鼻敏感、鼻竇炎易混淆！耳鼻喉科醫生一文拆解成因症狀各不相同

許多人出現鼻塞、流鼻涕，常以為只是小感冒，但其實也有可能是「鼻竇炎」或「過敏性鼻炎」2種原因造成，雖然部分症狀類似，致病因素、治療方式卻不相同，過敏性鼻炎須以抗過敏藥物治療，如果染上感冒引發鼻炎，要儘快治療，若拖延過久，恐釀成慢性鼻竇炎。



如何分辨過敏性鼻炎與鼻竇炎？成因與症狀各不相同

台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，鼻腔內部結構可分為上鼻甲、中鼻甲和下鼻甲3部分，上鼻甲位於兩眼中間眉心處，掌管嗅覺，而下鼻甲體積最大。鼻子主要功能是呼吸通道，正常會有少量分泌物，當鼻黏膜碰到過冷空氣、會膨脹後加溫，吸入空氣進入肺部，一旦鼻子發炎或過敏發炎，分泌物會增加、下鼻甲黏膜腫大，便會導致鼻塞，嚴重還可能引發頭痛。

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鼻炎主要有4大症狀：分別是鼻塞、流鼻涕、打噴嚏和頭痛，臨床上會先診斷鼻內黏膜有無腫大，再進一步問診，若是過敏性鼻炎會出現打噴嚏、流清鼻水、鼻塞或頭腦昏沉；感冒則是初期流清鼻涕，後續黃膿鼻涕、咳嗽、發燒等接踵而來，如果鼻炎沒有完全治療好，可能導致鼻內蓄膿形成鼻竇炎，鼻竇炎不僅會鼻塞，流出黃膿鼻涕，也會引起鼻涕倒流、慢性咽喉炎，甚至還會感到嚴重頭痛。

台灣李宏信醫師提醒，鼻過敏患者如果染上感冒，症狀可能會比較嚴重，黃膿鼻涕必須先徹底治療好，再透過保養防範鼻過敏發作。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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鼻竇炎早期介入治療防止惡化 情況嚴重須切除鼻瘜肉

台灣李宏信醫師指出，針對過敏性鼻炎的治療，現在多開立長效型抗組織胺藥物，較無嗜睡副作用，過敏性鼻炎常因天氣變化而發作，過敏發作時再服用藥物即可；至於鼻竇炎，早期介入治療是防止惡化最好的方式，必須服用抗生素至少1週，徹底將細菌殺死，以免產生抗藥性，導致病情難治。倘若無效，再趕緊培養細菌種類，以便對症下藥。

過去沒有抗生素治療鼻竇炎的年代，會採用洗鼻器沖洗鼻子內部，將鼻竇炎蓄膿的鼻涕沖出，將鼻腔清洗乾淨；現在急性期鼻竇炎遵照醫囑服用抗生素，多數都能痊癒，若服藥斷斷續續，黃膿鼻涕症狀持續3個月後變成慢性鼻竇炎，就會需要開刀治療，利用內視鏡將鼻瘜肉從鼻竇開口去除，以恢復鼻竇通路的通暢。

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過敏性鼻炎主要因神經過度發達 除鼻過敏源醫曝解法

若是過敏性鼻炎服用抗組織胺藥物或鼻噴藥，仍無法改善且嚴重影響生活品質，則可考慮進行手術治療，常見利用開刀、電燒或雷射方式將鼻甲黏膜切除，但過不久又再度復發。台灣李宏信醫師強調，鼻過敏除了家族性遺傳、環境因素之外，最主要的原因是神經過度發達，就像是手心比手背感覺敏銳，腋下的神經更多更敏感，透過新技術經鼻腔內的「鼻過敏神經截除術」，使用射頻電波低溫熱透法、1次根除鼻過敏源，安全且復發率低。

台灣李宏信醫師補充提到，運動能產生腎上腺素，讓鼻內血管收縮、黏膜較不易腫大，有助降低鼻過敏反應，如游泳是一項好運動，但要留意氯氣刺激並注意安全。飲食方面，適度食用乾或熱性食物如人蔘、粉光蔘、芝麻和辣椒等，能使鼻水減少；反之，富含易引發過敏的組織胺成分的寒性食物，如竹筍、白菜和水梨等應少食，就能降低過敏發作的機率。

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