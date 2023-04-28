西藥｜抗凝血劑、降血脂藥3種藥勿與中藥同服　藥性非雙倍易傷身

● 中藥、西藥都是藥，混用恐傷肝傷腎

● 降血脂藥不可併服含紅麴的中藥或保健食品

● 吃降血壓藥，若以藥膳補身會血壓不穩



台灣就醫方便，醫院、診所、藥妝店、中藥材行，都是大眾容易取得藥物或保健食品的地方，卻也造就許多用藥危機。中醫師和藥劑師都提醒，很多人誤以為中藥是「吃保養的」，擅自和西藥一起吃、看心情挑着吃，結果面臨爆肝、大出血等更嚴重的後果。

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來自台灣的中醫師彭溫雅表示，病人吃藥都期待有效，有些人以為中藥、西藥一起吃，效果會更好，其實不然，因為中藥、西藥都是藥，一定會有交互作用。如果中、西藥作用機轉相同，加上中藥後，西藥又沒有減量，可能會因劑量過高而中毒；如果中、西藥合併服用後，加速西藥的代謝，反而會影響藥效。以心血管疾病患者或三高病人最常用3種藥為例，若擅自加服中藥，不見得是加分，反而會傷身。

■抗凝血劑

用藥對象：裝心臟支架或心血管病史者



錯誤用藥行為：已服用抗凝血劑，想用中藥加強「保養血管、通血路」，併服活血化瘀中藥，例如丹參、川七、紅花等。

結果：抗凝血效果太強，恐導致傷口不易止血、不明原因瘀青、腸胃道出血等。

■降血脂藥

用藥對象：三高患者



錯誤用藥行為：已使用降血脂藥，認為血脂越低越好，再加上含紅麴成分的中藥或保健食品混着吃。

結果：肝臟負擔過大，排毒功能受損，易引起黃疸，甚至導致猛爆性肝炎。

■降血壓藥

用藥對象：高血壓患者

錯誤用藥行為：已使用降血壓藥，但覺得中藥很溫和，常買十全大補湯、八珍湯等藥材回家燉藥膳補身。

結果：出現頭痛、頭暈、胸悶、心悸等血壓過高或血壓不穩症狀。

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「我會要求病人把正在吃的西藥全部帶來。」彭溫雅表示，很多病人拿了藥回去，服用時又自行改變劑量、挑着吃，所以她都會請病人把正在吃的藥都帶來，如此才能根據病人正在服用的藥物、身體狀況、希望達成的目的，決定最適當的中藥處方，同時也要幫助病人釐清哪些保健食品可以繼續吃、哪些則必須先停止。

台灣長庚醫療財團法人行政中心藥事管理部組長、藥師公會全聯會副秘書長陳玉瑩說，一般大眾認為中藥是用於保養，西藥是用於治病，可以雙管齊下，但是專業人員都知道中藥藥效也是很強的，並不能當作保養用。

不過，市民在外面買的濃縮中藥、中藥材、水藥是查不到的，有些中藥材甚至來路不明、成分不清。陳玉瑩表示，如果病人不說，誰都不知道，通常等到身體吃出問題、住院了，病人才會誠實回答。過去看到不少病人肝腎出問題，住院時才承認長期混服來路不明的中藥材，還得請他的家人把東西帶來醫院化驗，才能確定他到底吃了甚麼。

陳玉瑩指出，中藥、西藥、維生素，沒有絕對可以或不可以一起吃，但重點是要讓專業人員看過、確認它們之間會不會有交互作用，才能確保病人達成治療目標，同時兼顧用藥安全。

彭溫雅表示，如果確認中藥、西藥可以吃，兩者的服用時間要間隔一小時，讓兩種藥品比較能夠分別吸收，避免彼此產生交互作用。

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