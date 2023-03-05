眼睛健康｜人為什麼會揉眼睛？過度揉眼產生5大問題恐影響視力

揉眼睛是人類的本能，但若揉太用力、太頻繁，反而會對眼睛造成傷害。《Hello醫師》帶您了解揉眼睛的常見原因、過度揉眼睛可能造成的傷害，以及眼睛癢的正確紓緩方法。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



人為什麼會揉眼睛？揉眼睛的2大作用

揉眼睛能刺激眼睛分泌淚液，進而紓緩眼睛乾澀、去除跑進眼睛的灰塵或異物；此外，揉眼睛能刺激迷走神經，達到降低心率、放鬆人體的功效；這也是為何起床後和想睡覺時，人不自覺都會揉眼睛。

相關文章：護眼｜長時間睇電腦、手機眼睛易疲勞！3大方向護眼預防勝於治療👇👇👇

+ 4

揉眼睛的6大常見原因

多數人常因為以下6個原因而揉眼睛：

1. 疲勞、失眠或睡眠不足

2. 眼睛乾澀或乾眼症

3. 異物跑入眼睛：灰塵、沙子、蟲或洗髮乳、肥皂等具刺激性的衛浴用品。

4. 眼睛過敏：過敏性結膜炎

5. 眼睛疾病：角膜炎、結膜炎、眼瞼炎或其他細菌、病毒感染。

6. 用藥不當：使用刺激性高或不適用的眼藥水。



過度揉眼睛5大問題（按圖👇👇👇）

+ 10

揉眼睛太用力、太頻繁都不行！過度揉眼睛5大問題

1. 使角膜變薄、變形，形成圓錐角膜

角膜位於眼球的最外層，由多層膠原纖維組織所構成，負責調節進光量，能藉由聚焦光線，在視網膜上形成清晰影像。

過度揉眼睛會傷害角膜表面，使角膜逐漸變薄、變形，最後往前凸出，形成圓錐角膜；圓錐角膜是一種不可逆的病變，患者會有近視、散光等症狀，需配戴特殊隱形眼鏡或接受手術治療。

2. 造成角膜破裂、視力模糊

在眼睛乾癢或有異物入眼的情況下，過度揉眼睛會磨損角膜、讓沙子或髒東西在角膜上留下刮痕，輕則使眼睛發紅、流淚，重則角膜破裂、視力模糊；其中又以高度近視者或曾接受雷射手術的人最該注意，因為這兩類人的角膜都較一般人薄且脆弱。

相關閲讀：護眼｜長時間用電腦致用眼過度酸澀疲勞？5招護眼方法明目又醒腦👇👇👇

+ 6

3. 使眼睛過敏的症狀惡化

過敏體質者常因為眼睛接觸到灰塵、花粉或寵物皮屑，而發生過敏性結膜炎，也就是俗稱的眼睛過敏。

眼睛過敏最根本的治療方法，就是移除過敏原，來減緩發炎症狀。揉眼睛不僅不會移除眼睛中的過敏原，更可能使眼睛周圍或手上的過敏原一同進入眼睛，使症狀惡化，讓眼睛變得更紅、更癢。

4. 增加眼睛感染的風險

在未清潔雙手的情況下揉眼睛，會讓手上的細菌侵入眼睛，提高罹患角膜炎、結膜炎、眼瞼炎、麥粒腫（針眼）及霰粒腫等各種眼睛感染疾病的風險。

此外，若眼睛原先就有特定疾病，例如青光眼或白內障，都可能因為揉眼睛而使眼睛問題惡化，或造成視網膜剝離。

5. 使眼周皺紋變多、黑眼圈加深

過度搓揉眼睛，容易使周圍皮膚的微血管破裂，進而破壞皮膚彈性，讓皮膚鬆弛老化，出現細紋與眼袋，而微血管破裂所造成的黑眼圈，也會因此加深。

相關文章：護眼｜灼熱、分泌物增加7大眼睛過敏症狀 6招紓緩首要避開過敏原👇👇👇

+ 5

3方法改善眼睛乾癢、疲勞，避免揉眼睛

以下針對眼睛疲勞、乾澀或有異物等常見原因，提供緩解方法，避免過度揉眼造成損傷：

1. 眼睛疲勞：保持充足睡眠，每天睡滿7~8小時，並避免用眼過度，每次看電腦20~30分鐘，就閉眼休息或看向窗外5分鐘。

2. 眼睛乾澀：長時間注視電腦、電視或手機，容易忘記眨眼，造成眼睛乾澀；提醒自己眨眼，且每次眨眼都要將眼皮完全闔上，幫助滋潤眼球；若眼睛仍容易感到乾澀，則可使用人工淚液。

3. 眼睛癢或有異物跑入：閉上眼睛，讓淚水自行沖出過敏原或異物；若流淚後，眼睛仍感到非常不適，則可使用眼藥水或人工淚液，將異物沖出。

延伸閱讀：

常洗眼睛問題多！洗眼液、生理食鹽水、人工淚液的差異與優缺點

眼睛也要「加油補水」！乾眼症要吃什麼？補充6大營養素護眼不爆「乾」！

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：揉眼睛竟角膜破裂？揉眼睛5大問題公開！3招改善乾癢避免揉】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」