護膚｜春夏交替全身痕癢？保持生活規律減肌膚紅疹中醫教這樣止癢

上班族小雄連假過後，回公司上班處理排山倒海的工作，在一個忙碌的下午，突然發現脖子、手臂及身體癢了起來，仔細一看皮膚上有許多大小不一、塊狀浮腫的紅疹，擦了同事給的止癢藥膏、藥水還是癢得要命，甚至帶著些微刺痛，只能不停搔抓，嚴重影響工作及心情，小雄趕緊前往傳統醫學科求診，經醫師辯證，應是近日工作壓力大引起急性蕁麻疹（又稱風癩、風疹）發作。



致癢因子 應找出原因對症下藥

台灣中榮灣橋分院中醫師唐佑任表示，致癢原因大致可區分為「外在接觸」、「內在體質」及「疾病引發」，例如皮膚長期處於潮濕狀態，春夏易發汗皰疹、洗澡用過熱的水易造成乾癢等，皆因外在接觸引起；異位性皮膚炎、蕁麻疹、懷孕體質變化或食物、藥物過敏造成的皮膚癢，則是因「內在體質」導致；另外也有因黴菌、疥蟲感染（疥瘡）、尿毒症、糖尿病、膽道阻塞、寄生蟲等「疾病引發」的癢疹，原因不同，診療方式也不同。

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中醫正本清源 緩解方式一次看

台灣唐佑任醫師指出，臨床上病患常見急、慢性濕疹或過敏性皮膚炎造成的癢疹，中醫採正本清源方式，內服清熱濕毒方及及解毒清肝方，來清除體內風熱、利濕解毒，並藉養血潤燥，強化肝臟功能降低癢感，讓傷口加速癒合。在過敏性皮膚炎方面，中醫則用荊防敗毒方、解毒清肝方，並加服調中益膚方，加入人蔘、防風、蒲公英等藥材，不但可清除體內濕熱，也強肝固脾以改善體質，使病患盡量不受過敏原影響加速康復及避免復發。

另外，春春痘（面皰）有時也會造成皮膚紅癢，憂慮失眠、操勞過度的人，女性月經不順、青春期荷爾蒙失調或增加，喜食辛辣油膩刺激食物，也會使體內毒火熾盛，此時會用降火涼血方配合清上敗毒方，個別化論證青春痘的病因採取完整治療，以避免留下傷口及痘疤，常保肌膚細緻白皙。

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保持生活規律 減少肌膚搔癢及紅疹

台灣唐佑任醫師以中醫觀點提醒，當皮膚有癢疹時，飲食以天然食物為主，少吃人工合成物，可多吃淡水魚、新鮮豆製品等優質蛋白質，並攝取足量的蔬菜幫助肌膚修復，烹調以蒸煮取代炒炸或燒烤，因高糖油鹽可能導致皮膚症狀惡化。而若懷疑對食物過敏，建議先停食海鮮，特別是有殼類（蝦、蟹）及深海魚（三文魚、鱸魚、鯧魚及白帶魚等），也建議停食堅果，特別是花生及麻油，避免上火，並避免食用芒果、奇異果、榴槤、士多啤梨等易致發過敏的水果。

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此外，日常生活不要用太熱的水或清潔劑沖洗患處，避免刺激皮膚。皮膚敏感的人最好不要用含香精、防腐劑、過酸過鹼的產品，春夏季節變換，要注意防曬，經常曝曬易使皮膚受到刺激產生病變。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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