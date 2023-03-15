濕疹｜轉季濕疹易返發？中醫教生活小貼士 附健脾祛濕湯水食譜

立春過後就正式踏入春天了，經過乾燥的秋冬月份，環境濕度和溫度開始升高。中醫有「同氣相求」的概念，當外界環境潮濕悶熱，容易誘發體內蟄伏的濕邪，令濕疹發作。



註冊中醫師陳倩如表示，中醫認為春天屬木，這時候肝氣疏泄尤其重要。如果肝氣不暢，容易出現情緒波動，有機會令內分泌紊亂，加重濕疹症狀。而五行學說中木剋土，肝氣鬱滯或太過旺盛都會影響脾胃功能，消化功能減低，濕氣堆積發為濕疹。

濕疹對患者生活有何影響？

濕疹帶來的煩惱實在不勝枚舉。濕疹患處會有皮膚發紅、瘙癢、水泡或皮屑等症狀，而患者亦多伴有鼻敏感和皮膚敏感。濕疹病程容易反覆，皮膚時好時壞，患者常常會感到焦慮、抑鬱或情緒低落。負面情緒會對身體造成壓力，對免疫力和腸胃影響甚大，長久會造成惡性循環。

陳倩如醫師分享個案指，早前有位病人的手掌有多年不愈的頑固濕疹，每逢轉季定必發作。前一陣子天氣急劇轉變，患處出現發紅、瘙癢、出水等情況。處方外用中藥使用2星期後，皮疹已完全消退，皮膚恢復光滑，效果之好，醫師本人也十分驚喜!

轉季濕疹易返發 患者生活小貼士

陳倩如醫師提醒，轉季想避免濕疹爆發或情況加劇，要注意以下事項：

1. 注意戒口



生冷食物會損傷脾胃陽氣，不利濕氣排出；糯米和酒容易生濕，可導致濕疹爆發。

2. 避免過度清潔



肥皂，起泡洗面奶都是清潔力較高之用品，容易過度潔膚而導致皮膚乾燥搔癢

3. 注意環境濕度



定期曬床品，減低濕度；使用抽濕機減低室內濕度

濕疹是否無法根治？ 中醫話病人的合作是不可或缺！

濕疹的成因複雜，除了先天體質，飲食習慣、外在環境、情緒壓力等因素都會影響濕疹發作與否及其嚴重程度。中醫治療擅於調整患者體質，透過內外用藥、針灸和結構治療，可以調整身體內部環境和結構，能有效控制濕疹症狀，並預防復發。想根治濕疹，除了醫師準確的診斷和治療，病人的合作是不可或缺的一環。飲食習慣、生活方式和心態上的調整對改善濕疹亦同樣重要。如果患者能配合治療並作出相應改變，可以大大減低濕疹復發的頻率與程度。

▼▼▼同場加映：衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：

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中醫推薦1款湯水 健脾祛濕改善濕疹

以下為大家介紹的湯水有健脾祛濕的功效，多飲用可以加快排出濕氣，改善濕疹症狀。

五指毛桃土茯苓湯 (4人分量)

材料：



五指毛桃1兩 、 鮮土茯苓2兩 、 赤小豆1兩 、 生薏米1兩 、 白扁豆1兩 及 瘦肉半斤

烹調方法：



把材料洗淨，豆類預先浸泡2小時。瘦肉出水。土茯苓切塊。

全部材料放入鍋中，加入4公升水，水滾後轉細火，煲1.5小時即可享用。

濕疹患者脾胃多數比較虛弱，五指毛桃可以健脾益氣。土茯苓除濕解毒，是濕疹發作期常用的藥材。赤小豆、薏米有利水除濕的作用；白扁豆則健脾祛濕。