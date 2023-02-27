尿頻｜總是想上廁所？恐患膀胱過度活躍症 泌尿科醫生拆解4大症狀

你是否常有「尿急感」，覺得再不快一點就要尿出來？甚至開始不敢喝太多水？



小心這種「急、急、急」的情節可能是「膀胱過度活躍症」。膀胱過度活躍症究竟有哪些症狀？

▼膀胱過動症小測試（按圖了解👇👇👇）

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是活潑還是過度活躍？「膀胱過度活躍」4大症狀

什麼是膀胱過度活躍症？台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿科主治醫師陳妤甄說明，首先可以觀察一下自己平時解尿情形，是否有以下提到的4大症狀：急尿（最核心症狀）、頻尿、夜尿和急迫性尿失禁。

突然一陣「急尿」的感覺也可以用「來不及」、「尿急感，完全無法再忍耐了」、「再下去就要尿出來了」來形容，也因此不難理解為什膀胱過度活躍症會造成病人極大的困擾，因為當急尿感來襲時，就得「急、急、急」趕快找到廁所，萬一此時又身處在一個自己不熟悉、不知道廁所在何處的環境下，真的就可能漏尿了，此種尷尬的情況就是急尿合併急迫性尿失禁的結果。

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除此之外，膀胱過度活躍症的患者還有可能合併頻尿，根據國際尿失禁協會對頻尿的定義，所謂的頻尿是指過於頻繁的解尿，且造成生活上的困擾，更具體定義是每2小時內就想要去解尿；另外，夜尿的定義是指在睡眠時間，因為想小便而需起床解尿，解尿完又會回到床上睡覺，這種「睡覺→起床解尿→睡覺」的情況為一次夜尿，以此類推，一次夜尿其實就已經造成睡眠中斷，使身體無法好好休息，而在夜尿次數不僅一次的病友身上，長期下來對生活品質都是嚴重的傷害。

膀胱不是故意過度活躍的！一起來認識真相

陳妤甄解釋，膀胱是個儲存尿液的空間，就好比是個水庫，每個水庫都有它的容量，且有經驗的管理員不會在水庫只有三分滿時，就開始焦急地把準備要洩洪的資訊廣播給下游的民眾，如同正常的膀胱不會在僅有一點尿液時就撐不住想去解小便了。

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一般正常的膀胱大約可以裝400～500毫升的尿液，正常人會在300～400毫升時感覺到強烈想要去小便的感覺，但膀胱過度活躍症的病友卻不一樣，他們大約在150～250毫升時就有強烈、非得要去解尿的「尿急感」，這些急尿感並不是他們故意的，而是傳遞膀胱感覺的神經出問題，導致原本該被抑制的訊息被留下來，感覺神經因而變得比往常敏感很多，讓病人在一點點尿液時就有非常強烈的感覺。

陳妤甄說，因此膀胱過度活躍症的病人很容易合併頻尿，因為他們的膀胱一下子就會主觀的覺得滿了、要去上廁所了；膀胱過度活躍症的病友就像是有個「敏感的膀胱」，嚴重者一天到晚都在跑廁所，頻率多到甚至無法好好過生活；若你身邊也有這樣的朋友，請多一點關懷與理解。

本文摘自：《尿失禁診治照護全解》台灣尿失禁防治協會著

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