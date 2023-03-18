護膚｜皮膚暗黃陰沉5大原因！營養不良、飲食不均衡才是元兇？

皮膚發黃，可不一定是肝臟出問題。醫師指出，造成皮膚變黃的原因有5種，也有可能是因體內胡蘿蔔素過多，造成的「胡蘿蔔素血症」，這會讓皮膚發黃，但不會讓鞏膜也變黃。



30歲女養生未成 先把自己養成「黃臉婆」

台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學分享案例，一位30歲小姐，最近因養生常喝「含有胡蘿蔔汁成分」的果汁、深色蔬菜、水果等食品，想增加維他命攝取，結果皮膚愈來愈黃，看起來就像「黃臉婆」一樣。她懷疑自己肝臟出問題產生「黃疸」而就醫，醫師檢查後，發現她雖然掌心發黃但鞏膜沒有變色，便確診是體內胡蘿蔔素過多引發的「胡蘿蔔素血症」。

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「黃疸」不一定是肝病造成

詹宜學指出，「黃疸」是指因為疾病造成的皮膚變黃的狀況。在臨床上最常見的病因是肝功能異常而引起，但也有其他的因素是可能會造成皮膚變黃，所以民眾發現自己皮膚突然變黃也別驚慌，可去醫院進行檢查，逐步排除原因。

造成黃皮膚的5原因（按圖看清 👇👇👇）

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詹宜學幫民眾列出造成黃皮膚的5大原因：

1. 肝功能異常

例如因急性肝炎造成肝臟無法正常工作，身體產生的膽紅素不能被有效處理，就會導致膽紅素在血液濃度增加，累積在身體其他部位，形成「黃疸」。

2. 膽道阻塞

因結石、腫瘤等因素，造成膽道阻塞、膽汁淤積，也會使皮膚變黃。

3. 溶血

蠶豆症、自體免疫疾病、藥物等因素造成紅血球破壞，大量血紅素產生膽紅素，造成過多膽紅素淤積致身體各部位，讓皮膚變黃。

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4. 攝取食物不均衡

攝取過多紅蘿蔔、南瓜、芒果、橘子、番薯、柿子、木瓜、西瓜、番茄等食物會造成「胡蘿蔔素血症」，當體內胡蘿蔔素過多，也可能造成皮膚變黃，但是不會造成鞏膜變黃。

5. 營養不良

當人體遇上營養不良、攝取過多的糖分與垃圾食物、疲勞、皮膚油脂堆積、紫外線照射、角質老化等因素，也可能造成皮膚暗黃。

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