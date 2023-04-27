衰老｜輸「年輕血液」可保持青春？ 研究發現延緩衰老新關鍵！

在影視作品中，吸血鬼吸取年輕人血液恢復力量和青春是常有的橋段，但現實中又是否能夠實現呢？



早在2014年，斯坦福大學和哈佛大學的合作團隊就曾，進行對小鼠的輸血與抗衰老的實驗，研究結果顯示，從年輕老鼠身上抽取血液，再注射到老年老鼠，能有效改善老年老鼠的大腦反應。

不過，近日美國哥倫比亞大學醫學中心就輸血的抗衰老機制得出了全新的結果，研究結果指，延緩衰老的重點並不在於輸入年輸人的血液，而是在於重新恢復造血系統的活力，而能夠做到這一點的竟是一種用於治療風濕性關節炎的藥物。

研究團隊的負責人Emmanuelle Passegué博士表示，「一個 70 歲的人擁有 40 歲的血液系統，即使不能延長壽命，也可以擁有更長的健康壽命。」他指，體內的所有血細胞都是由少量存在於骨髓中的幹細胞產生的，隨著年齡增長，這些造血幹細胞開始發生衰老，生產的紅血球細胞和免疫細胞都會減少，而這會引致各種病症及老化現象。

２方法維持血液年輕均告失敗

研究團隊雖然曾嘗試通過運動或限制卡路里的飲食的方式，試圖讓老鼠體內的衰老造血幹細胞恢復活力，但這２種方法均以失敗告終。此外，即使將衰老的幹細胞移植到年輕的骨髓中亦沒有效用，由此，證明輸入年輕的血液並不能使年老人造血幹細胞恢復活力。

至於點解輸入年輕的造血幹細胞沒有作用，研究團隊指，是由於被老年老鼠的體內環境已經因衰老而惡化。體內骨髓內的骨祖細胞機能出現嚴重退化，數量功能均已下降，同時，血液環境中充滿大量發炎現象，使得造血幹細胞功能出現障礙，逐漸發生衰老變化。

風濕關節藥竟成延緩衰老關鍵！

為了改善造血環境，研究團隊嘗試了多種方法，最終發現一種名為 anakina 的抗炎藥，它通常被用作治療類風濕性關節炎，能有效抑制受損的骨髓釋放炎症信號，藉此讓老鼠的造血再生功能得到明顯改善，多種血液細胞數量也有明顯上升。如果老年老鼠長期使用，造血能力更會逐步回復到接近年輕老鼠的水平，示呈現出逆轉衰老的效用！

另一位研究人員Carl Mitchell博士指，現在已證實改善造血幹細胞功能的策略能維持老年人有更健康的血液再生過程。人們的骨組織多在50多歲時開始退化，為了解決人類衰老進程，下一個要攻克的項目將會是骨髓內環境的衰老現象如何影響人類的衰老進程。

７種食物能有助延緩衰老

延緩衰老、或甚長生不老一直是人類追求以久的目標，雖然醫學界一直出現不同的結研究，但亦遲遲未有什麼實質的成果，若想延緩衰老與其祈求從天而降的靈丹妙藥，倒不如從飲食上着手來得實際。

以下是７種能有助延緩衰老的健康食品：（按圖了解👇👇👇）

+ 10

1. 藍莓



藍莓是一種強大的抗氧化食品，它含有大量的花青素和類胡蘿蔔素，這些成份可以保護身體免受自由基的損傷，減緩衰老過程。

2. 薑黃



薑黃及其活性化合物薑黃素，可以穿過血腦屏障，具有超強的抗炎和抗氧化功效，有助於腦部健康。

3. 菠菜



菠菜是一種富含葉酸、維生素E和葉黃素的綠色蔬菜，這些成份可以保護身體免受自由基和紫外線的損傷，減緩衰老過程。

4. 紅酒



紅酒中含有一種叫做白藜蘆醇的化合物，它具有抗氧化和抗炎作用，可以保護身體免受自由基和炎症的傷害。

５. 高脂魚



高脂魚包括三文魚、鱒魚、秋刀魚、鯖魚和吞拿魚，都是omega-3脂肪酸的來源！大腦約60%由脂肪構成，其中一半的脂肪由omega-3脂肪酸組成，大腦用omega-3來構建大腦和神經細胞。

6. 綠茶



綠茶中含有一種叫做兒茶素的化合物，它具有強大的抗氧化作用，可以保護身體免受自由基的損傷，減緩衰老過程。

7. 番茄



番茄中含有一種叫做番茄紅素的抗氧化物質，它可以保護皮膚免受紫外線的損傷，減緩皮膚衰老的過程。