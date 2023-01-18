泌尿健康｜經常起身屙夜尿影響睡眠品質！醫生拆解夜間多尿4原因

睡一半突然被尿意襲擊，不得不爬起來如廁。



自以為是正常的行為，卻不知「夜尿」可不是個正常習慣。在正常狀況下，我們的睡眠並不應該被尿意中斷。

4大原因造成夜尿（按圖了解👇👇👇）

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晚上起來尿尿很不正常嗎？到底什麼是夜尿？

夜尿簡單來說是指晚上睡覺睡一半，就爬起來上廁所。只要出現1次都可以算是「夜間的排尿」。

不過通常只有1次的情況下，泌尿科醫師會認為「還算可以接受」，像是台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁就表示，1次通常還不太會影響睡眠，可能是睡前水喝太多造成、或是老化造成的自然退化；但如果超過2次以上，那就要特別注意。

根據國際尿失禁房協會（ICS）定義，夜尿是指「尿意強烈到中斷原來的睡眠而醒過來，這樣的情形一個晚上至少2次以上」，當這種情形發生，就要強烈懷疑身體可能有其他的疾病；而2次以上的夜尿就可能會影響到睡眠品質，所以即使沒有其他不舒服，也建議要改善。

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這4大原因造成夜尿

1. 生理構造：

膀胱容量較小、男性攝護腺肥大。正常的膀胱容量，大約有400到500ml，像是膀胱纖維化，都會影響膀胱的容量，膀胱容量變小、失去彈性，不再像以前能容納那麼多尿。另外，男性的攝護腺肥大，以及女性的子宮肌瘤壓迫，都有可能造成膀胱的生理構造壓迫。

2. 內科疾病：

糖尿病、心臟血管疾病、腎臟病、膀胱過動症等。

糖尿病患者的最明顯症狀就是「吃多、喝多、尿多」。高血糖對支配神經、膀胱上皮造成傷害，膀胱逼尿肌變得肥大，導致膀胱變得不穩定，而且會使沒有彈性的膠原蛋白沉積，最後導致逼尿肌功能下降無力。

因此糖尿病人最好的辦法，就是控制血糖，避免器官、組織在高糖中「泡」壞了。 腎臟病的早期，則會因腎臟濃縮能力下降，需要較多的水分才能將身體代謝廢物排出，因此會有多尿、夜尿次數增加的狀況。

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3. 生理問題：

如：失眠，睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）等。

失眠跟睡眠窒息症的病人容易夜尿，則是因為晚上睡覺時，大腦會大大降低對膀胱的敏感度，膀胱的容量較白天大得多，這樣才能避免一直起來上廁所、中斷睡眠。

但是，睡眠窒息症會導致睡眠狀態不佳，呈現醒醒睡睡的狀態，這樣的情況下，大腦沒有將泌尿系統切換到「睡眠模式」，膀胱還跟白天一樣敏感，所以人就得跟白天一樣，每隔幾個小時就起來上廁所。

另外，睡眠呼吸中止會導致缺氧，身體發現缺氧，就會加快循環來彌補缺氧的問題，因此產生利尿作用，引起夜間多尿。如果有夜間打呼問題，或是長期失眠，需要先治療這方面問題，夜尿的方式照理講就會一起改善。

4. 生活習慣不佳：

夜間水量攝取過多、飲食過於油膩、過鹹、過甜等。 台北慈濟醫院泌尿科醫師羅啟文表示，晚餐食用重口味食物、攝取茶、酒、咖啡，餐後到睡前不宜飲用大量水分；睡前則要排空膀胱，以減少夜間如廁需求。

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要怎麼治療夜間多尿？

如果真的情況比較嚴重，需要藥物介入，王弘仁也表示，目前已有口服合成抗利尿激素藥物，類似體內的荷爾蒙，可以代替抗利尿激素來調節尿液的分泌，據歐美研究顯示，可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質，精神狀態與活動也會有顯著的改善。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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