兒童視力｜影相總瞇一隻眼 檢查才揭是弱視！留意弱視４大特徵

小孩子即使身體出現異樣，亦未必懂得告訴家長。因此家長應細心留意他們的狀況，如有懷疑要及時檢查，以免錯過黃金矯正時間。早前，台灣女星艾莉絲就在社交平台Facebook發文分享指，5歲兒子去年被學校發現其視力出現問題。



台灣女星艾莉絲與日藉前夫育有1名女兒，及後於2017年與英國外交官再婚，並誕下兒子威廉，目前1家4口定居倫敦，她不時亦會在社交平台分享孩子們的日常生活趣事。但早前，她就在Facebook分享指，大約在半年前左右，威廉在學校進行視力檢查時，發現兩眼的視力不太正常。隨後，他們帶兒子到診所做第二次檢查，再轉到大型醫院作進一步檢查，最終發現威廉的其中一隻眼睛確診為弱視，必須佩戴眼鏡進行矯正。

艾莉絲透露，當初從預約到看診等候了３個月，在今年5月才終於完成檢查，因為需要佩戴眼鏡矯正，又花了9天的時間等待眼鏡製作，差點就因此錯過了弱視的黃金治療時間。她又指，由於威廉雙眼的視力差距太大，之前做任何活動可能都會比較吃力，如今戴上眼鏡之後，視力變得清晰，生活變得舒適許多。

艾莉絲坦言，因為自己和丈夫的視力都很不錯，因此從來沒有想過孩子會有單眼弱視的問題。她指「儘管有好長一段時間，發現威廉弟拍照都會瞇起一隻眼睛，但不曾懷疑那是因為視力的影響。」

她提醒，除非雙眼的視力都不太好，否則平時真的很難發現小孩是否有視力問題，６歲前是治療弱視的黃金時間，因此建議大家5歲前一定要帶小孩去檢查視力，及早發現及早治療，通常矯正完之後視力都可以回到健康正常的狀態。

避免錯過黃金治療期 3歲即可做視力檢查

在出生到６歲為止是兒童弱視的黃金治療期，在這個年齡層內，孩子的視覺系統仍在發育和成長，大腦對視覺信號的處理能力也正在發展。因此，如果在這個年齡段內發現並進行治療，可以最大限度地幫助孩子恢復視力。

然而，在這個年齡層，孩子的心智亦同樣未發育完全，即使視力出現問題也未必懂得跟父母表達，往往就因此錯過了矯正視力的最佳時機。其實，在小朋友３歲的時候就已經能明白大人的指示，家長們可以考慮在這個時期帶子女去檢查視力。即使發現視力出現問題，亦能及早對症下藥，盡早矯治。

無近視就代表視力正常？ 常見６大兒童視力疾病

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很多家長以為子女沒有近視就沒有問題，但其實發生在兒童身上視力疾病並不是只有近視。以下是６種兒童常見的視力疾病：

1. 近視



近視是指眼睛無法清晰地看到遠距離的物體，但可以看到近距離的物體，。近視的成因可能與遺傳、環境、生活習慣等因素有關，如長時間近距離用眼、學習壓力過大等。

2. 遠視



遠視是指眼睛無法清晰地看到近距離的物體，但可以看到遠距離的物體。遠視的成因可能與角膜的形狀不正確有關，或是因為眼睛的軸長度過短而引起。

3. 散光



散光是指眼睛無法正確聚焦光線，從而導致看到的圖像模糊或變形。散光的成因可能與角膜的形狀不正確有關，也可能是因為眼球的形狀不對而造成的。

4. 眼斜



散光是指眼睛無法正確聚焦光線，從而導致看到的圖像模糊或變形。散光的成因可能與角膜的形狀不正確有關，也可能是因為眼球的形狀不對而造成的。

5. 弱視



弱視是指眼睛在發展過程中沒有得到充分的刺激，導致視力不正常。弱視的成因可能與一眼視力比另一眼差、角膜失明等原因有關。

留意兒童弱視４大特徵

學齡前的幼兒視力不佳，言語表達能力又有限，家長可以從通過留意以下徵兆，發現子女患有弱視：

1. 行動遲緩或手眼協調能力差



弱視可能會影響孩子的手眼協調能力，進而影響孩子的運動發展。孩子可能會表現出行動遲緩、動作不協調等症狀，例如在跑步、跳舞等活動中表現不佳。同時，弱視也可能會影響孩子的手眼協調能力，例如在拼圖、塗色等活動中表現不佳。

2. 直視時有一眼會向內或向外偏移



當孩子直視時，如果一隻眼睛向內或向外偏移，這可能是弱視的徵兆。這是因為弱視可能會影響眼睛的對齊能力，導致眼睛無法同時對準同一個物體。

3. 經常有歪頭、瞇眼、皺眉或閉起單眼的習慣



當孩子經常有歪頭、瞇眼、皺眉或閉起單眼的習慣時，這可能是弱視的徵兆。這是因為弱視可能會讓孩子感到不適，孩子會嘗試以這些方式減輕不適感。

4. 經常眨眼、怕光或流淚



弱視可能會使孩子的眼睛感到不適，例如經常眨眼、怕光或流淚。這是因為弱視可能會使眼睛需要更多的努力來專注，從而導致眼睛疲勞和不適感。

如果父母注意到孩子有以上的徵兆，應及時帶孩子進行全面的眼睛檢查，以確定是否患有弱視或其他視力問題。