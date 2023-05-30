色斑｜天氣炎熱怕臉被曬成小花貓　醫揭4成分助抗氧化抑制黑色素

即將揮別春天迎來炎炎夏日，最怕的就是臉上出現因日曬造成的大大小小斑點，許多人明明有擦了防曬，還是無法阻止斑點的形成，對此，台灣黃志宏醫師表示，如果不趕快處理，曬斑還有可能因日曬的時間累積顏色越來越深、面積變大、數量也可能變多。



台灣北投健康管理醫院美容醫學中心黃志宏副院長指出，因亞洲人大多膚色偏黃或較黝黑，這時斑點一多在臉上就會顯得花花髒髒的，對於愛美人士的確是造成不小的困擾。

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台灣黃志宏醫師說明，曬斑的成因除了是因為陽光中的紫外線對皮膚造成的傷害，刺激表皮基底層黑色素細胞的保護機制形成麥拉寧色素，使肌膚出現色素沉積深淺不一的褐色斑點，大多屬於表淺斑點，可能出現的位置常見於臉部、手臂、背部等，發生年齡從年輕到年老都會發生。

出現曬斑該怎麼辦？台灣黃志宏醫師指出想消滅斑點大多數民眾初步會使用含有抗氧化、抑制黑色素成分的保養品，例如常見的維他命C、熊果素、杜鵑花酸、A酸等。但他也提醒含有酸類的產品因對皮膚較刺激，尤其是除斑產品，使用前最好先與皮膚科醫師諮詢，避免因使用錯誤反而造成肌膚敏感或反黑。

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另外，台灣黃志宏醫師也指出，若想靠美白產品來消滅斑點，其效果較有限，大多數只能做到淡化效果，需要的時間也較長。若想快速解決，最好的的方式還是得依賴雷射或脈衝光。因此，為告別夏日印記斑點做好掃除之外，也建議可再搭配臉部雷射，可幫助全臉膚色更均勻，還能有助於縮小毛孔、提升肌膚質感。

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