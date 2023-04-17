消委會｜枸杞子樣本均含重金屬 逾７成檢出除害劑 選購食用３要點

枸杞子（杞子）是不少家常菜式都會用到的中藥材，較常用於蒸雞、 燉湯、糖水等。歐美地區近年更將枸杞子追捧為「超級食物」，稱具有抗氧化 和抗病毒功效，因此市面出現不少即食的乾枸杞子零食。



測試了市面上 27 款乾枸杞子樣本（圖片來源：消委會提供）

近日，消費者委員會（消委會）測試了市面上 27 款乾枸杞子樣本，竟發現全部樣本都檢出不同種類的重金屬，其中 2 款樣本檢出的鉛含量接近香港相關規例上限。此外，逾 7 成樣本檢出除害劑，當中 1 款更檢出 7 種除害劑，有機會產生「雞尾酒反應」，帶來健康風險。

消委會於去年 8 月至 9 月搜集了 27 款乾枸杞子樣本，。每包售價介乎$5至$146，若以重量計算，售價則為每100克$9至$64.3，價格相差逾 6 倍。消委會為各樣本進行基因、營養成分、重金屬、常見食用色素、霉菌毒素及除害劑測試。

其中，15 款總評達 4 分或以上的樣本中，包括了價錢最高和最低的樣本，反映價格相宜的產品亦可以有好品質。

4.5分評價有5款

（圖片來源：消委會提供）

僅5款獲得最高評價4.5分

消委會綜合測試結果後，為各樣本進行評分，以5分為滿分。惟在本次測試的樣本中，沒有樣本能獲取滿分的5分評價，「紹香園」即食杞子僅獲2.5分，屬最低分之選。

而獲得最高評價4.5分的有以下5款:

「位元堂」寧夏杞子(有機原料)



「Sunfood Super Foods」Raw Organic Goji Berries



「點點綠 」有機頂級杞子



「Livi Green」有機即食杞子



「Slowood」有機杞子。



2 款樣本含鉛量接近規例上限

消委會指，工業化和農業現代化增加了農田污染的風險，植物可從土壤中吸收重金屬並在其中積累更高濃度。是次測試發現，全部 27 款樣本均檢出不同的重金屬，其中 21 款樣本含有鉛，當中又以「尚品」即食寧夏杞子及「御品皇」杞子的鉛含量最高，為 0.284 毫克和0.29 毫克，接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限。

另外，全部樣本皆檢出鎘，2款樣本檢出砷，分別為南北行和價真棧，3款樣本檢出鉻，包括價真棧寧夏杞子、紹香園即食杞子及利康中西藥房特級杞子，惟檢出量均低於規例上限。

消委會表示，有研究顯示經飲食慢性接觸鉛，可影響兒童的神經發育和智力發展，亦會影響成人血壓的收縮壓，因此消費者應盡量避免攝入。

1 款樣本檢出 7 種除害劑 或會產生「雞尾酒反應」

不少農民會在種植枸杞時灑上除害劑以減少蟲害，是次測試顯示，有 19 款樣本檢出共 14 種不同的除害劑。其中，「FRESH」和「紹香園」的樣本分別檢出每公斤 0.062 毫克蟲蟎腈 和每公斤 0.071 毫克百菌清，含量均超出歐洲食品安全局為枸杞子訂下的除害劑最高殘餘限量，但低於香港《食物內除害劑殘餘規例》在瓜果類蔬菜（葫蘆科除外）之中的要求。

根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織農藥殘餘聯合會議的數據，蟲蟎腈和百菌清的每人每日可攝入量，分別為 0.03 毫克和 0.02 毫克，以 1 個體重 60 公斤的成人為例，每日要分別食用該 2 款樣本超過 29 公斤和 17 公斤，才可能構成健康風險。而另外 17 款樣本的除害劑含量輕微， 低於香港及歐洲相關標準。

除此之外，有 4 款樣本同時檢出 5 種或以上不同的除害劑，其中品牌「Hart」杞子更檢出 7 種除害劑。混合使用除害劑有機會因加乘效果而產生「雞尾酒反應」，帶來健康風險。雖然目前世界各地對會否因而出現「雞尾酒反應」仍存 有不同意見，消委會期望業界採用良好農業規範的原材料供應商，先以物理防 治措施防治蟲害，減少使用除害劑等化學方法，減低對人類和生態環境的危 害。

選購/食用３大注意事項！

消委會提醒，枸杞子近年被追捧為「超級食物」，無疑是營養豐富的健康之選，消費者 在選購和食用時，可留意以下事項：

- 枸杞子開封後易受霉菌污染，應置於密封容器內，並放在清涼乾爽處；



- 進食前先用水清洗枸杞子，並用冷開水浸泡 15 至 20 分鐘，以減少食物表面的殘餘有害物質，但不宜浸泡太久，亦不建議高溫長時間烹調，否則可 能令當中的維他命 C、礦物質等水溶性營養素流失；



- 根據中醫學研究，枸杞子適合陰虛體質人士進食，用於腰膝酸痛、眩暈耳 鳴、目昏不明等症狀，但脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士，則不宜經 常服用。

