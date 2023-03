淋巴癌｜《侏羅紀公園》演員Sam Neill自揭患癌 預防最重要4點！

曾在經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》(Jurassic Park)中,憑著飾演亞倫博士(Alan Grant)而聞名的全球的演員Sam Neill,日前自揭已經身患淋巴癌第3期,餘生必須與化療為伴度過。



Sam Neill曾在經典荷里活電影系列《侏羅紀公園》中,憑著飾演亞倫博士(Alan Grant)而聞名(圖片來源:網上截圖)

綜合外媒報導,現年75歲的Sam Neill近日發表了回憶錄《Did I Ever Tell You This?》,在書中的第一章他就寫道︰「我可能快死了,得加快寫書的速度」,原來在去年為侏羅紀系列新電影《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)進行宣傳時,他就已經發現頸上生有腫塊。後來,更在被診斷出血管免疫芽細胞性T細胞淋巴瘤(Angioimmunoblastic T cell lymphoma, AITL),即淋巴癌第三期。

Sam Neill近日發表了回憶錄《Did I Ever Tell You This?》(圖片來源:IG@samneilltheprop)

通過治療,目前他已成功消滅癌細胞,惟每個月仍需服用新的化療藥物避免復發。

雖然如此,但Sam Neill仍然積極面對,在澳洲《衛報》長篇專訪中他表示:「我不可假裝去年沒度過黑暗時刻,但是那些黑暗時刻令光明變得清晰,讓我對每一天都心存感激,對我所有的朋友都心懷感激。只是很高興還活着。」

淋巴癌知多啲?

淋巴癌(即淋巴系統內的腫瘤)種類繁多,並可分為霍奇金淋巴癌和非霍奇金淋巴癌兩大類,而香港更以後者的發病率較高。

其實淋巴癌是一個不可掉以輕心的癌病,因為它是緊隨肺癌、肝癌及大腸癌等的常見癌症,亦是香港「十大癌病殺手」之一,據香港癌症資料統計中心資料,在2020年,非霍奇金淋巴瘤共有1068個新症,死亡人數有397人。而涉及T細胞的淋巴瘤則相對罕見,僅佔非霍奇金氏淋巴瘤的3%,當中包括以下4種:

1. 血管中心性淋巴瘤

2. 皮膚T細胞淋巴瘤

3. 間變性大細胞淋巴瘤

4. 血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤



淋巴系統其實遍及全身,不過早期的淋巴腫瘤主要是結集在頸部附近的淋巴腺上。(Shutterstock)

有些人以為「淋巴」就在頸部附近,其實它的幅蓋範圍遠不只於頸部。由淋巴管及淋巴腺所組成的網絡是佈滿全身各處,以讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織,發揮抵抗細菌感染的功能。不過當淋巴細胞發生惡性病變時,淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內,形成腫瘤,並且蔓延至骨髓、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病,就是淋巴瘤,而且目前並沒有預防淋巴癌的確切方式。

兩大類型淋巴腫瘤

淋巴癌種類繁多,主要分為霍奇金氏淋巴癌和非霍奇金淋巴癌兩大類(又譯:何傑金病及非何傑金淋巴癌)。兩者根據個別腫瘤的臨床表現和病理特徵而分類命名,當中可包括五種霍奇金氏病及三十多種非霍奇金淋巴瘤。

淋巴癌的種類(按圖了解):



+ 7

霍奇金氏淋巴癌:



可於任何年齡發病,但多見於青年﹝15至30歲﹞和老年人,男性患者較女性為多。霍奇金氏淋巴癌具有一定的規律模式,早期患者的腫瘤多集結於頸項的淋巴腺,然後逐步擴散至鄰近、腋下、胸腔、腹腔或較遠的淋巴腺;最後蔓延到骨髓及其他器官,步入晚期。儘管如此,早期及晚期的霍奇金氏淋巴癌對治療往往都有極良好的反應,尤其是早期的患者,八成或以上都可獲根治。

非霍奇金淋巴癌:



可以歸納為慢性﹝indolent, 又譯為惰性或低度性﹞、惡性﹝aggressive﹞ 和高度惡性﹝highly aggressive﹞淋巴癌三大類。顧名思義,慢性淋巴癌是較為緩慢的腫瘤,縱使沒有治療,多數患者都可以存活5至10年,不過目前仍未有徹底根治的方法。反之,惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速,如果得不到適當治療,患者有機會在數月間失去寶貴的生命。此外,非霍奇金淋巴癌更可發生在淋巴系統以外的組織,如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等。

罹患淋巴癌原因

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因,但近年研究報告顯示,某些風險因素會增加患淋巴癌的機會。

淋巴癌風險因素(按圖了解):

+ 1

預防淋巴癌最重要3點!

預防淋巴癌的方法包括:

1. 保持健康的生活方式



保持健康的飲食習慣,避免吸煙和過度飲酒,保持適當的體重和運動量。

2. 避免暴露在有害物質中



某些化學物質和環境污染物可以增加淋巴癌的風險,如農藥、染劑、殺蟲劑等化學物質,因此應盡可能避免接觸這些物質。

3. 保持免疫系統健康



免疫系統受損可能會增加淋巴癌的風險。因此,要確保充足的睡眠和減少壓力,以及避免接觸可能傷害免疫系統的物質。

4. 接受早期篩檢



某些淋巴癌可以透過早期篩檢進行檢測和診斷,進而提高治療成功的機會。因此,定期接受健康檢查和篩檢是非常重要的。

需要注意的是,淋巴癌是一種復雜的疾病,其發病原因不完全清楚。因此,雖然可以採取上述預防措施,但無法保證完全避免患上淋巴癌。如果您有任何疑慮,請儘早就醫並接受專業醫療建議。

(參考資料:香港癌症資料統計中心)