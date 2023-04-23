濕疹｜異位性皮膚炎致病主因是什麼？不同年齡症狀特徵大不同

異位性皮膚炎（Atopic Dermatitis，AD）又稱為異位性濕疹，是一種慢性皮膚發炎性疾病，常與遺傳有關，特色是奇癢無比的濕疹樣病灶。



大多在嬰兒與兒童時期發病，少數可在成人時期才第一次發作，一部分的人會合併過敏三部曲：食物過敏、過敏性鼻炎、哮喘。

濕疹不同年齡症狀特徵大不同（按圖👇👇👇）

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異位性皮膚炎有哪些症狀？

皮膚乾燥及嚴重搔癢感是異位性皮膚炎的主要特徵，急性發作的特徵是搔癢感、滲出液和結痂的水泡，亞急性和慢性期的特徵是皮膚乾燥及鱗狀丘疹，皮膚會隨著慢性苔癬化而增厚及龜裂。而不同年齡發病部位及病症也有所差異，臨床上可分為3期：

【嬰兒期】

大多數異位性皮膚炎在2～3月大時開始發病，通常會持續2～3年。常見的部位為雙頰、前額及頭皮。在冬天時雙頰的皮膚會有乾燥、發紅、脫皮的現象，但嘴巴和鼻子周圍的皮膚是正常的。此外，或許是因為口水和局部沖洗的刺激，下巴的症狀通常比兩頰嚴重；如果病童有舔嘴唇的習慣，會造成口唇周圍脫皮、結痂、有滲出液的情形。

另外，有少數病患會發生在膝膕窩及皮膚皺摺處，但跟尿布疹不一樣的是，異位性皮膚炎通常不會發生在包尿布的地方。這些病人中，約有一半會在1歲半前痊癒，另外一半的病情則會延續至兒童期。當小朋友開始學爬之後，病灶可能會擴展到四肢的伸側與手腕。

【兒童期】

這個時期的病灶分布較廣，多集中於手肘窩、膝窩、頸部、手腳關節等處呈對稱分布，剛開始為增厚性乾燥病灶，經嚴重搔抓後，皮膚會有破皮、滲出液、結痂等慢性濕疹性病灶。小朋友癢的時候搔抓患部，造成濕疹更加惡化也更加癢，形成一種愈抓愈癢的惡性循環。大部分病人會在10～12歲前慢慢痊癒，只有少部分病人會持續至成人期。

【青年期與成人期】

約有20～30％的病人會延續到20歲，其病灶與孩童型類似，好發於手肘窩、膝窩、頸項、前胸部、手腕、足關節等處。這個時期局部皮膚苔癬化更明顯，也會有變厚、變粗等情形，膚色也較深。皮膚表現的型態有下列幾種：四肢屈側的皮膚炎、手部濕疹、眼睛周圍的濕疹、肛門及生殖器周圍的慢性皮膚炎。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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異位性皮膚炎的起因

近年醫學研究認為，異位性皮膚炎的致病機轉，除了免疫功能失調、環境誘發（例如含碳酸鈣的硬水）因素外，產生絲聚蛋白（Filaggrin）的FLG基因突變，導致皮膚屏障保濕功能不正常而造成乾燥、發炎等症狀，是造成異位性皮膚炎的重要因素。此外，家族性遺傳過敏史（濕疹、哮喘或過敏性鼻炎等），也是主要的危險因子。

這類病人的皮膚非常敏感，當病人遇到冷、熱、乾燥的空氣、情緒、壓力的刺激等，將會使病情加重。另外，有許多因素例如出汗、摩擦、接觸過敏性或刺激性物質（如動物毛髮、地毯、尼龍、肥皂等）或是吃入或吸入過敏原（如牛奶、蛋、花粉等），都有可能造成皮膚發癢及病情惡化。

3茶飲紓緩異位性皮膚炎（按圖👇👇👇）

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異位性皮膚炎如何診斷？

若符合下列敘述3項或以上，即可診斷為異位性皮膚炎：

1. 皮膚搔癢。

2. 典型的皮膚症狀（濕疹樣皮膚炎或苔癬化皮膚炎）及位置（嬰幼兒大多在臉部及身體的伸側，成人大多在關節的屈側）。

3. 慢性持續性或反覆發作皮膚炎超過6個月以上。

4. 個人或家族成員有異位性體質，如過敏性鼻炎、哮喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹等。



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