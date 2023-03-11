脊椎健康｜4種不良坐姿超傷脊椎！90度原則保護脊椎1工具解除腰痛

很多人下班回到家就癱坐在梳化上當梳化馬鈴薯（Couch Potato），小心愈舒服的姿勢愈傷腰椎！



台灣敏盛醫院副院長江坤俊表示，癱坐在梳化的時候，腰椎整個會是懸空的，會造成腰椎的受力是站著的2倍以上。建議謹記三個90度原則：小腿跟地面90度、膝蓋彎曲剛好90度、大腿跟軀幹要90度，遵守原則才能保護脊椎。

4種不良坐姿超傷脊椎（按圖）

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江坤俊表示，坐梳化的姿勢不正確只會愈坐愈累，甚至傷害脊椎。現在人坐梳化常常會有4個不良姿勢。

1. 半躺半坐

半躺半坐的時候腰椎、頸椎常常都是懸空，甚至過度彎曲，久而久之就會造成很大的壓力，恐造成椎間盤突出和肌肉緊繃。

2. 趴躺姿勢

當你用趴躺的姿勢坐在梳化上，你的頸椎還有背部肌肉會很緊繃，久而久之當然造成肌肉僵硬。

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3. 盤腿坐

或是彎著膝蓋坐，整個腰椎都會是過度彎曲的，久而久之就可能會造成椎間盤突出。

4. 頭靠梳化扶手

很多人喜歡頭靠著梳化旁邊的扶手看電視，脖子彎久之後會造成肌肉緊繃，以及肌肉關節磨損，以後會變得很容易落枕。

1個小抱枕幫助撐住腰椎

江坤俊表示，一些很舒服的姿勢反而是愈傷害脊椎的姿勢，當你用舒服的姿勢坐梳化的時候，腰椎整個是懸空的，這會造成腰椎的受力是站著的2倍以上，當然會傷害腰椎。建議可以用一個小枕頭墊著腰部，讓腰椎被這個抱枕撐住、增加腰椎的支撐力，千萬不要讓腰椎獨自去承受上半身壓力。再者就是雙腳一定要好好的踩在地上，用雙腳支撐身體的重量。

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三個90度原則保護脊椎

江坤俊提醒，要謹記三個90度的原則才能保護脊椎。

1. 第一個90度：小腿跟地面90度。

2. 第二個90度：膝蓋彎曲剛好90度。

3. 第三個90度：大腿跟軀幹要90度。



謹記這三個90度原則就可以好好坐在梳化上又能保護脊椎，他也建議，坐在餐椅上看電視，也會比較不傷脊椎。

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