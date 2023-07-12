大腸癌｜素食者可減少大腸癌風險 素食２個必守原則 附預防４關鍵

大腸癌位列於香港10大癌症中的亞軍。光是在2020年，大腸癌新症就有5087宗，佔本港癌症新症總數的14.9%。飲食習慣是患上大腸癌的其中一個重要成因，但香港人工作繁忙、食無定時，往往就因此忽略了飲食健康。



為了預防大腸癌，成為一個素食者亦是一個不錯的選擇。近年來愈來愈多的研究表明素食有助於降低大腸癌的風險。《美國醫學會雜誌·內科學》（JAMA Internal Medicine）曾於2015年發表了一項的大規模研究發現，與不吃素食的人相比，堅持素食的人患結直腸癌的風險降低了 22%。

2022 年，《BMC Medicine》雜誌上的一項前瞻性分析指出，與肉食者、低肉食者和魚素者（實行素食但食用海鮮的人）相比，素食者患癌症的風險最低。研究人員更發現，特別是對於男性來說，素食可以使結直腸癌的風險降低 43%。雖然肉類與大腸癌的關係仍在研究中，但無論如何停止進食肉類，都對降低患大腸癌的風險有明顯幫助。

慎防誤墮素食２大陷阱

雖然素食可以減低患大腸癌的風險，但仍要留意食用「素食」時的食物及烹調方式，若沒有正確的選用素食，隨時會慎防誤墮素食陷阱，反而增加了患大腸癌的風險。

素食２大陷阱：

1. 素食加工品



加工肉類之所以對健康有害，是因為在加工過程中所使用的高溫、醃漬、煙燻等程序，皆容易產生致癌物。同理，在素食加工品經高溫加工後同樣有產生致癌物的疑慮。另外，加工食品通常會添加大量調味料及添加劑，但凡是高脂、高糖、煙燻或醃製類食物，都可增加大腸癌風險。

是素食加工食物通常含有較高的鈉、糖和飽和脂肪等不健康成份，這些成份對大腸健康不利。此外，使用高溫烹調素食可能會產生致癌物質，例如多環芳香烴類（PAH）和含有毒性的煙燻物質。

2. 高溫烹調



經燒烤和油炸等高溫烹調方式後，有機會因此產生致癌物，因此應盡量避免食用經高溫烹調的素食。而在食用燒烤素食時，蔬菜的表皮及邊角位都很容易被燒焦，焦掉的部份最好不要吃。另外，在餐廳購買素熟食時，亦應留意烹調手法，若加工素肉再次經過高溫煎、炸製成，風險因素又多添一重。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

+ 11

不必成為全素食者都可減低風險？

當然，並非所有人都願意放棄食肉，來降低結直腸癌的風險，但其實只是微小的飲食改變可能會產生很大的影響。世界癌症研究基金會（WCRF）和美國癌症研究所（AICR）的一份聯合聲明就曾指出，一些食品及營養補充劑亦可以會降低結直腸癌的風險，這些食物包括：

-全穀類

-乳製品

-含有維生素C的食物-

-魚

-維生素D

-鈣補充劑

-富含膳食纖維的食物，如水果和蔬菜、堅果和豆類



而在同一份聲明中，WCRF和AICR亦指出了可能增加結直腸癌風險的食物，其中包括：

-紅肉

-加工肉類

-酒精

-富含血紅素鐵的食物——一種存在於肉類、家禽和海鮮中的膳食鐵



相信對於想要降低癌症風險的人而言，進行部份飲食調整，會比完全禁止某些食物來得容易接受。

哪些人是大腸癌高危險群？（按圖👇👇👇）

+ 5

預防大腸癌４大關鍵

若想預防大腸癌，除了改善飲食習慣外，亦要留意以下４大關鍵：

1. 控制體重



肥胖是大腸癌的危險因素之一。肥胖與慢性發炎和腸道細菌群失調有關，這些因素可能會導致大腸癌的發生。因此，保持健康的體重是預防大腸癌的重要因素之一。建議採取健康的飲食和運動習慣，以達到健康的體重。

2. 良好排便習慣



保持良好的排便習慣可以減少大腸癌的風險。建議每天飲用充足的水分，增加膳食中的膳食纖維和運動，以促進腸道健康和順暢排便。膳食纖維是一種植物性的碳水化合物，可幫助促進腸道健康和順暢排便。一些膳食纖維豐富的食物包括全麥麵包、糙米、豆類、水果和蔬菜。此外，運動可以幫助提高腸道運動性，促進排便和腸道健康。

3. 定期篩檢



定期接受大腸癌篩檢可以幫助早期發現和治療大腸癌。早期發現和治療大腸癌可以大大提高治療成功的機會。常見的大腸癌篩檢方法包括驗便、結腸鏡檢查和CT結腸攝影。建議在50歲開始接受篩檢，如果您有家族史或其他風險因素，可能需要更早地開始篩檢。

4. 家族史



如果您的家族中有人罹患大腸癌，您的風險可能會增加。建議與家庭醫生討論您的家族史，了解您是否需要提早開始篩檢或採取其他預防措施。如果您的家族中有人罹患大腸癌，您可能需要在更早的年齡開始接受篩檢，例如在40歲或更早開始。

▼大腸癌預防貼士（點圖👇👇👇）

+ 5

（參考資料：香港癌症資料統計中心、Medical News Today）