失智｜恩愛30年現卻吵到要離婚！5旬漢得病現妄想　留意5大病徵

陳小姐的爸媽，過去30年感情都很好，但最近卻吵到快要離婚！原因是55歲的爸爸，最近老是懷疑媽媽有「小王」，叫媽媽去死，媽媽不甘心被誣賴，氣到要離婚。



台灣衛福部彰化醫院精神科醫生陳羿行說，陳先生是早發性失智合併嫉妒妄想，必須透過藥物及家人支持重整家庭。

陳小姐說，父母結縭30年，一直都很恩愛，她出嫁後也很放心娘家，不料這1年來，爸爸變得煩躁不安、易怒，不喜歡社交活動，提早退休後窩在家裏；媽媽白天要工作，還有其他社交活動。

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5個常見失智合併妄想病癥

1. 煩躁不安

2. 易怒

3. 不喜歡社交活動

4. 記憶力退化，對時間和地點產生障礙

5.對人的辨識出問題，引發不安全感



就醫發現記憶力達失智程度

爸爸對媽媽屢有抱怨沒有按時下班返家，媽媽不想理他，近幾個月爸爸卻變本加厲，竟然懷疑媽媽外面有男人，自己結婚戒指不見了，也誣賴是媽媽送給「小王」了，情緒動輒失控，一再以言語暴力要媽媽去死，指責媽媽萬死也不足以謝罪，媽媽無法再忍受，氣到要離婚。

兄弟姊妹看到父母吵到要離婚，硬拖着爸爸就醫，醫生發現他的記憶力已達失智程度，並合併嫉妒妄想，讓大家瞠目結舌，他們認為爸爸才55歲，怎麼可能失智？

陳羿行說，失智症大部分發生在65歲之後，年齡越大比率越高，在65歲之前就發病，稱之為早發性失智症，和先天體質或遺傳有關，並不常見。

無暴力傾向採藥物穩定情緒

失智症者因為記憶力退化，對時間和地點產生障礙，對人的辨識也出問題，引發不安全感，造成妄想等，在臨床上最常見的是被偷竊的妄想，懷疑東西被身邊的人偷走，其實是失智忘記東西放哪裡；其次是被害妄想，懷疑被下毒或被監視，沒有安全感。

而懷疑另一半不忠的情況是嫉妒妄想，通常是長期酒癮造成性功能障礙，與配偶伴侶性事不和諧產生懷疑，是酒精性精神病，但失智症也可能併發嫉妒妄想，陳小姐的父親情況就屬這種。

陳男沒有暴力傾向，經由藥物治療，穩定其情緒，而臨床上還有些個案更嚴重，懷疑另一半外遇並習慣毆打對方，這種就必須住院治療。

早發性失智症影響家庭甚鉅

陳羿行表示，一般而言，安享天年的老年人失智妄想，還比較能讓家人接受，如果是早發性失智症患者，由於年紀較輕，行動通常自如，有的還是家計主要來源，家人通常都無法接受，整個家庭生活層面都會受嚴重衝擊。

陳羿行強調，這類個案除了透過精神穩定的藥物去改善妄想情況，修補伴侶關係，也需要重整支持系統，家人要叮囑用藥，多加關心陪伴，也應為患者辦理重大傷病卡以減免醫療費用，及申請身心障礙鑑定以取得社會資源。

預防或延緩失智症的方法

*要增加大腦保護因子，包括多動腦、多運動、均衡飲食、多社會互動、維持健康體重



*要減少危險因子，包括要預防三高(高血壓、高膽固醇、高血糖)、避免頭部外傷、不抽菸、遠離憂鬱。



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