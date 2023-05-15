泌尿健康｜餘尿沒排完易致泌尿道感染　不想生病用2姿勢尿才正確

出門在外你會怎麼上公共廁所呢？不少女性在外面上公廁時都不免擔心，此時有些人會選擇一路憋尿回家，不過偶爾也會出現「直接踩上馬桶」尿尿的危險行為。



對此，近期就有一位女性旅遊後出現血尿、尿尿疼痛等泌尿道感染症狀，不過讓她不解的是，她全程都採屁股懸空上廁所為何仍確診？經檢查後發現，是因為膀胱裡還有餘尿沒排完，細菌正以「驚人速度繁衍中」。

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台灣泌尿科醫師歸家豪近日在《醫師好辣》節目中分享，許多女性擔心公廁馬桶髒，因此會以「屁股不碰到馬桶」或是「直接蹲在馬通上」的姿勢排尿，但這樣的姿勢不是最好的選擇。

歸家豪進一步指出，近日有一位女性從澎湖旅遊回來出現血尿等症狀，就前來就診，經檢查後確定是泌尿道感染，並發現她膀胱內「都是細菌」，用超聲波一看還有50c.c.餘尿，歸家豪表示，「女生尿道短、尿道口本來就有些細菌，這些細菌進到膀胱泡在這50c.c.尿裡面，每半小時就繁衍一代，所以整個膀胱裡面都是發炎、都是細菌」。

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歸家豪表示，坐式馬桶標準的上廁所姿勢為「屁股坐在上面」，膝蓋與腳踝呈90度，並且穩穩地踩在地版上，才可以讓屁股與大腿內側的「鎖尿」肌肉放鬆，尿流得乾淨。不過，最後他也特別指出，其實「蹲著尿」是較好的排尿姿勢，不過如果是蹲在薄薄的馬桶壁上則相當危險，恐怕會有滑倒、跌入馬桶的疑慮。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怕髒尿尿都半蹲？醫曝恐造成泌尿道感染、膀胱長滿細菌，不想生病用2姿勢尿才正確】

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