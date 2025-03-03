世界睡眠日｜點解轉季易失眠？ 想一覺瞓天光? 即睇7種助眠食物

你睡夠了嗎？自2008年起為了讓全球關注睡眠的健康，世界睡眠學會每年發起世界睡眠日的活動，推廣睡眠的重要性以及鼓勵人們提升日常的睡眠質素。而春天快將來臨本應是最適合睡覺的季節，但不知為何，轉季後睡眠質素頻頻下跌，不但不能一覺瞓天光，早上起來更覺疲倦，好像根本沒睡過一樣，到底點解轉季會導致失眠？想改善睡眠質素又有何辦法？

2025年世界睡眠日主題：將睡眠健康放在第一位

人類一生中大約有三分之一的時間在睡眠中度過，但缺乏高品質的睡眠會在許多重大方面對我們的日常生活和長期健康產生負面影響，所以睡眠是健康的三大支柱之一，與健康飲食和運動並列。

轉季易失眠4大成因

轉季易失眠的原因有以下幾點（按圖睇清）：

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1. 光照變化



春天的日照時間通常會增加，這種變化會影響人的生理節律，尤其是睡眠。人體內有一個叫做「褪黑激素」的荷爾蒙，它會受到光照的影響而分泌，從而調節人體的睡眠模式。當春天來臨時，光照的增加可能會抑制褪黑激素的分泌，使人的睡眠質量受到影響。

2. 溫度變化



春天氣溫起伏較大，早晚溫差也較大，這些變化也可能會影響人的睡眠。如果室內溫度不穩定，或者人們還沒有適應氣溫的變化，就可能會對睡眠質量造成影響。

3. 壓力



春天是轉變的季節，對於某些人來說，它也可能是一個焦慮和壓力的季節。春天往往伴隨著新的開始和挑戰，例如學校或工作上的變化、假期的安排等，這些變化可能會對人的精神狀態造成影響，進而影響睡眠質量。

4. 免疫系統反應



春天是萬物復蘇的季節，但同時亦是帶來大量過敏原和花粉的季節。如果人們吸入了過多的過敏原或花粉，就可能會對睡眠質量造成影響。此外，春天通常也是人們開始運動、外出活動和社交的季節，如果人們沒有適應這些變化，也可能會影響睡眠質量。

改善睡眠質素食7種助眠食物！

想要改善睡眠質素，很多人都會選擇服用安眠藥，但長久下去不但容易導致成癮問題，更無助於解決失眠，治標不治本。

想要改善失眠問題，可以從日常飲食上著手，其實有不少食物都含有助眠的營養素，食用後有助提升睡眠質素，可以說是天然的安眠藥，而且又不用擔心成癮問題，比起服用安眠藥來得更健康。以下是7種有助改善失眠的食物：

1. 燕麥



燕麥富含鎂和維生素B6，這些營養素有助於調節睡眠。此外，燕麥也含有酪氨酸和色胺酸，這些物質可以幫助身體放鬆並促進睡眠。

2. 三文魚



三文魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，這種脂肪酸有助於降低壓力和焦慮，進而促進良好的睡眠。此外，三文魚也含有維生素B6和鎂，這些營養素能夠幫助身體放鬆並調節睡眠。

3. 香蕉



香蕉含有色胺酸和鎂，這些物質有助於調節睡眠。此外，香蕉還含有維生素B6，它能夠促進身體轉換色胺酸為褪黑激素，進而促進良好的睡眠。

4. 牛奶



牛奶含有酪氨酸和色胺酸，這些物質有助於放鬆身體並調節睡眠。此外，牛奶還含有鈣，這個營養素能夠幫助身體產生褪黑激素，進而促進睡眠。

5. 杏仁



杏仁含有鎂和色胺酸，這些物質有助於放鬆身體並調節睡眠。此外，杏仁還含有褪黑激素，這個物質也能夠幫助調節睡眠。

6. 菠菜



菠菜含有豐富的鎂，這個營養素有助於放鬆身體並調節睡眠。此外，菠菜還含有維生素B6，這個營養素能夠促進身體轉換色胺酸為褪黑激素，進而促進良好的睡眠。

7. 糙米



糙米是未經過精製的大米，它保留了大量營養素，包括鎂、維生素B6和褪黑激素。這些營養素能夠幫助身體放鬆並調節睡眠。此外，糙米的低GI值能夠幫助身體緩慢釋放糖分，進而穩定血糖水平，有助於促進良好的睡眠。

除了進食以上這些食物外，失眠患者平日亦應該盡量維持穩定的睡眠時間表、在睡前避免攝取咖啡因，同時減少酒精和煙草的使用，保持良好的睡眠習慣才是提升睡眠質素的不二法門。另外，若失眠問題持續存在，患者應尋求醫生的幫助。