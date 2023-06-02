跌倒｜拜登又跌倒 一文認清長者易倒成因 附防骨質疏鬆要點

美國總統拜登（Joe Biden）於6月1日出席空軍學院畢業禮時再次跌倒，健康問題續受關注。



據白宮通訊主任拉波特（Ben LaBolt）在Twitter上表示，拜登目前並無大礙，又指事發講台上有一個沙包。拜登現時已達80歲高齡，這次已非他第一次在公開場合跌倒，要數最近的就有今年2月結束波蘭之行，在登上空軍一號時跌倒。而在上月七國集團（G7）峰會期間，拜登在參觀嚴島神社時，亦差點在樓梯摔倒。

+ 1

長者跌倒的機會比一般人高，在日常生活中，我們亦經常可以見到長者因跌倒而受傷的新聞，到底長者為何易跌倒？要預防跌倒又可以怎樣做？

長者易跌倒５大成因

長者跌倒一類的事件其實並不罕見，根據2017年衛生署長者健康中心的統計，在四萬五千多名的65歲以上的社區長者中，逾一成曾於半年內至少跌倒過一次，而在曾跌倒的長者中，更有10.2%因而骨折。

長者易跌倒的成因有多個，以下是導致老年人跌倒５大常見成因：

1. 生理因素



隨著年齡的增長，老年人身體的各種生理功能會逐漸下降，包括平衡感、反應能力、肌肉力量和骨骼健康等，這些生理因素都會增加老年人跌倒的風險。

2. 環境因素



老年人在日常生活中經常面對各種環境因素，如地面的不平整、家中的雜物堆積、狹窄的走廊和樓梯等，這些環境因素都可能導致老年人跌倒。

3. 藥物因素



老年人常常需要用到多種藥物，如降壓藥、鎮定藥、安眠藥等，這些藥物可能會影響老年人的平衡感和反應能力，增加跌倒的風險。

4. 疾病因素



老年人常常患有各種慢性疾病，如心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆等，這些疾病會影響老年人的身體健康和功能，增加跌倒的風險。

5. 心理因素



老年人常常會感到孤獨、失落、沮喪等負面情緒，這些情緒可能會影響老年人的認知和行動能力，增加跌倒的風險。

為預防長者跌倒，我們可以做什麼？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

骨質疏鬆食鈣片真係有用？

長久以來，骨質疏鬆一直被認為是導致老年人骨折和跌倒的主要原因之一。因其會導致骨骼的強度和穩定性降低，這會使老年人的身體更加脆弱，更容易發生骨折和跌倒。特別是在老年人的日常生活中，比如走路、上下樓梯、彎腰等活動，如果沒有足夠的骨密度和骨質量支撐，就容易摔倒。

而為了預防骨質疏鬆，不少長者會選擇服用鈣片，但曾有研究表明，單單攝入鈣並不能完全預防或治療骨質疏鬆症。事實上，骨質疏鬆症是由多種因素引起的，包括遺傳、生活方式、營養攝入、荷爾蒙等，在預防和治療時，需要綜合考慮以上所有因素。

另外，亦要考慮到身體的吸收能力，服用過多的鈣片不但不能補鈣，更有可能會導致便祕、腹脹等副作用出現。所以對於老年人等易患骨質疏鬆症人群而言，通過正常飲食來補充鈣，比依靠鈣片來得更健康和有益。

預防骨質疏鬆４大要點！

想要預防骨質疏鬆，除了留意補充鈣質的流失外，亦要留意以下５點：

1. 均衡飲食



飲食中應攝入足夠的鈣和維生素D，以促進骨骼健康。鈣豐富的食物包括奶製品、豆製品、魚類、貝類、綠葉蔬菜等。維生素D豐富的食物包括魚類、蛋黃、肝臟、奶製品等。

2. 適度運動



適度的運動有助於增加骨密度和肌肉力量，預防骨質疏鬆。推薦的運動包括有氧運動、力量訓練和平衡訓練等。

3. 改善生活方式



避免吸煙和酗酒，減少咖啡因的攝入，有助於維持骨骼健康。

４. 定期檢查骨密度



對於有家族遺傳史、更年期婦女和老年人等高風險人群，建議定期檢查骨密度，早期發現和治療骨質疏鬆症。