關節炎｜夏季關節炎易復發 活動疼痛關節竟是良方？

關節炎是常見的退化性關節病，根據世界衞生組織估計，全球每一百人便有一人患上類風濕關節炎。尤其是踏入梅雨季節，天氣轉變交替極快，高濕度且溫差大成為常態，這些日子是關節炎復發的高頻率發作期。



季節轉變如何影響關節炎？

梅雨季節的特點是潮濕和陰雨天氣，這種天氣可能會對關節炎患者的症狀產生負面影響。潮濕的天氣可能會使關節周圍的組織膨脹，進一步刺激神經末梢，引起關節疼痛和不適。

此外，梅雨季節的陰雨天氣也可能對關節炎患者產生影響。研究顯示，氣壓的變化對關節炎症狀有影響，而降雨天氣可能會引起氣壓的變化，進而加劇關節炎症狀。同時，梅雨季節的天氣通常比較陰暗和憂鬱，這可能會影響患者的情緒和身體狀態，進而加劇症狀。

因此，進入梅雨季節的關節炎患者應該注意健康管理，特別是在潮濕和多雨的天氣中。患者可以通過適當的飲食，保持室內乾燥和溫暖，穿著適當的衣物等方式來減輕症狀。

關節炎的成因是什麼？

關節炎是一種複雜的疾病，當我們談到關節炎時，其仍成因可以追溯至多種因素。其中最常見的因素之一是年齡，隨著人們年齡的增長，關節組織逐漸磨損，導致關節功能下降。

長期不正確的姿勢和重複性的運動可能會對關節造成損傷，進而導致關節炎。此外，某些疾病也可能會導致關節炎，如風濕性關節炎、痛風、骨質疏鬆症等。性別也是一個影響因素，女性比男性更容易患上某些類型的關節炎，如類風濕關節炎。

另外，環境因素也可能對關節炎的發生和發展產生影響。某些職業或環境因素，如長期接觸化學物質、冷熱刺激等，也可能會導致關節炎。亦有研究指，遺傳是關節炎的一個重要患病因素，有些人天生就有關節炎的風險，可能因為家族遺傳而患病。

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改善關節炎最好是做運動！

大多數人在患上關節炎後，就會無可避免地減少進行運動的次數和頻率，然而，德洲大學西南醫學中心和美國疾病控制與預防中心曾聯合發表研究成果指，要改善及控制關節炎，最好的方法仍然是做運動。

該研究的主要作者、德州西南大學醫學中心內科風濕症副教授Kathryn Dao表示，「雖然骨關節炎引起的疼痛會隨著活動而加重，但運動仍然是最具成本效益的治療方法。 」她補充，「研究表明，運動可以增強軟骨、增強肌肉、改善關節功能和骨量。鍛煉的患者也有更好的平衡能力和更低的跌倒風險。」

研究團隊建議定期鍛煉並保持健康的體重，以預防或控制骨關節炎的症狀。一個正常的成年人每週應該進行 150 分鐘的中等強度有氧運動。而剛開始鍛煉計劃的人可從低強度水平開始，然後逐漸增加到中等/高強度水平以達到每天 30 分鐘的目標。若果連續 30 分鐘的鍛煉仍有難度，可以考慮將其分開為每天兩次，每次 15 分鐘。

開始鍛煉就選這４種運動

雖然運動是預防和改善關節炎的最好方法，但卻不是所有運動都適合關節炎患者，以下是４種簡單的運動，就最適合關節炎患者用於改善身體健康：

1. 健步



走路是一種低衝擊性的運動，可以增強肌肉和韌帶，減少關節負擔，有助於預防關節痛。

2. 游泳



游泳是一種不負重的運動，可以減少關節負擔，增強身體的柔韌性和耐力，對預防關節痛非常有效。

3. 瑜伽



瑜伽可以增強肌肉和韌帶，減少關節負擔，提高身體柔韌性和平衡性，有助於預防關節痛。

4. 騎自行車



騎自行車可以增強肌肉和韌帶，減少關節負擔，還可以提高心肺功能，對預防關節痛非常有效。

謹記在開始運動前，要先進行適當的熱身運動，避免關節受傷。選擇正確的運動方式才是改善健康最重要的一環，至於跳躍、長跑、爬樓梯或舉重等高強度活動可能會導致更多疼痛，應該盡量避免。

另外，對於受強烈痛症困擾或過於虛弱而無法進行鍛煉的患者來說，看醫生是最好的選擇。通過醫生轉介至物理治療師或專業教練，他們會為患者製定個性化計劃，以優化鍛煉，同時最大限度地減低受傷風險。

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參考資料：UT Southwestern Medical Center