家居意外｜3步驟處理手指夾傷、手指瘀血腫脹　這樣做減緩發炎

手指被門夾到，一般情況不會造成嚴重的後遺症，但若疼痛劇烈，還是請專業醫師檢查比較安全。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



《Hello醫師》教您當手指或腳趾被重物壓傷後，3個緊急處理的治療步驟。

手指被門夾到3個處理步驟（按圖👇👇👇）

+ 14

1. 手指發炎腫脹是自然反應，首先要休息與冰敷

當手指或腳趾被夾傷後，身體的自然反應是出現紅腫和發炎的症狀，這是為了避免骨頭或關節承受更多的傷害，同時，其部位會有循序漸進的疼痛、僵硬、指尖失去知覺、移動困難、瘀青，以及指甲脫落。

傷者首先需要馬上停止動作，接著冰敷、充分休息。冰敷時不要直接拿冰塊敷在皮膚上，而是輕輕將受傷手指放在冰袋（Ice pack）上，或用冰裹在毛巾中敷，建議時間控制在10分鐘就好，以免導致凍傷或惡化發炎，然後至少休息20分鐘再繼續，一天可以冰敷好幾次。

相關文章：【腰痛】起床、刷牙姿勢一直都係錯？教你5個正確姿勢防腰痛👇👇👇

+ 7

2. 有傷口才包紮，抬舉手指減緩發炎

此外，如果出現傷口，應將它清洗乾淨、擦上消炎藥包紮好，並注意別包紮太緊。

為了減低發炎的症狀，傷者可以將手指抬於心臟以上的位置，減緩血流到指尖的壓力，同時也要確保手指是可以正常活動的，若發現無法正常活動，務必請醫師察看。

一般來說，能幫助抗發炎、減輕疼痛的藥有阿斯匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）、乙醯胺酚（Acetaminophen）等非處方（Over-The-Counter，簡稱OTC）藥品。

居家防跌10招（按圖了解👇👇👇）

+ 8

相關文章：長者健康｜年紀大跌倒可大可小！居家防跌10招避免發生家居意外

3. 手指瘀青、瘀血很正常，死指甲會慢慢脫落

基本的緊急治療結束後，傷口的疼痛會於1~2天內慢慢轉好。隨著腫脹消失，瘀青就會出現，這代表身體正在恢復中，其受傷部位可能仍會感到疼痛和僵硬，以及指甲轉紫灰色。隨著時間過去，這種瘀血狀況會導致指甲下方產生壓力，且會持續幾個月，等到新指甲長出來，受感染的壞指甲就會脫落了。

手指恢復的速度會依傷口的嚴重程度而異，從數天到一週都有可能，在完全痊癒前要避免使用受傷手指，但可適時活動手指和拉筋，或輕微的按摩手指，幫助血液循環、移除死掉的細胞組織。

若發現新指甲還沒長成，舊指甲卻有脫落的風險，建議尋求醫師的協助。醫師可以會幫您移除指尖的血壓，避免指甲太快脫落；其他高風險情況包含指甲面積超過一半呈瘀血、手指受傷時聽見破裂聲、傷口很深、嚴重腫脹、2天後症狀惡化、手指形狀變形、手指麻痺、整隻手或手肘也受傷，建議有相關情況出現時，儘速就醫檢查。

延伸閱讀：

手指損傷怎麼辦？症狀、原因、治療、改善

想擁有健康的指甲嗎！辨別指甲顏色形狀，運用6個簡單省錢方法保養

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：手指被門夾到怎麼辦？3步驟處理手指夾傷、手指瘀血腫脹】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」