濕疹｜高溫濕熱易引發關節疼痛、皮膚病　醫生教一方法找出過敏原

最近高溫濕熱、時晴時雨，台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄提醒，這時節要小心5種疾病頻繁發作，包括濕疹、關節疼痛、哮喘、過敏性鼻炎和陰道炎。



她也傳授好用小妙招，幫助預防過敏。

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濕度高 霉菌、塵蟎易誘發哮喘、皮膚病

陳欣湄表示，下雨的時候環境會出現3種變化，包括溫度、濕度和氣壓。慢性關節炎的病人在這個季節，痠痛感會特別明顯。此外，因為濕度跟溫度改變，環境裡比較容易有霉菌或塵蟎，當這些附著在衣物上，可能就會產生婦科疾病或皮膚病；如果在空氣中則可能誘發哮喘或上呼吸道感染，所以這個季節有類似問題的人，症狀會變得比較嚴重。

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小日記幫助找出過敏原 預防發作

陳欣湄建議，可以做一個小日記，例如一天內在某個特定時間會特別癢、特別嚴重，可以先做紀錄，再回頭一個禮拜去看，這些特定時間有沒有在什麼場域內。她表示，曾經有病人在這樣的狀況下發現，他在某一個工作的區域，可能因為潮濕度和塵蟎度很高，所以只要到這個場域，他的過敏就變得特別嚴重。所以建議可以做個日記，這樣才能做好預防措施。

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