敏反應，消費者應小心留意。



2. 染髮前應該先詳細閱讀包裝和說明書上標示的使用方式，並按指示進行皮膚敏感測試，以減低因染髮可能導致的健康風險。



3. 如曾因染髮引起過敏反應，選擇染髮產品時應加倍小心，特別留意產品包裝上的成分表，避免使用含較多不同致敏物質的產品。如有需要，可向醫護人員了解並進行致敏物質的測試。



4. 永久性染髮劑一般會加入阿摩尼亞和過氧化氫等化學物質，讓染料能進入皮層內部，有機會破壞頭髮表層，造成乾燥或毛躁。如希望減低對頭髮的傷害和減低過敏的風險，應避免選擇該類染髮用品。



5. 使用染髮劑時如感到痕癢，甚至灼熱，應立即用清水清洗。如果清洗後，皮膚的症狀持續，消費者應盡快向醫護人員求助。



▼同場加映：防脫髮洗頭法（按圖👇👇👇）

膀胱癌難發現、易復發！

膀胱癌是香港常見的癌症，每年平均約有四百宗新症，男性患者明顯比女性為多，比例大約為3比1，常見於55歲到70歲的人士身上。膀胱癌如果在早期便被發現，治癒率很高，但正如文章所述，膀胱癌沒有腫瘤標記，若非專門去檢查，否則很難在早期發現，另外，膀胱癌亦很容易復發，因此曾患膀胱癌的人士要定期跟進檢查。

哪些人士有較高的患病風險？

1. 吸煙者比非吸煙者患膀胱癌的機會，往往高出2至3倍。



2. 經常接觸化學物質的人，如來自染廠、橡膠、皮革、油漆、印刷、石油和其他有機化學工業的化學物品，會較易患上膀胱癌。經常使用染髮劑，也可能會增加患病風險。



3. 膀胱經常受感染或患膀胱炎的人，患膀胱癌的風險也會增加。



4. 有膀胱癌家族病史的人



5. 男性



膀胱癌的成因是甚麼？

醫學界對膀胱癌的成因仍不大清楚，但部分原因與身體長期吸入致癌物質有關，例如香煙內的化學物質或化工原料等。當這些物質在體內經過新陳代謝後，部分會隨尿液排出體外。由於尿液含致癌物質，會令膀胱黏膜長期接觸致癌物，導致膀胱內的細胞出現癌變。

此外，在血吸蟲病(因血吸蟲寄生而引致的膀胱炎)流行的地方，膀胱癌的發病率也較高。經常吃醃製或含亞硝酸鹽的食物，也有可能增加患膀胱癌的機會。

預防膀胱癌6大要點！

1. 減少吸煙，拒吸二手煙



2. 少吃醃製或含防腐劑的食物



3. 每天多喝清水



4. 多吃水果及綠葉蔬菜



5. 少接觸染劑及有機溶劑



6. 從事紡織、染髮、皮革、化學、農業、印刷業的人，工作時要做好防護措施 (如戴手套、口罩、穿雨鞋等）。



7. 記緊定期進行健康檢查

