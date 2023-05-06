鼻咽癌｜反覆流鼻血患鼻炎還是鼻咽癌？早期診斷困難認清4大前兆

鼻咽癌好發在華人身上，根據醫院統計，台灣每年約有1200人左右會罹患鼻咽癌，且一般而言，男性罹患鼻咽癌的比例大女性兩倍。



只是鼻咽癌初期症狀，看許多鼻炎症狀相似，甚至臨床上有人是出現流鼻血的情況。曾經有一名62歲的男性，不斷反覆流鼻血，一天流個三、四次，一直以為是因為有慢性鼻炎，過度擤鼻涕導致。但症狀持續一個月後，在家人提醒下患者到耳鼻喉科檢查，才發現竟然是鼻咽癌第三期。

鼻咽癌前兆（按圖看清👇👇👇）

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因為鼻咽癌的表現，就像是「百變人」，有時候會讓人忽略，如果出現以下症狀，就要提高警覺：

1. 頭頸部疼痛

側邊頭痛、部分區位頭痛、頸部腫塊

2. 口鼻出血

可能是痰中帶有血絲、反復性流鼻血

3. 鼻咽症狀

鼻塞、或是膿性鼻漏，常被誤為鼻竇炎

4. 耳部症狀

耳鳴、聽力障礙、耳悶

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鼻咽癌早期診斷並不容易，症狀也不具特異性，但也有可能同時有很多種症狀同時發生，最好到附近的耳鼻喉科檢查，透過鼻咽鏡做切片後，有可能發現會有瘜肉。

如何區別鼻炎和鼻咽癌？

通常鼻炎可能大概一個月會慢慢好起來，且只會有單一症狀。但鼻咽癌可能同時有頭鼻耳頸的症狀，另外也和你的生活習慣相關。

雖然鼻咽癌主要發病原因不明，但台灣研究中已經證實，吸煙會增加鼻咽癌的發生率，另外兒童吃亞硝酸鹽和亞硝胺會增加罹病機率，尤其常食用香腸、火腿等加工肉品。EB病毒與鼻咽癌也有很大的關聯性。

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長期有鼻炎的患者易得鼻咽癌？

確實慢性感染有可能會誘發，但一般過敏性鼻炎是不能這樣講，尤其是感冒引起的鼻炎和過敏性鼻炎大多是其他病毒感染及遺傳體質影響，並不會變成鼻咽癌。

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