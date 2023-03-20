日女大胃王抗癌不到1年逝世 醫揭大胃王消化差患病風險高？

日本女子大胃王菅原初代因罹患大腸癌於3月9日逝世，享年59歲。



菅原初代於2022年6月發現患上大腸癌，及後開始積極接受治療，惟至今不到一年，昨日（3月16日），菅原的友人借其在社交平台Twitter的帳號代為宣佈，菅原初代已於3月9日病逝。

菅原初代出生岩手縣，因參加東京綜藝節目《火力全開大胃王》爆紅，於2008、2010、2019年在該節目中獲得優勝，曾創下10分鐘內鯨吞399碗蕎麥麵之紀錄，故被稱為「魔女」。

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過往又曾於在台灣綜藝節目、由白冰冰主持的《世界一級棒》中亮相，她在5分鐘吃193碗蕎麥麵，憑一己之力戰勝了由主持3人組成的隊伍。

菅原初代在過往接受採訪時曾透露，自己之所以成為大胃王，是由於兒子罹患專注力失調及過度活躍症（俗稱過度活躍症，ADHD），夫妻為此時常爭吵，唯有通過滿足食欲想發洩情緒。

▼她在Twitter開設的賬號上載了她2023年2月辦畫展的照片：

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大胃王3大迷思（按圖了解）

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大胃王的胃並非天生大 亦非食極唔肥

腸胃及肝臟科專科醫生張世華曾指，普通人空腹時胃部大約一個拳頭大小，吃飽後容量約有4公升，而大胃王吃飽的胃可擴大至常人的2至3倍，即約8至12公升。

不過，大胃王的胃並非天生大。張醫生表示，「正常身體胃部構造不需要人類吃那麼多食物才會飽。」大胃王主要是後天訓練出來的，他們的胃部肌肉變得鬆弛，容易在短時期內膨脹，所以吃很多食物後才會有胃脹飽肚感覺。

有些人可能會很羨慕大胃王「食極唔肥」，不過，張醫生表示，「吃不肥」的原因除了先天新陳代謝率較快外，有些大胃王亦表示會在比賽後三數天極少進食，或是用瘋狂做運動等方式令身體消耗多餘熱量。有人或會誤以為大胃王的消化系統特別好，不過，事實正好相反，張醫生稱，他們的胃部肌肉過分鬆弛，令胃蠕動功能減弱，營養吸收較差亦是「食極唔肥」的原因之一。

除了上述提及的消化問題，張醫生提醒，暴飲暴食亦會對身體造成很多其他負面影響。最常見的風險之一是嘔吐梗塞，由於進食時太快及太多，食物未能「落格」或嘔吐而令食物溢出至食道掉進氣管，造成梗塞及肺炎等。

第二，是胃輕癱問題。由於大胃王的胃部肌肉過分膨脹鬆弛，令胃部蠕動功能減弱，食物「落格」時間增加，出現消化困難等情況。張醫生指，一般人在進食後，會通過胃排空機制，經胃部蠕動將食物推過胃幽門，並進入十二指腸，「一般人在進食後4至6小時胃部已可將食物排空，但胃輕癱患者則需要更長時間。」

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第三是胃炎或胃潰瘍。長期暴飲暴食的人會增加胃部黏膜的負擔，誘發胃炎或胃潰瘍。

第四，有些大胃王比賽是鬥快飲水，在短時間內飲水過量時，水分經腸道大量吸收，可能突然稀釋血液濃度，導致水中毒。

第五是胃出口梗塞及胰腺炎的風險，在醫學文獻中，有個別大胃王進食時太快，未及咬細食物便吞嚥，致體積較大的食物在胃幽門卡住，阻塞胃幽門出口及胰臟胰腺，造成急性胰腺炎。

第六是食道及胃部破裂，當胃部食物太多，未及消化及清空，再急劇進食會增加食道及胃部壓力甚至破裂。此外，長期暴飲暴食亦有機會增加肥胖、糖尿病、高血脂、脂肪肝及胃酸倒流等慢性疾病。

暴飲暴食7大健康問題（按圖了解）

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暴飲暴食或增患癌風險？

大量食物的消化需要胃腸道大量的工作，增加胃腸道的負擔，可能導致胃酸倒流、胃腸道炎症等問題，進而增加患上腸胃癌症的風險。

大胃王可能會攝入高脂肪、高糖分、高鹽分的食物，這些食物可能會對身體健康產生負面影響，如導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病，這些疾病與腸胃癌症的發生有一定的關係。

因此，暴飲暴食看起來很舒壓，不過實際上帶來很多健康風險，一般人千萬不要胡亂嘗試或參加大胃王比賽。張醫生建議，一般人飲食應以少食多餐為原則，避免太餓或太飽，以及暴飲暴食。食物選擇方面，應盡量少糖、少鹽、少油，並減少進食加工醃制類型食物為佳。